На ЧМ восемь команд из Америки. Почему новый континент назвали в честь Америго Веспуччи, хотя его открыл Колумб?

Расскажем и об этом.

Эквадор, США, Аргентина, Мексика, Коста-Рика, Канада, Бразилия, Уругвай – на чемпионат мира в Катаре отобрались по четыре сборных от Северной и Южной Америки. Рассказываем, как европейцы познакомились с Новым Светом, почему так назвали и кто хочет отменить в США ежегодный праздник в честь Колумба.

Популярны теории, что Америку посещали финикийцы, полинезийцы и японцы. Но ученые доказали только путешествие викингов

12 октября 1492 года – устоявшаяся в науке дата первого контакта европейца и жителя Америки. В тот день Христофор Колумб вместе с другими участниками испанской экспедиции высадился на острове Сан-Сальвадор. Впрочем, встречаются предположения, что путешествия из Старого Света в Новый случались и раньше. Почти все они так и не были доказаны, а лишь занимают сетку вещания телеканала «Рен ТВ».

Например, существует теория, согласно которой финикийцы раньше других ступили на американскую землю. Якобы это произошло в первом тысячелетии до нашей эры. Доказательная база у сторонников этой версии слабая: в 1872 году в Бразилии нашли камень со странными письменами. Ученые подтвердили, что текст написан на финикийском, в нем упоминаются корабли и египетский фараон Нехо I, живший в VII веке до нашей эры. Но французский филолог Эрнест Ренан доказал, что камень – подделка. Некоторые фрагменты текста были написаны разными вариантами букв, характерными для разных эпох. Позже ученым предъявляли другие артефакты, которые должны были подтвердить финикийскую теорию, но ни один из них не признали состоятельным.

Полинезийская версия основана не на археологии, а на ботанике. В 2018 году вышла научная статья, где группа ученых объяснила, откуда у жителей тихоокеанских островов появился батат. Родиной этого овоща (его еще называют сладким картофелем) считается Южная Америка, однако в 1789 году его обнаружил Джеймс Кук, когда исследовал Полинезию. Это породило теорию о том, что местные жители переплывали на лодках половину Тихого океана и встречались с народами Америки. Впрочем, концепция не выдерживает критики: ученые доказали, что тихоокеанский батат – это вид, который мутировал от американского по меньшей мере 100 тысяч лет назад. Скорее всего, сладкие картофелины оказались в воде, и их течением принесло на сушу в Восточном полушарии. Опыты показали, что даже после такого путешествия из них может что-то вырасти.

Древнее мореходство интересовало и норвежского исследователя Тура Хейердала, который организовал и поучаствовал в нескольких экспедициях. В 1947 году он в составе команды из шести человек отправился на плоту «Кон-Тики» из Перу к островам Полинезии. Путешествие заняло 101 день и доказало, что пройти столь внушительное расстояние полинезийцы могли. Позже Хейердал задавался вопросом, способны ли жители древнего Ближнего Востока добраться до Америки хотя бы в теории. Для этого в 1969-м они с командой построили папирусную лодку «Ра», чтобы пройти путь от Марокко до островов Карибского моря. Первая попытка была неудачной – лодка в дороге развалилась. Через год на более совершенном (но все еще папирусном) судне Тур Хейердал все же достиг Барбадоса. Впрочем, эти путешествия не подтверждают, что финикийцы или полинезийцы действительно ходили через океан.

Другие не очень достоверные теории приписывают открытие Америки китайцам, японцам, индийцам и другим народам. Пока доказана только одна версия о доколумбовых контактах между континентами: викинги прибыли на территорию современной Канады на рубеже X-XI веков.

Когда-то это было лишь предположение, и скандинавы шли в одном ряду с ирландцами и валлийцами. У этих народов есть легенды о путешествии на таинственную землю где-то далеко на Западе. В Ирландии был популярен миф о Святом Брендане Клонфертском, который отправился в плавание в VI веке и достиг «Острова Блаженных», то есть якобы Америки. В Уэльсе верили, что в 1170 году похожее путешествие было и у принца Мадока, который не только открыл новый континент, но и основал там поселение. Этот миф нашел слабое подкрепление, когда выяснилось, что язык племени монахан в Вирджинии имеет сходство с валлийским. Впрочем, это может быть лишь совпадением, к тому же археологических находок, подтверждающих путешествие Мадока, нет.

Зато ученые доказали присутствие в Северной Америке викингов. Норманны шли на Запад постепенно: примерно в 860-м открыли Исландию, через 40 лет добрались до Гренландии, а в 986-м мореплаватель Бьярни Херьюльфссон случайно достиг Америки. Правда, вступил на ее землю не он, а Лейф Эриксон. Новый континент викинги прозвали Винландом. Эта история оставалась бы еще одной легендой, пока в середине XX века в Ньюфаундленде не нашли остатки древнего поселения. Ученые обнаружили артефакты, созданные в Скандинавии и датированные началом второго тысячелетия. Вероятно, викинги торговали с местными племенами и ходили походами вдоль побережья на юг. Углеродный анализ показал, что они побывали в Америке на 471 год раньше Колумба – как минимум в 1021-м. Впрочем, через несколько лет норманны покинули поселение и вернулись в Гренландию.

В США спорят про Колумба – иногда его иногда называют захватчиком. Другие напоминают, что открыть можно только то место, где до тебя никто не жил

Столетиями интерпретация первого путешествия Колумба была вполне однозначной. Он отправился на Запад на трех кораблях – «Санта-Марии»,«Нину» и «Пинту», чтобы найти более быстрый путь в Индию (без необходимости оплывать Африку). Однако в последние годы первооткрывателя называют еще и захватчиком или по крайней мере человеком, который способствовал вторжению.

Колонизация новых земель означала разрушение привычного уклада жизни, разрушение городов и гибель людей. Причем смерть иногда достигала местные племена раньше, чем они встречали европейцев. Испанцы, португальцы и прочие переселенцы принесли в Западное полушарие не только порох и лошадей, но также новые для Америки болезни. К ним у индейцев не было иммунитета: вирусы иногда распространялись быстрее, чем шла колонизация, поэтому конкистадоры часто покоряли уже почти вымершие поселения.

Нет точных оценок, сколько людей жило в Америке до Колумба. Географ из США Уильям Деневан в XX веке предположил, что в XV столетии население этой части света составляло 53 млн человек. У других ученых можно встретить самые разные цифры: от 8 млн до 100 млн. Хотя во многих отношениях американские цивилизации отставали от европейских, у них тоже были серьезные достижения. Ацтеки добились успехов в земледелии благодаря плавучим островам, майя разработали сложную систему письма, широко знали астрономию и математику, инки строили великолепные дороги в горах, которые используются до сих пор. Но большинство европейцев рассматривали местных жителей как туземцев-язычников, годных в лучшем случае для порабощения. Постаралась и католическая церковь: уже в 1493 году Папа Римский Александр VI издал первую буллу, по которой все новые открытые земли на Западе становились испанскими. Позже этот указ переписали, но только ради того, чтобы выделить сферу влияния для Португалии.

«Демократия не пришла на «Нину», «Пинту» и «Санта-Марию». В папских буллах говорилось, что европейцы должны сделать из нас христиан. Мы лишились земли, культура была разрушена. Сегодня мы одни из самых бедных жителей США», – подчеркивал в 1992 году в интервью Associated Press Орен Лайонс, вождь народа онондага и доцент американских исследований в Университете Буффало.

В Соединенных Штатах каждый год отмечают День Колумба – 9 октября. Однако в последние годы у этого праздника все больше противников –- в 2015 году их было почти 40%. Досталось, например, памятникам: за последние пять лет в разных частях США вспыхивали дискуссии о том, что монументы Колумбу нужно убрать. Называя мореплавателя угнетателем, сторонники сноса напоминают: Христофор не открыл Америку, ведь как можно открыть место, где люди жили веками?

Немецкий картограф решил, что первым Новый Свет посетил Америго Веспуччи и назвал в честь него континент. Позже он исправился, но было уже поздно

В обвинениях в адрес Колумба есть очень грубая нестыковка. Первооткрывателем Америки называем его мы, а сам же он считал, что просто нашел еще один путь в Азию, которая и так уже была известна европейцам. Например, Марко Поло отправился в Китай еще в 1271 году, и там он впервые услышал о великом хане. Страну к тому моменту завоевали монголы, поэтому, когда через две сотни лет Колумб прибыл на Карибы, мореплаватель надеялся встретиться с потомком Чингисхана. Он был уверен, что приплыл в Китай, да и Индия тоже где-то рядом.

Все последующие плавания (всего их было четыре) Колумб совершил, чтобы отыскать золото, драгоценности и пряности. С каждым разом ему было все сложнее убедить испанскую корону в целесообразности таких путешествий, ведь до богатой Индии он так и не добрался. К тому же только во время третьей экспедиции Христофор впервые достиг континентальной части Америки, а не островов в Карибском море. Считается, что Колумб до конца жизни так и не понял, что открыл для европейцев новый континент.

Первым, кто утверждал, что к западу от Атлантики лежит не Азия, а что-то другое, был Америго Веспуччи. Его путешествие, стартовавшее в 1497 году, возможно, было выдумано позже: нет свидетельств, что он посетил тогда новый континент. Но уже в 1499-м Веспуччи точно оказался в Америке: он ориентировался на карты Колумба и добрался до берегов современной Венесуэлы. Как раз благодаря Веспуччи страна сегодня так и называется: мореплаватель увидел стоящие на сваях в воде дома и сравнил такие поселения с Венецией в родной Италии (сам он был из Флоренции). А в 1501 году Америго, попав на территорию современной Бразилии, предположил: между Европой и Азией есть что-то еще, так что вряд ли удастся добраться до Индии западным путем.

Слово «Америка» как обозначение нового континента впервые появилось на карте 1507 года, которую составил немецкий ученый Мартин Вальдземюллер. В примечаниях сказано, что раз на новых землях побывал Веспуччи, то пусть земли носят его имя. Сам же мореплаватель называл их Новым светом, противопоставляя Старому, то есть Европе, Азии и Африке. Параллельно в обиход вошел термин Новая Индия или Вест-Индия. Второй сегодня используется только в контексте архипелага в Карибском море.

Впрочем, Вальдземюллер, скорее всего, не знал, что до Веспуччи на Запад плавал Колумб. Позже он исправил ошибку и в новых редакциях помечал: «Земля обнаружена Колумбом Генуэзским». Но было уже поздно: версия 1507 года стала основой для будущих карт.

В начале XX века появилась другая теория: якобы континент назвали в честь Ричарда ап Мерика, купца из Бристоля с валлийской фамилией, который профинансировал строительство каравеллы «Мэтью». На ней английский мореплаватель Джон Кабот посетил Новый Свет во второй половине 1490-х. Правда, помимо сходства фамилии с названием части света других доказательств нет.

Америку долго не воспринимали как отдельный континент. А делить на Южную и Северную в США стали лишь в XX веке

Еще в школе нас учат тому, что на Земле шесть континентов. С этой концепцией наверняка бы поспорили древние греки. В их понимании мир делился на Европу, Азию и Африку, а главной преградой между частями света была вода: Средиземное, Эгейское, Мраморное и Черное моря. Эта концепция была основополагающей и для Средневековья, к тому же она гармонировала с христианским учением. Известную тогда европейцам сушу часто показывали в виде клевера с лепестками-континентами, а в центре находился Иерусалим.

Появление четвертого материка противоречило основополагающим идеям об устройстве мира. Даже после открытия Америки рисунки с клевером никуда не делись, а новые земли неуклюже торчали где-то сбоку. Ученые Мартин Льюис и Карен Виген из Калифорнийского университета в работе «Архитектура континентов» писали, что многие европейцы еще долго отказывались считать Новый Свет материком, статус которого был бы равен их месту обитания. Скажем, в 1555 году французский трактат о делении мира La Division du monde утверждал, что Земля состоит из Азии, Европы и Африки. Только к концу XVII века архаичные представления начали уходить в прошлое. Америку все чаще называли материком – на тот момент четвертым по счету.

Еще через сто лет стала стираться географическая граница между Европой и Азией. В культурном, религиозном и политическом понимании эти миры были разными, но отсутствие четкой водной границы было весомым поводом утверждать, что это единый материк (впрочем, термин Евразия ввел в оборот немецкий ученый Карл Густав Ройшле только в 1858 году в книге «Справочник по географии»). Некоторые утверждали, что Африка – это тоже часть единого континента. Например, об этом в 1752 году писал британский картограф Эмануэль Боуэн, который противопоставлял Новому Свету единый Старый Свет. Так что современная континентальная система стала общепринятой среди европейцев лишь в XIX веке. К тому моменту до отдельного материка доросла и Австралия, которую ранее обычно воспринимали как огромный азиатский остров.

Привычное для нас разделение Америки на Северную и Южную тоже не сразу вошло в обиход. Скажем, в 1937 году переехавший в США голландский ученый Хендрик Виллем ван Лоон писал о существовании единого материка в Западном полушарии. Эта концепция была не только географической, но и политической. Она прекрасно ложилась в Доктрину Монро – декларацию США 1823 года, которую провозгласил президент США Джеймс Монро.

Согласно документу, Соединенные Штаты отказываются от вмешательства в дела стран Восточного полушария, однако считают всю территорию Америки (без разделения на Северную и Южную) – зоной собственных интересов. Доктрина определяла внешнюю политику США в течение десятилетий. Сначала ее нарушила война с Испанией 1898 года, по итогам которой Вашингтону достались Гуам и Филиппины.

Окончательно от доктрины отказались в 1917 году, когда Соединенные Штаты поддержали Антанту в Первой мировой. Уже к 1950-му разделение континента на Северную и Южную Америку стало общепринятым для США, и почти никем не оспаривается.

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Фото: wikipedia.org