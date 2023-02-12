Летел под Shooting Stars.

Пребывание в системе «Ред Булл» сдерживало творческие пилоты Алекса Албона: пилоты старшей команды и «Альфа Таури» обязаны размещать на шлемах огромных «быков», занимающих все пространство. После перехода в «Уильямс» тайский гонщик «Формулы-1» еще год сохранял эмблемы «Ред Булл», но с 2023-го полностью свободен.

И перед Гран-при Майами Албон повеселился – вместе с подругой Муни «Лили» Хе «запустил» в космос шлем в виде мяча для гольфа под мемный трек Shooting Stars.

Профессиональная гольфистка Лили точно не промахнется по голове своего парня.

Гольф – пожалуй, самый популярный вид спорта у пилотов «Формулы-1» (кроме собственно гонок): в него поигрывают звезда «Макларена» Ландо Норрис, напарники по «Феррари» Карлос Сайнс, Шарль Леклер и другие гонщики.

Сам Алекс тоже готов как следует приложиться к мячу.

Норрис, подготовивший к прошлогодней гонке в Майами шлем – баскетбольный мяч, признался, что тоже хотел посветить новую ливрею гольфу, но уступил Албону. А Ландо пришлось довольствоваться надувным пляжным мячом.

Фото: сайт команды «Уильямс», соцсети команды «Уильямс»