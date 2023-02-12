Все цвета «Формулы-1»
Блог

Гонщик «Ф-1» «запустил» в космос новый шлем – мяч для гольфа. Отсылка к работе девушки и своей страсти к игре

Уильямс Уильямс
Формула-1 Формула-1
стиль стиль
Гран-при Майами
Александр Албон Александр Албон
шлемы шлемы
Авто Авто

Летел под Shooting Stars.

Пребывание в системе «Ред Булл» сдерживало творческие пилоты Алекса Албона: пилоты старшей команды и «Альфа Таури» обязаны размещать на шлемах огромных «быков», занимающих все пространство. После перехода в «Уильямс» тайский гонщик «Формулы-1» еще год сохранял эмблемы «Ред Булл», но с 2023-го полностью свободен.

И перед Гран-при Майами Албон повеселился – вместе с подругой Муни «Лили» Хе «запустил» в космос шлем в виде мяча для гольфа под мемный трек Shooting Stars.

Профессиональная гольфистка Лили точно не промахнется по голове своего парня.

Гольф – пожалуй, самый популярный вид спорта у пилотов «Формулы-1» (кроме собственно гонок): в него поигрывают звезда «Макларена» Ландо Норрис, напарники по «Феррари» Карлос Сайнс, Шарль Леклер и другие гонщики.

Сам Алекс тоже готов как следует приложиться к мячу.

Норрис, подготовивший к прошлогодней гонке в Майами шлем – баскетбольный мяч, признался, что тоже хотел посветить новую ливрею гольфу, но уступил Албону. А Ландо пришлось довольствоваться надувным пляжным мячом.

Гонщик «Ф-1» обернул шлем в баскетбольный мяч для Гран-при в США. И взорвал интернет

Вдохновительница героя Гран-при Австралии Албона из «Уильямса» – Лили Муни: одна из лучших китайских гольфисток и точно самая красивая!

Фото: сайт команды «Уильямс», соцсети команды «Уильямс»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Qqq
оче красивый шлем
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий