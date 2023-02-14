Технологический вызов.

На домашнем Гран-при Великобритании «Макларен» попытался вернуться к славным временам и переоделся в «хромовую» ливрею. До конца решили не идти – в итоге получился непонятный бастард.

Пришло время вспомнить и неповторимый оригинал. Ту самую серебристую расцветку, которую команда из Уокинга использовала в 2006-2013 годах – легендарную в художественном и историческом плане, символизирующую последние серьезные успехи. На серебристых машинах зарубились между собой напарники по сезону-2007 – двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо и новичок Льюис Хэмилтон, годом позже британец завоевал заключительный на данный момент титул для «Макларена», в 2010-2012 выигрывал гонки еще один чемпион Дженсон Баттон. Глыбы такой величины в команде пока так и не появились (извини, Ландо Норрис).

А началось все с флакона духов. Подобно взмаху крыла бабочки, колпачок от Bulgari запустил череду событий, приведшую к появлению культовой расцветки, зародив идею в голове экс-босса «Макларена» Рона Денниса.

Вдохновившись хромированным колпачком флакона духов, Деннис задался вопросом, как реализовать такое же покрытие на машине «Ф-1». Итогом стали трудоемкие исследования по поиску состава, который был бы легким, устойчивым к высоким температурам и, естественно, выглядел бы симпатично.

В процессе поиска идеального сочетания «Макларен» заполучил партнера AkzoNobel в 2008 году – и компания до сих пор красит машины с индексом MCL (а еще, к примеру, покрывает смартфоны Samsung).

Получилось потрясающе, не так ли?

Но надо отметить не только визионерство Денниса, но и труд дизайнеров, дополнивших образ энергичным красным от Vodafone. Без привычного спонсора в 2014-м «Макларен» и близко не смотрелся так привлекательно.

«Хром» в Уокинге тратили в промышленных масштабах: в 2013-м команда сообщала, что использует 1000 литров краски в год. Для масштаба: покрытие одной машины в 2020-м требовало лишь 1,5 кг краски против 25-30 кг для обычного автомобиля – такими цифрами делились коллеги из «Альфа Таури».

Примечательно, что Никола Булгари – один из боссов бренда, впечатлившего Денниса – тоже связан с автоспортом. В 2006-м, когда на свет появилась выдающаяся расцветка «Макларена», он профинансировал один из «Корветов» в Европейском чемпионате GT3.

По-видимому, миллиардер тоже вдохновился колпачком собственных духов.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Mark Thompson, Clive Mason; sportscarmarket.com