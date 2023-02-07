Расцветка «Альпин» хуже с каждым годом. От спонсоров и жестких правил не спасает даже любимый дизайнер болельщиков

Агрессия не вытянула ливрею.

«Альпин» начинает сезон-2023 с полностью французским составом пилотов и легендарным амбассадором Зинедином Зиданом.

При этом стилистику, завязанную на статусе «национальной команды», испортили еще в прошлом году, когда классную ливрею 2021-го в цветах триколора заменили на нечто сине-розовое в угоду новому партнеру BWT.

Исправилась ли «Альпин»? Судите сами:

Да, расцветка аналогичная, а изменения едва ли улучшили образ. В полном соответствии с «модными тенденциями» «Формулы-1» 2023 года черного стало больше. Выбор черных участков нестандартный – словно покраску бросили на полпути к хвосту A523.

По утверждению дизайнера Шона Булла, расцветка лучше подходит линиям автомобиля, обладает более агрессивной и направленной вперед динамикой. Может, и так – хотя черный добавили, конечно, не из эстетических соображений. Булл – художник, популярнейший у фанатов автоспорта, автор великолепных ливрей «Рено». Известность он приобрел еще до работы в «Ф-1» – расцветками потенциальных команд в соцсетях. Технологические и спонсорские требования, похоже, победили даже такого опытного мастера.

Еще один заметный элемент – паттерн из треугольников на задней части. Понять необходимость такого решения трудно, то же самое относится и к разноцветным узорчатым дискам.

А помните первую «Альпин» в «Ф-1» с доминированием оттенка Bleu de France? Тот стиль (опять же за авторством Булла) выдавал амбиции французской версии «Феррари».

Пример «Альпин» – урок для будущих партнеров BWT: если приглашаете австрийского спонсора, выделите для фирменного цвета всю ливрею, а не половину. До «Альпин» компания красила «Рейсинг Пойнт», и те розовые болиды смотрелись сильно выигрышнее.

Впрочем, есть похожее и у «Альпин» – пусть только на три гонки.

Аналогичный трюк команда проделала и в прошлом сезоне: выставила розовую ливрею на первые два этапа. И, как и тогда, альтернативная версия получилась симпатичной и целостной.

Остается проблема с необычным расположением темных участков: черный словно разъедает розовый корпус изнутри.

Зато передний план вышел впечатляющим, чистым и лаконичным.

Здорово, что такие машины проедут три гонки вместо двух, и жаль, что на остальных 20 Гран-при «Альпин» – команда с невероятным визуальным потенциалом – будет демонстрировать основную ливрею.

Фото: сайт команды «Альпин»; соцсети команды «Альпин»; соцсети «Формулы-1»