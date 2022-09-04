Название клуба Кокорина отсылает к мифам Древней Греции. Кем был Арес и почему его не любили другие боги?

Sports.ru мифологический.

«Арис» Александра Кокорина – один из старейших клубов Кипра, который после четырех лет в первой лиге вернулся в элиту и сразу попал в еврокубки. А еще новый клуб Кокорина – в каком-то смысле божественный, потому что назван в честь бога Ареса. А что о нем нужно знать?

Арес – бог агрессивной войны. Он завел роман с Афродитой и стал антиподом Афины

Мифы Древней Греции вполне соответствуют современным представлениям о жанре фэнтези. Почитаемые в Античном мире персонажи, в отличие от, скажем, египетских божеств, нередко вели себя прямо как люди. Богов, титанов и героев выдавали лишь сверхспособности, а в остальном их взаимоотношения вполне тянут на экранизацию в духе сериала HBO. Арес, возможно, – лучший тому пример.

Существует как минимум две версии его происхождения. Поначалу древние греки верили, что Арес – это внебрачный сын Геры, которая в очередной раз застала своего мужа (и по совместительству брата) Зевса за изменой. Чтобы отомстить, она отправилась на край света, где увидела цветок. Гера прикоснулась к нему, и на месте растения появился младенец. Она назвала ребенка своим сыном и дала ему имя Арес.

Более поздние мифы трактовали историю по-другому: считалось, что Гера забеременела от Зевса, но тот невзлюбил сына и презирал его. Он противопоставлял Ареса Афине, которая тоже родилась при очень загадочных обстоятельствах. Якобы Зевс проглотил первую жену Метиду (по одной из версий, богиня также была его двоюродной сестрой), она была беременна и в итоге родила дочь внутри мужа. Древние Греки верили, что Афина вылезла из головы Зевса, поэтому считали ее покровительницей мудрости, изобретательности, а заодно и войны. В последнем она была антиподом Ареса. Если сын Геры воплощал насилие, коварство и ярость, то Афина отвечала за стратегию, тактику и справедливость.

В мифах упоминались битвы между божествами, но самый известный эпизод был описан в «Илиаде». Афина встала на сторону ахейцев, а Арес покровительствовал троянцам. Их сражение закончилось победой богини справедливой войны. К слову, согласно древнегреческим мифам, Арес вообще ни разу не победил Афину.

У сына Геры было время и на романтические отношения. Арес урвал джекпот, сблизившись с Афродитой, богиней любви и красоты. Ее первым мужем стал Гефест (отвечал за кузнечное дело), который поначалу не знал об изменах жены. Афродиту сдал бог солнца Гелиос, с утра заставший ее в постели с Аресом. Их должен был разбудить еще до рассвета слуга Алектрион, но тот сам проспал, за что, согласно мифу, его превратили в петуха.

Гефест собрался отомстить и смастерил ловушку над ложем Афродиты. Как только к ней пришел Арес, сеть повязала любовников, и теперь мужу неверной жены было что предъявить на Олимпе в качестве доказательства измены. Гефест потребовал от Афродиты вернуть все свадебные подарки в обмен на свободу, но Зевс встал на ее сторону, а заодно пожурил мастера кузнечного ремесла за то, что тот вынес вопрос на суд общественности Олимпа. В итоге в спор вмешался Посейдон, давший слово, что поможет вернуть дары. Гефест снял сеть с Афродиты и Ареса, но покровитель моря обещание не сдержал.

Сначала в честь Ареса назвали клуб в Греции. Это был ответ туркам и Геркулесу

«Арис» из Лимасола был основан в 1930 году, но к тому моменту на континенте уже существовал клуб с таким же названием. Бога войны увековечили жители Салоник. В начале XX века северная часть современной Греции была под властью дряхлеющей Османской империи. В 1912-м началась Первая Балканская война, когда за несколько месяцев коалиция из четырех государств разгромила турецкую армию. Сербия, Черногория, Болгария и Греция расширили границы, а на западе полуострова появилось новое албанское государство. Вскоре после подписания мира бывшие союзники уже воевали между собой: соседи болгар посчитали, что Софии досталось слишком много. Так Греция забрала еще несколько десятков километров береговой линии Эгейского моря.

В марте 1914-го в отбитых у османов Салониках основали футбольный клуб «Арис». Военная тема в названии была как раз навеяна победами над Турцией и Болгарией. Но у отсылки к древнегреческой мифологии была еще одна причина. В Салониках к тому моменту уже базировалась другая футбольная команда – «Македонский гимнастический клуб» (этот регион и сегодня называется Македонией, и к восточнославянскому государству со столицей в Скопье отношения не имеет).

Пока город находился под властью османов, греки были вынуждены адаптироваться. В 1908 году в Стамбуле произошла Младотурецкая революция, когда к власти пришли сторонники обновления империи. Они надавили на футбольное общество Салоников, и в 1911-м в руководство включили этнических турков. Тогда же клуб переименовали в «Ираклис» – в честь Геракла.

«Арис» не запятнал себя сотрудничеством с османами. Новая команда была специально названа в противовес «Ираклису» – с отсылкой на еще один древнегреческий миф. Арес и Геракл вечно враждовали, к тому же герой 12 подвигов убил Кикна, сына бога войны.

Кикн грабил паломников, которые следовали к оракулу в Дельфах. Там располагался храм Аполлона, который попросил Геракла обезопасить путь к святыне. Геркулес вызвал Кикна на бой и убил его, что вызвало ярость Ареса. Отомстить ему не удалось: благословленный Афиной Геракл даже ранил бога войны. С Аресом связан также девятый подвиг древнегреческого героя. Геракл убил (по другой версии – пленил) дочь Ареса Ипполиту, чтобы забрать у нее пояс.

Бог войны все же отомстил Геркулесу, пусть и на футбольном поле. «Арис» трижды выигрывал чемпионат Греции, а их вечные соперники из Салоник довольствовались только серебром. Правда, значимые трофеи обеих команд датированы лишь серединой XX века.

На Кипре тоже есть противостояние «Ариса» и «Ираклиса». Впрочем, команды не только базируются в разных городах, но еще и выступают в разных дивизионах, так что давно не пересекались.

Ранее с Кокориным вел переговоры «Аполлон». Бог света участвовал в Олимпиаде и побил Ареса в кулачном бою

Переговоры с «Фиорентиной» по Кокорину вел не только «Арис», но и действующий чемпион страны – «Аполлон», который тоже представляет Лимасол. Название клуба весьма символично как для острова, так и для легионеров кипрского чемпионата. Древние греки верили, что Аполлон помог мореплавателям добраться до острова. На Кипре их впечатлила красота природы и плодородная почва, с тех пор бог света и искусств стал заодно покровителем переселенцев.

Аполлон также тесно связан со спортом. В его честь в Древней Греции проводили Пифийские игры, которые мало чем отличались от Олимпийских. Правда, поначалу участники состязались только в музыкальных конкурсах, прославляющих бога солнечного света, а соревнования атлетов стали проводиться позднее.

Что же касается Олимпиады, то, согласно мифам эллинов, Аполлон участвовал в первых играх. Историки датируют их 776 годом до нашей эры (для понимания: это почти за три века до греко-персидских войн). Они же утверждают, что поначалу соревнования включали только забеги. Борьба, гонки на колесницах и пятиборье появились в программе намного позже.

Тем не менее древние греки верили, что на тех самых первых играх богам были доступны все дисциплины. Скажем, Геракл победил панкратионе, а Аполлон обогнал Гермеса и победил Ареса в кулачном бою. Доминирование божества наблюдается и на футбольном поле. В прошлом сезоне «Аполлон» дважды обыграл «Арис», две другие встречи закончились вничью и победой новой команды Кокорина.

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Фото: instagram.com/arislimassolfc_rus; commons.wikimedia.org