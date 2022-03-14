Родезия была под санкциями 14 лет, но ее допустили к отбору на ЧМ. Из-за проблем с визами играли в Мозамбике

Что вообще за Родезия? Сейчас все расскажем.

Родезию в современном атласе уже не найти – это государство теперь называется Зимбабве. Полвека назад власть в Родезии принадлежала исключительно белым, из-за чего страна много лет находилась в международной изоляции. Но даже у Родезии была футбольная сборная, которая провела три официальных матча.

Родезия провозгласила независимость от Британии после референдума. Но голосовали только белые

Пренебрежение со стороны белого населения к представителям других рас было характерно для ряда постколониальных государств. Самый известный пример – ЮАР, где с конца 1940-х устанавливался режим апартеида, который ставил европейцев в привилегированное положение. В Родезии, располагавшейся к северу от Южно-Африканской Республики, сложилась похожая система. Вся политическая и экономическая власть находилась в руках белого меньшинства, то есть буквально у 5-6% от общего населения страны.

Родезия провозгласила независимость от Британии в 1965 году, причем в одностороннем порядке. К тому моменту на континенте уже пять лет шли процессы деколонизации. Но если в других частях центральной и южной Африки новая власть доставалась темнокожему большинству, то Родезия пошла по пути расового неравенства. Там в 1964-м выходцам из Европы и их потомкам предложили проголосовать на референдуме за отделение. С остальными правительство Яна Смита, который активно выступал за независимость, договорилось через подкуп местных вождей.

Премьер-министр Родезии Ян Смит увлекался регби и крикетом

Ни одна страна мира официально не признала этот шаг, поэтому Родезия находилась в международной изоляции все 14 лет, а единственными значимыми торговыми партнерами нового государства стали ЮАР и Португалия. Причем роль Лиссабона поначалу правда была значительной: еще до провозглашения независимости Ян Смит встречался с португальским диктатором Антониу ди Салазаром, желающим насолить британцам за то, что те не помогли им, когда Индия аннексировала Гоа в 1961 году.

Салазар предоставил порты Мозамбика соседней колонии, через которую можно было поставлять грузы в Родезию. До полноценного дипломатического признания не дошло, хотя власти африканской страны открыли в Лиссабоне торговое представительство, фактически работавшее как посольство. Неформальные отношения продержались 10 лет: в 1974-м в Португалии прошла «Революция гвоздик», и диктатура пала.

Сборную Родезии допустили к отбору на ЧМ, но играть дома не разрешили

Параллельно в Родезии шла война. Еще в 1961 году был создан Союз африканского народа Зимбабве – подпольная организация, которая хотела снести власть колонистов. Поначалу главными методами борьбы стали террористические акты, нападения на фермы белых и небольшие поселки. Международные организации тоже не остались в стороне от конфликта: на Родезию наложили серьезные санкции, включавшие эмбарго на вооружение, нефть и другое сырье.

И даже в таких обстоятельствах в непризнанном государстве продолжали играть в футбол. В отличие от ЮАР, где законы апартеида прямо запрещали формировать сборную из игроков разных цветов кожи, в Родезии была национальная команда. Более того: до провозглашения независимости ее состав действительно формировался по расовому принципу, но в 1965-м по требованию ФИФА туда стали приглашать и темнокожих. Это позволило федерации добиться членства в международной организации, хотя в Африканскую конфедерацию футбола Родезию так и не пустили.

Сборная даже играла в отборе к чемпионату мира-1970. Естественно, ни одна соседняя страна не хотела иметь дело с государством, чье правительство исповедует белый национализм – даже на футбольном поле. В итоге ФИФА присоединила Родезию к азиатско-тихоокеанской группе, где команда должна была сыграть с Австралией, Японией и Южной Кореей. Все встречи планировали провести в Сеуле, но власти страны отказались пускать к себе родезийцев. Это выяснилось буквально за месяц до мини-турнира, поэтому ФИФА поступила странно: вместе с победителем группы (им стала Австралия) дальше проходила и сборная непризнанного государства. Они должны были провести две встречи, чтобы определить победителя, который затем выходил в финальный раунд квалификации.

Проблемы на этом не закончились, потому что австралийцы не планировали принимать соперников на своем поле. Дипломатических отношений между странами не было, а паспорта Родезии не имели юридической силы за пределами африканского государства, так что Австралия отказалась выдавать визы. В итоге встречи прошли на нейтральном поле – в Мозамбике на стадионе, который носил имя Антонио Салазара.

Австралия недооценила сборную Родезии и была близка к провалу. Пришлось играть третий (решающий) матч

Родезию тренировал шотландец Дэнни Макленнан, который почти всю карьеру посвятил сомнительным сборным. В его резюме – Филиппины, Маврикий, Иран, Бахрейн, Ирак, Иордания и многих других совсем не футбольных стран. В сборную Родезии он взял сильнейший состав, не смотря на цвет кожи игроков. Всего в команду вызывали 22 футболиста, и только 7 из них были белыми. За сборную играл в том числе нападающий Бобби Чалмерс, выступавший в те годы в чемпионате ЮАР и даже однажды выходивший в товарищеском матче против «Реала».

Состав сборной Родезии в 1969-м

Позже он рассказывал, что австралийцы откровенно недооценили родезийцев. Команда Макленнана не выходила на поле два года, поэтому поездка в Мозамбик более опытным соперникам казалась формальностью. По словам Чалмерса, футбольная федерация Австралии еще до поездки в Африку забронировала номера в Израиле, где планировала провести матчи следующего раунда отбора.

Но пройти дальше оказалось не так просто. Оба матча в Мозамбике завершились вничью – 1:1 и 0:0 (единственный гол родезийцев забил как раз Чалмерс). Сами австралийцы объясняли результаты долгим перелетом и большим количеством травм. При ничейном исходе по итогам двух встреч назначалась третья игра, и на этот раз победили австралийцы – 3:1.

Матчи с Австралией так и остались единственными официальными играми для сборной Родезии. Через несколько месяцев война между белым правительством и повстанцами перешла в более активную фазу – ее итогом стало поражение колонистов. В 1980 году в стране прошли первые всеобщие парламентские выборы, вскоре государство переименовали в Зимбабве, и тогда же оно получило международное признание.

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Фото: globallookpress.com/Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com ; Gettyimages.ru/Reg Lancaster / Stringer; en.wikipedia.org; bigslam.pt