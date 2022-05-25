В 1968-м советские танки вошли в Чехословакию. Из-за этого УЕФА провел новую жеребьевку – московское и киевское «Динамо» снялись с турниров

Новая лекция Юрия Истомина.

«Пражская весна» длилась несколько месяцев, а последствия ее разгона для Восточной Европы растянулись на годы. События операции «Дунай» нашли отражение и в футболе, когда два советских клуба отказались проводить международные матчи.

В Чехословакии строили социализм с «человеческим лицом». В стране отменили цензуру и дали экономические свободы

Коммунистическая партия Чехословакии пришла к власти в феврале 1948 года. Следующие 20 лет страна жила сначала под руководством ярого сталиниста Клемента Готвальда, затем его сменил более умеренный, но все еще авторитарный Антонин Новотный, а с декабря 1967-го политику государства определял первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек. Он сходу выступил с новой программой, которая предполагала большие перемены в общественной жизни Чехословакии.

Для «Пражской весны», как прозвали реформы Дубчека, были существенные экономические причины. После войны страна проводила индустриализацию (при том, что она и так была промышленно развитой) и даже коллективизацию – прямо как СССР в 1930-х. Это обеспечивало экономический рост, который, впрочем, в начале 1960-х явно замедлился. Первые попытки либерализации предприняли еще при Антонине Новотны, но перемены выглядят совсем незначительными на фоне событий 1968-го.

К изменениями созрело и чехословацкое общество. Например, еще за несколько месяцев до «Пражской весны» в «Литературной газете» появились призывы ослабить цензуру и разрешить критику партии. Александр Дубчек ответил «Программой действий» – документом, опубликованным в апреле 1968-го. В нем говорилось о свободе прессы, слова и передвижения, а в экономическом плане делался акцент на потребительский сектор и развитие частной инициативы. Кроме того, политически Чехия и Словакия получали больше самостоятельности в составе федерации. Все эти тезисы в июле того же года емкой фразой подытожил сам глава компартии, назвавший государственный строй Чехословакии «социализмом, не утратившим человеческое лицо».

И все же политически страна оставалась однопартийным государством, где все решения принимает КПЧ, а многопартийный парламент вряд ли был возможен. Либерализация сводилась к плюрализму общественных мнений и умеренной критике правительства. Но даже такие реформы выглядели прорывом.

В Москве боялись «потерять» Чехословакию. В советских газетах писали о вводе танков «в интересах социализма и мира»

В Советском Союзе настороженно следили за новостями из Праги. В мае 1968-го Александр Дубчек встретился с Леонидом Брежневым и пытался убедить его в том, что Чехословакия не покинет соцблок. Основания для беспокойства у Москвы были, но основным поводом для них стала критика реформ со стороны глав государств-участниц Организации варшавского договора (ОВД). В ГДР, Польше, Болгарии и Венгрии не меньше Брежнева боялись, что пример «Пражской весны» окажется заразительным и пошатнет их авторитет.

Давление извне нашло отражение в лозунгах среди граждан Чехословакии. Поначалу они требовали лишь демократизации, но со временем на митингах и собраниях зазвучали антисоветские и антикоммунистические призывы.

Еще весной страны ОВД выработали план совместных действий на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Его применили 21 августа, когда на территорию Чехословакии вошли объединенные силы стран Варшавского договора. Операция «Дунай» продолжалась три недели, после чего скоротечный период реформ завершился.

Для оккупации Чехословакии в страну ввели 500 тысяч солдат СССР и союзников. С цветами их никто не встречал, но осмысленного вооруженного сопротивления тоже не было. За несколько часов армия заняла стратегические объекты и вошла в города, однако пражане продолжали митинговать, требуя вывода войск. Кроме того, местные жители как могли мешали вторжению: например, они переписывали или меняли дорожные указатели, путая советских солдат. Известно, что в те дни в Чехословакии погибло больше сотни гражданских и примерно столько же военных.

В СССР происходящее назвали выполнением братского долга и указывали, что на столь радикальный шаг Москва пошла по прямой просьбе КПЧ. Газеты искрились заголовками о полной поддержке среди советских граждан и подчеркивали, что СССР действует в интересах социализма и мира.

Впрочем, не все трактовали события так однозначно. На фоне единодушия, о котором писала советская пресса, в Москве прошла демонстрация семерых. 25 августа на Красную площадь вышли диссиденты с плакатом «За вашу и нашу свободу». Их тут же задержали, а вскоре о демонстрации написала чехословацкая «Литературная газета»: «Семь человек на Красной площади – это как минимум семь причин, по которым мы уже никогда не сможем ненавидеть русских».

«Пражская весна» не прожила и года: 26 августа Александр Дубчек подписал Московский протокол, и начался 20-летний этап «нормализации». Все это время Чехословакия оставалась под колпаком Кремля, а советские солдаты покинули страну лишь после Перестройки.

Из-за ввода войск «Рапид» не мог уехать из Праги. А больше всех возмущался «Селтик»

Главным спортивным последствием операции «Дунай» обычно называют обострившиеся хоккейные матчи между сборными СССР и Чехословакии. Глобально же советские спортсмены не пострадали: выступали во всех важнейших турнирах, в том числе и на Олимпиаде.

Тем не менее политический кризис в Восточной Европе коснулся футболистов из разных стран. Из-за ввода войск в Праге застряли игроки венского «Рапида», которые должны были сыграть с местной «Дуклой» в Кубке Интертото. Австрийцам пришлось получать специальное разрешение в советском посольстве, чтобы уехать домой на автобусе. Встречу так и не провели, хотя в случае победы «Дукла» выходила в следующий раунд.

Приключения «Рапида» стали триггером для УЕФА. Венцы пожаловались в Европейский футбольный союз, который всерьез забеспокоился о перспективах международных турниров. Жеребьевка Кубка чемпионов прошла за полтора месяца до ввода советских войск, но первые матчи были запланированы на осень.

В стартовом раунде было несколько пар, где сходились клубы из капиталистических и социалистических стран. Например, «Милану» предстояло сыграть против болгарского «Левски», «Цюриху» – с «Карл Цейссом» из ГДР, а «Селтику» – с «Ференцварошем». Как раз в Шотландии больше всех опасались поездки в Восточную Европу, и самые убедительные возражения представил президент клуба из Глазго Роберт Келли. Он отправил в УЕФА телеграмму, где призвал к отказу от контактов с социалистическими странами. Возможно, Робету не давало покоя поражение «Селтика» от киевского «Динамо» (с двумя голами Анатолия Бышовца) в Кубке чемпионов-1967/68. Шотландцы вылетели на ранней стадии турнира, хотя в предыдущем сезоне взяли этот трофей.

УЕФА ультиматум Келли проигнорировал, поэтому «Селтик» и «Милан» заявили, что не поедут на гостевые матчи из соображений безопасности. В итоге стороны нашли компромисс: УЕФА провел повторную жеребьевку, где команды разведены по группам «Восток» и «Запад». «Селтику» достался «Сент-Этьен», «Милану» – «Мальме», а «Цюриху» – датский «Академиск». Киевскому «Динамо» предстояло встретиться с «Рухом», а «Левски» – с «Ференцварошем». Пострадали и болельщики соцстран, которые не поддержали операцию «Дунай». Жеребьевка определила в соперники «Црвене Звезде» «Карл Цейсс», а «Стяуа» достался «Спартак» из Трнавы.

Федерация футбола СССР не приняла новую жеребьевку. Клубы отказались играть

Против внезапной перетасовки пар выступили и на Западе, и на Востоке. Например, «Сент-Этьен», получивший в соперники «Селтик», негодовал, ведь изначально ему достался скромный польский «Рух». В итоге французы вылетели в первом же раунде.

Не видели смысла в новой жеребьевке и боссы Кубка ярмарок (будущий Кубок УЕФА). Турнир не подчинялся Европейскому футбольному союзу, поэтому пары остались прежними. Более того: сезон Кубка ярмарок шел с запозданием, и ответная игра финального матча была запланирована на 11 сентября: «Лидс» приехал в Будапешт, сыграл с «Ференцварошем» 0:0 и взял трофей. Главный тренер английской команды Дон Реви перед поездкой утверждал, что опасается за безопасность футболистов, но в итоге все прошло благополучно. Через несколько дней стартовал новый розыгрыш Кубка ярмарок, с которого снялись только клубы из Дании и Люксембурга. Зато «Ганза» спокойно провела встречу с «Ниццей», софийская «Славия» с «Абердином», а «Легия» с «Мюнхеном 1860».

Но все же вторым по значимости соревнованием в то время считался Кубок кубков. Им заведовал УЕФА, и там тоже провели новую жеребьевку. В Кубке кубков Советский Союз представляло московское «Динамо», также от соцблока играли софийский «Спартак», восточноберлинский «Унион», польский Гурник и венгерский «Дьер». По результатам второй жеребьевки они тоже должны были встретиться друг с другом.

Эти перетасовки стали прецедентными в истории УЕФА, и, по мнению национальных федерацией восточноевропейских стран, явно нарушали устав союза. Сначала бойкот главным еврокубкам объявили поляки, венгры и болгары, затем последовал черед ГДР, а вскоре и Советского Союза. В итоге некоторые западноевропейские команды, победив в первом круге, перешли сразу в третий, то есть в четвертьфинал.

Из-за бойкота два динамовских клуба – киевский и московский – сосредоточились на чемпионате. Осенью золотые медали достались команде из столицы Украины, а москвичи финишировали лишь пятыми. В Кубке ярмарок советские футболисты вообще никогда не играли, поэтому в том сезоне болельщики из СССР остались без европейских матчей.

Чехословакия (как и Румыния с Югославией) к бойкоту не присоединилась. Символично, что из восточноевропейских команд дальше всех в Кубке чемпионов прошел как раз «Спартак» из Трнавы – чемпион страны добрался до полуфинала, где проиграл «Аяксу». Еще большего успеха достиг братиславский «Слован», который взял Кубок Кубков, одолев в финале «Барселону». Причем, в отличие от каталонцев, чехословацкая команда сыграла во всех встречах и из-за бойкота восточноевропейских клубов не пропустила ни одного раунда.

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Фото: East News/Keystone Archives, akg-images; fcdynamo.com/архив Василия Турянчика; globallookpress.com/Libor Hajsky/CTK, Rooney Christopher/CTK, Global Look Press; РИА Новости/Дмитрий Донской