В 1990-е сербы и косовские албанцы поделили клуб. Теперь в Митровице две «Трепчи» – между ними река и вражда

Объединение невозможно.

Футбол на Балканах плотно завязан на межэтнических отношениях, и Косово – яркий пример. Из-за войны местный клуб «Трепча» распался на сербскую и албанскую команды, они играют в разных чемпионатах, хотя и представляют один город.

«Трепча» была лучшей косовской командой Югославии. Но даже до войны албанские и сербские фанаты недолюбливали друг друга

Новый мост через реку Ибар – одна из главных достопримечательностей Митровицы. Его построили вскоре после Косовской войны, чтобы связать северную и южную часть города. На правом берегу живут преимущественно албанцы, на противоположном – сербы. И хотя открытое противостояние двух народов в последние десятилетия обходится практически без стрельбы и взрывов, до понимания им очень далеко. Например, сербы долго добивались права посещать церковь Святого Саввы, которая расположена в албанской части Митровицы. Косовские власти не разрешали, поэтому на левом берегу для православной общины построили новый храм.

С футболом получилась похожая история. Главным клубом города была «Трепча» (так же называется район рудников возле Митровицы). В 1978-м команда дошла до финала Кубка страны и тогда же стала первым участником высшей лиги Югославии от автономного края Косово и Метохия, хотя надолго там не задержалась. Самые драматичные события в жизни «Трепчи» и всей страны происходили с конца 1980-х. Даже в единой Югославии между болельщиками клуба сохранялось напряжение: хотя на поле сербы и албанцы выходили вместе, фанаты на трибунах не забывали про национальную идентичность. Фактически у команды было две группы ультрас, и они относились друг к другу с недоверием, что в конечном счете привело к распаду «Трепчи» в 1999-м.

Ровно за десять лет до Косовской войны край потерял часть прав автономии в составе Сербии, и это привело к масштабным протестам. Например, бастовали сотни албанских шахтеров Митровицы, которые объявили голодовку и восемь дней не выходили на поверхность.

Сегодня в память о тех событиях в чемпионате Косова играет команда «Трепча’89», которая, впрочем, не имеет никакого отношения к финалисту Кубка Югославии 1978-го.

Конфликт конца 1980-х удалось погасить лишь на время. Пока на Балканах бушевала Боснийская война, некоторые клубы из Косова продолжали играть с сербскими и черногорскими командами. Например, «Приштина» с 1993-го выступала во второй лиге, но спустя два года присоединилась к параллельно существовавшему чемпионату Косова. Зато с 1995-го среди сербских клубов во втором дивизионе играла команда «Гиляни», которую том же году образовала мусульманская община автономного края. Что же касается «Трепчи», то она не могла тягаться с клубами даже из второй лиги, поэтому сражалась с другими командами Косова, взяв в 1993-м золото местного чемпионата.

В 1997-м турнир отменили из-за вновь нарастающей напряженности в регионе. Межэтнические столкновения переросли в полноценную войну в феврале 1998-го. Через год в конфликт вмешались силы НАТО, а в июне 1999-го стороны подписали соглашение о прекращении огня. Югославская армия покинула край, и вместо нее вошли миротворцы. С тех пор Белград больше не контролирует эту землю, а в 2008 году Косово провозгласило независимость.

С окончанием войны Митровица окончательно разделилась на две части. То же самое произошло и с «Трепчей»: албанские футболисты отказались играть вместе с сербами и фактически основали собственный клуб.

Еще одна «Трепча» возникла в 1999-м, но год основания оставили тот же – 1932-й. Сохранились и клубные цвета – черный и зеленый, а логотип изменился лишь косметически.

В 2010-м албанская «Трепча» вновь выиграла чемпионат Косова, а вот их тезки с севера Митровицы продолжают выступать в сербской лиге – прямом наследнике некогда большого югославского турнира. Правда, выше регионального дивизиона она не поднималась.

Албанская «Трепча» играет на стадионе, названном в честь Адема Яшари. В Сербии его считают террористом

В северной части Митровицы проживает 30 тысяч человек – это в два раза меньше, чем к югу от Ибара. Самый большой стадион агломерации расположен на албанской половине, и на нем играла еще та самая единая «Трепча». Сербы по привычке называют его именем клуба, но официально он назван в честь Адема Яшари.

Адем – один из героев Косова. В Приштине в его честь назвали театр и аэропорт, но в Сербии отношение к Яшари совсем иное – там его считают террористом. В 1990-х он был одним из командиров Армии освобождения Косова после того, как вместе с другими сторонниками независимости региона прошел обучение в боевом лагере соседней Албании. В течение нескольких лет он совершал диверсии, нападая на административные объекты Югославии.

Белград долго охотился за Яшари, но его ликвидировали только в 1998-м – после рейда в деревне Преказ в 20 километрах к югу от Митровицы. Там Адем был вместе с родными, и в ходе операции югославские военные и полицейские убили больше 60 человек. Среди них были не только боевики Армии освобождения, но и члены семьи Яшари. Эти события лишь укрепили авторитет сепаратистов, и сегодня в Косове вряд ли найдется хотя бы один человек, который не слышал о Яшари. В 2000-е в память о нем в Преказе построили большой мемориальный комплекс.

Косовские власти пытаются сохранить руины дома, где убили Яшари

Что же касается стадиона в Митровице, то его возвели задолго до Косовской войны – еще в 1938-м. В 1979 году здесь играла сборная Югославии, которая при 35 тысячах зрителей принимала Румынию в отборе к Евро-1980. Кроме того, на арене, названной в честь Адема Яшари, первую встречу в истории провела национальная команда Косова, когда в 2014-м в Митровицу приехали футболисты Гаити. Товарищеская игра стала официальным дебютом для молодой балканской сборной, которая незадолго до этого получила признание ФИФА.

Однажды сербская «Трепча» должна была сыграть дома с «Црвеной» в Кубке, но пограничники не пустили белградцев в Косово

Если албанская «Трепча» играет на обновленном 18-тысячном стадионе, то трибуны сербской команды из Митровицы вмещают в четыре раза меньше. Впрочем, даже сюда вполне мог прийти большой футбол, когда клуб с северного берега Ибара вышел в 1/16 финала Кубка страны. В 2019-м в Митровицу должна была приехать «Црвена Звезда», но столичный клуб не пустили из-за позиции властей Косова.

Митровица расположена в 40 минутах езды от границы, которую в Белграде называют административной, а в Приштине – государственной. Фактически северная часть города – это национальный анклав, где действуют законы Косова, но большинство местных жителей считают, что Митровица – это Сербия. И если с участием «Трепчи» в матчах низшей лиги сербского чемпионата смирились даже албанцы, то приезд «Црвены» многих сильно насторожил.

Перед кубковой встречей ФИФА и УЕФА попросили власти Косова пустить белградцев. Они поехали на автобусе, но на границе перед ними закрыли шлагбаум, а на звонки и письма Футбольной федерации Сербии в Приштине не реагировали. Игру отменили, что не помешало встретиться и побрататься фанатам «Трепчи» с игроками «Црвены» прямо на КПП.

На следующий день команды все же сыграли. Матч провели на нейтральном поле в городе Стара-Пазова на севере страны – в автономном крае Воеводина. Несмотря на братания, «Црвена» снесла косовских сербов со счетом 8:0.

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Фото: ; East News/AFP PHOTO / ANDREJ ISAKOVIC; facebook.com/kftrepca ; facebook.com/KFTrepca89; globallookpress.com/Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Claus ; twitter.com/; periskopi.com; kosovapress.com; en.wikipedia.org