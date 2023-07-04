До классики не дотянулись.

Перед Гран-при Великобритании «Макларен» решил поностальгировать по победным временам – но остановился на полпути.

«Хромовый» «Макларен» – последняя успешная расцветка британской команды, по легендарности уступающая только красно-белой ливрее Айртона Сенны и Алена Проста (и, возможно, серебристо-черной раскраске времен выступлений Мики Хаккинена и Дэвида Култхарда). На серебристой машине Льюис Хэмилтон выиграл первый для себя и последний для «Макларена» титул в «Формуле-1» на Гран-при Бразилии-2008 – тогда дождь над Сан-Паулу и рискованная стратегия Тимо Глока породили, пожалуй, самую напряженную развязку в «Формуле-1» в XXI веке.

Спустя годы культовая расцветка вернулась. Если это можно назвать возвращением:

Ливрея из конца 2000-х вошла в историю благодаря агрессивному доминированию «хрома» и ярким красным акцентам. При скрещивании с современной «папайей» и огромными черными кусками лицо потерялось. Впрочем, основная расцветка «Макларена» в нынешнем сезоне столь неудачная, что хуже не стало, но и достойного трибьюта не получилось.

Расцветка не считывается как отсылка к «той самой». В очередной раз негативно на дизайн повлиял цветастый спонсор Google Chrome, который также стоял за изменениями: его хэштегом «Макларен» анонсировал новинку. Увы, у браузера и «хрома» Хэмилтона нет ничего общего, кроме названия, а пестрые лого и колесные диски не подходят практически любому образу команды.

Иногда очевидные решения являются самыми верными. Почему «Макларен» не пошел до конца и перекрасил всю машину в серебристый? У исполнительного директора Зака Брауна есть объяснение:

«Мы хотим сохранить «папайю», свою идентичность. Для нас важно отдать должное прошлому, но при этом мы смотрим в будущее».

Впрочем, босс тут же указал и на реальные причины: ограничение на радикальные изменения ливреи – а у «Макларена» уже была экспериментальная расцветка на Гран-при Монако. Кроме того, дизайн «Ф-1» 2023 года продолжает находиться в заложниках у борьбы с лишней массой – отсюда черные куски непокрашенного карбона, которые также никоим образом не сочетаются с сутью чемпионского «Макларена».

Возвращение к серебристому цвету, пусть и частичное, протолкнул Ландо Норрис, выросший на противостоянии Хэмилтона с экс-напарником Фернандо Алонсо в 2007-м.

«Как бы мне ни нравилась белая машина с ярко-оранжевым – потрясающая ливрея – нет ничего подобного «Макларен-Мерседесу» с Vodafone. Я вырос, наблюдая за этим болидом. Я влюбился в него. Можно сказать, он вдохновил меня стать пилотом «Формулы-1» – до этого я больше интересовался MotoGP и байками.

Я мало что знал о гонках, и потом стал смотреть «Формулу-1», Льюис сражался с Фернандо – вот во что я влюбился.

Каждый год я донимал Зака, чтобы мы вернулись в этом направлении. Да, это всего на одну гонку, но здорово в каком-то смысле пережить те моменты, что привели меня в «Формулу-1», – объяснил британец.

Ландо, ты доволен?

Если ливрея показалась кому-то недостаточно яркой, команда подготовила особые комбинезоны – с белым и всеми цветами радугами:

Болельщики легендарной команды в таких случаях советуют своим кумирам заняться самой машиной, а не расцветкой. В этот раз «Макларену» есть чем парировать: обновления здорово сработали на Гран-при Австрии, так что в Сильверстоуне есть все шансы порадовать британских фанатов не только дизайнерскими находками.

Фото: соцсети команды «Макларен»; Gettyimages.ru/Clive Rose