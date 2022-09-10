Великое камео Елизаветы II на Олимпиаде-2012: утаила съемки с Бондом даже от семьи, а детали вскрылись через 10 лет

Пересматриваем церемонию открытия.

Выступление Пола Маккартни, скетч с мистером Бином, десятки овец, лошади и тысячи зрителей на трибуне – открытие Олимпийских игр-2012 было грандиозным. Ну а самая эффектная сцена – появление Елизаветы II в компании Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда.

Рассказываем детали легендарного ролика, которые вскрылись спустя 10 лет.

В ролике для церемонии действительно снялась королева. Договориться помог победитель Олимпиады-1980

В 2012-м франшиза о Джеймсе Бонде отмечала 50-летие, а осенью ждали фильм «Координаты «Скайфолл» – пожалуй, лучшая картина в серии с участием Крейга. Да и в целом шпионские боевики давно стали символом Британии.

Неожиданный дуэт Джеймса Бонда и 86-летней королевы длился буквально пару минут, а действующий английский монарх промелькнул и вовсе на несколько секунд. В кадре появились и корги Елизаветы II – Монти и Холли. У короткометражки даже было название Happy and Glorious, что тоже символично: ровно за 60 лет до Олимпиады на BBC вышел сериал с таким же названием о королеве Виктории и ее муже, принце Альберте.

Для консервативной королевской семьи съемки в ролике – очень неординарное событие. К тому же в Букингемском дворце мало кто знал о камео – вплоть до церемонии на Олимпийском стадионе. Спустя 10 лет BBC поговорила с авторами видео и выяснила подробности. «Королева не сказала семье, что она это делает, – поделился режиссер Сэм Хантер. – Это было условие съемок, иначе она бы не согласилась».

Исполнительный продюсер церемонии Стивен Долдри вспоминал про высочайший уровень секретности. Чтобы выполнить просьбу королевы, производственная команда даже не согласовала съемки с кабинетом министров. Для высших чиновников это был такой же сюрприз, как и для миллиарда зрителей, которые увидели церемонию открытия Игр по телевизору.

«Мы с братом были немного удивлены тайным хобби нашей бабушки. Ее прыжок с парашютом – это невероятно», – рассказал принц Гарри. Естественно, из вертолета прыгала совсем не королева (роль исполнил каскадер Гэри Коннери, снимавшийся, например, в «Бэтмен: начало»), но на церемонии это выглядело так, будто она действительно спустилась на стадион вместе с Джеймсом Бондом. К слову, на трибуне она появилась в розовом платье – того же цвета, что и на Играх-1976 в Монреале.

Возможно, смелый ролик так бы и не сняли, если бы не Себастьян Коу, который возглавлял оргкомитет соревнований. Себастьян выступал на Олимпиаде в Москве в 1980-м и даже выиграл золото в забеге на 1500 метров. Официально Великобритания бойкотировала Игры в СССР из-за ввода советских войск в Афганистан, но спортсменам разрешили участвовать без привязки к стране. Спустя годы Коу стал депутатом парламента, а в 2011-м предложил Букингемскому дворцу привлечь королеву к съемкам ролика.

Вместо королевы могла сняться Хелен Миррен. Она уже играла Елизавету II и претендовала на роль в сериале «Корона»

Естественно, далеко не все сразу поверили, что Елизавета сыграла саму себя, да и продюсеры до последнего опасались, что королева откажется от съемок. На этот случай они приготовили замену, договорившись с Хелен Миррен. К тому моменту уже вышли мини-сериал «Елизавета I» (про монарха из династии Тюдоров) и фильм «Королева» о трагической гибели принцессы Дианы. В обеих картинах Хелен исполнила главные роли (а в 2019-м добавила в портфолио роль Екатерины II в сериале HBO). Сразу после церемонии 2012-го ее организаторы признались, что Мирен вполне могла вернуться к образу королевы, если бы Елизавета отказалась от съемок в короткометражке. Правда, и в этом случае продюсерам пришлось бы заверить актрису у монарха.

Хелен Миррен в образе королевы

Впрочем, сама Хелен, кажется, уже подустала от роли королевы. Ей предлагали вновь преобразиться в Елизавету для третьего и четвертого сезонов сериала «Корона». В первых двух молодого монарха сыграла Клэр Мой, а затем ее сменила Оливия Колман.

«Не думаю, что вернусь к этой роли. Множество прекрасных актрис уже сыграли королеву: Клэр Фой была великолепна, и я знаю, что Оливия Колман нас всех поразит. Думаю, гораздо интереснее, когда ты видишь, как ее изображают другие. Это намного лучше, чем если бы персонажа играл раз за разом один и тот же актер», – сказала Миррен

К слову, производство пятого сезона «Короны» отложено из-за смерти королевы. Он должен был выйти в ноябре этого года, а Елизавету II сыграет Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж из серии фильмов про Гарри Поттера.

Елизавета II чаще всех открывала летние Олимпиады. Впервые – еще в 1976-м

Лондон принимал Олимпиаду трижды. Впервые атлеты съехались в британскую столицу в 1908 году, к тому моменту еще не сложилась традиция проводить церемонию открытия. Она появилась на соревнованиях в Афинах в 1896-м, но спустя четыре года Олимпиаду соединили со Всемирной выставкой и отменили торжественные проходы спортсменов. В 1904-м Игры принимал Сент-Луис, и там тоже обошлось без церемонии. Соревнования в США получились скомканными и отчасти даже провальными. Европейским сборным было сложно пересечь Атлантику, поэтому на Играх выступали в основном местные атлеты. К тому же Всемирная выставка вновь шла параллельно Олимпиаде и забирала все внимание.

Восстановить изначальный замысел Кубертена и сделать Олимпиаду важным праздником должна была Великобритания. В 1908 году Игры принимал Лондон, и в церемонии открытия поучаствовал Эдуард VII (прадед Елизаветы II) – впервые с 1896 года о старте соревнований объявил действующий глава государства. Он же должен был еще и награждать победителей, но отказался. Считается, что на решение повлияла сборная США, которая в отличие от всех остальных команд отказалась склонять флаг перед королем, как этого требовал регламент. Есть два объяснения этого протеста. Первое гласит, что организаторы перепутали флаги на стадионе и вместо американского повесили китайский. Второе (менее правдоподобное) утверждает, что это был символический жест знаменосца Мартина Шеридана, уроженца Ирландии, который выступал за сборную США. В то время ирландцы продолжали борьбу за независимость.

В следующий раз церемония прошла в Лондоне в 1948 году. Тогда Игры открыл Георг VI, отец будущей королевы Елизаветы II, которая тоже была на трибуне «Уэмбли» вместе с мужем, принцем Филиппом II. Он свою первую Олимпиаду открыл раньше супруги: в 1956-м, когда Елизавета уже взошла на престол, герцог Эдинбургский приехал в Австралию и запустил Игры в Мельбурне. Хотя в середине XX века Британская Империя уже разваливалась, формальным главой государства многих бывших колоний остался английский монарх. Елизавета тоже присутствовала на той Олимпиаде, но поехала не в Южное полушарие, а в Швецию. Из-за ограничений на ввоз животных соревнования по конным видам спорта прошли в Стокгольме.

Через 20 лет Игры принимала уже другая бывшая колония, и на этот раз в расписании Елизаветы II нашлось время для церемонии открытия. Поехать в Монреаль ее убедил премьер-министр Пьер Трюдо, отец нынешнего главы правительства.

Дочь Елизаветы II, принцесса Анна, выступала на той Олимпиаде в составе британской конной команды (24-е место в личном первенстве по троеборью). В следующий раз королева открывала Игры в 2012-м, когда их вновь принял Лондон.

Так она стала единственным человеком в истории, которому дважды доверили открыть летнюю Олимпиаду.

Фото: Gettyimages.ru/American Broadcasting Companies, Hulton Archive, Cameron Spencer, Steve Parsons – WPA Pool; imdb.com; East News/AP Photo/Toby Melville, Pool