Оттенок Модены врывается второй год подряд.

Пока нет успехов на трассе, «Феррари» отыгрывается стилем. Скудерия лишь четвертая в чемпионате, прогресса по ходу сезона не видно, а Шарль Леклер, автор проблесков надежды в виде поулов и подиумов, жалуется на неуправляемую SF-23.

Зато подготовка к домашнему этапу «Формулы-1» в Монце прошла плодотворно. Традиционную красную машину вновь частично сделали желтой – вернее, оттенка Giallo Modena, столь же значимого как для компании (в Модене родился основатель Энцо Феррари), так и для региона Эмилия-Романья.

На трассе машина смотрится очень сочно. И даже быстро – вторая практика осталась за Карлосом Сайнсом.

К историческому цвету обратились и на Гран-при Италии-2022 – тогда болид выглядел так:

Из общих деталей – заднее антикрыло с замечательным винтажным лого. Включения желтого стали не столь вызывающими, однако выразительными. Особенно здорово выглядят номера пилотов, которые в этот раз решили оформить в едином стиле.

Правда, плавник внезапно окрасился в цвета немецкого флага – будем считать, что это отсылка к самому титулованному гонщику в истории «Феррари».

А структура полос на боку и новом обтекателе – вполне осознанный трибьют к машине и комбинезонам «Феррари», которая выиграла гонку в этом году. Речь о 499P и легендарных «24 часах Ле-Мана», которые покорились итальянской команде впервые с 1965 года.

Пилоты тоже подготовились – у Леклера желтый шлем, Сайнс выбрал темную тему.

Напарники получили и особые комбинезоны – Шарль тут же признал дизайн своим любимым.

Дизайнерские новинки – максимум, на который могут рассчитывать болельщики Скудерии в 2023 году. «Феррари» уже переключила внимание на следующую машину, которая будет совершенно другой, и все обновления будут направлены не на исправление недостатков актуального болида, а на разработку нового.

Тифози остается любоваться самой симпатичной ливреей 2023 года по версии Sports.ru – и не менее эстетичными вариациями.

Фото: сайт «Феррари»; соцсети «Феррари» в «Ф-1»; соцсети «Феррари» в WEC