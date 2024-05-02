«Феррари» обещала синий болид впервые за полвека. Итог – отказ от стиля за €100 млн

Издевательство над лучшей расцветкой «Ф-1».

«Феррари» широко разрекламировала возвращение на ливрею знаковых оттенков синего в честь 70-летия присутствия на американском рынке, подготовила стильные комбинезоны Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу для Гран-при Майами.

А в итоге выкатила такое фанатам «Формулы-1» :

Историческое обоснование мощное: оттенки Azzurro La Plata (более светлый) и Azzurro Dino (более темный) ассоциируются с чемпионами в составе «Феррари» Альберто Аскари, Джоном Сертисом и Ники Лаудой, надевавшими синие комбинезоны. Такой же была форма и у механиков, которые поддерживали стереотип «синих воротничков».

Более того, «Феррари» уже гонялась в синей ливрее. В 1964 году Энцо Феррари заявил об отказе от традиционного красного цвета на фоне разногласий с ФИА и итальянским национальным регулятором ACI – и продержался два этапа. В заключительных гонках сезона в США и Мексике Сертис завоевал титул с такой расцветкой.

Перед гонкой в Майами, которая пройдет в это воскресенье, 5 мая, итальянцы стартовали бодро: лаконичными комбинезонами, приятными рубашками и прочими элементами одежды в тех же цветах.

Но затем пришел американский IT-гигант HP и прикончил стиль «Феррари». У команды впервые за многие годы появился титульный спонсор, и культовое наименование Scuderia Ferrari сменилось на Scuderia Ferrari HP (есть отсылка к лошадиным силам, так что вариант не самый отвратительный по меркам «Ф-1», где водится нечто под именем Visa Cash App RB F1 Team).

Занимательно, что фотосессию с Леклером и Сайнсом провели до того, как была достигнута договоренность, и лого вставили в фотошопе. Не обошлось без огрехов, все-таки это «Феррари».

Если форма для Майами более-менее пережила изменения, то о красном варианте так сказать сложно.

Скудерия начала лепить кругляши с буквами HP на болиды и просто не смогла остановиться. Говорят, их 15 штук на одной машине.

Спортс признал основной вариант ливреи «Феррари» лучшим в «Ф-1» в 2024 году. Спонсорская ливрея – издевательство над прекрасным дизайном.

Лучшим элементом стал колесный диск оттенка Azzurro La Plata, затизеренный командой заранее – изящное исполнение, симпатичный цвет, ничего лишнего.

В остальном же ливрея превратилось в нагромождение разноцветных кусков. Особенно это касается антикрыльев и гало: темно-синие, светло-синие, непокрашенные и (почему-то) белые участки сменяют друг друга как будто случайным образом. И при этом слабо сочетаются с (почему-то) красным цветом основы – словно «Феррари» скрестили с «БМВ-Уильямсом».

Величайший регресс в истории на примере заднего антикрыла:

Скудерии не хватило смелости пойти до конца и в духе своего основателя вовсе избавиться от алого на один Гран-при – вышло бы точно осмысленнее.

Но есть и хорошие новости: в Италии сообщают, что сделка с HP заключена на сказочных условиях и будет приносить «Феррари» около 100 миллионов евро в год. Это сильно поможет команде удовлетворять аппетиты своей новой суперзвезды Льюиса Хэмилтона и, вероятно, Эдриана Ньюи – лучшего конструктора в истории, покидающего «Ред Булл».

Можно отметить и кастомизацию под пилотов: Леклеру достался более светлый оттенок синего, Сайнсу – более темный. Разница – на гало, обводке номеров и шлемах.

«Феррари» откровенно разочаровала после того, как неделю подогревала интерес к новой расцветке. Классический для «Ф-1» дизайн «замах на 100 миллионов, удар на копейку» напомнил, как легко испортить по-настоящему качественную ливрею.

Чтобы оправиться от такого стиля, можно почитать о симпатичных «Феррари» и вероятном новичке Скудерии:

Фото: сайт «Феррари» ; соцсети «Феррари» ; сайт HP ; соцсети Шарля Леклера ; сайт «Формулы-1» ; соцсети Autosport