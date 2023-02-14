Первая победа «Феррари» в 2023-м: монументальная расцветка для борьбы за титул

Опасный SF-23 готов вернуть кубок домой.

«Феррари» – бренд с космическим уровнем амбиций и ожиданий как в Италии, так и в «Формуле-1» в целом.

Прошлый сезон итальянцы начали с победного дубля в Бахрейне, и разговоры о возвращении чемпионского кубка в Маранелло наконец перестали казаться фантастикой. Ошибки и поломки вкупе с безупречностью «Ред Булл» отложили мечту как минимум на год.

Сезон-2023 – новый шанс для вице-чемпиона Шарля Леклера и его напарника Карлоса Сайнса.

«Выиграть больше гонок, выступать стабильнее с первого до последнего Гран-при и, надеюсь, получится взять титул», – так Шарль обрисовал задачи «Феррари» на предстоящий сезон.

Если правдива гоночная поговорка о том, что красивая и быстрая машина – синонимы, Скудерия сделала огромный шаг на пути к триумфу.

Встречайте SF-23 – новый болид «Феррари»:

Команда решила не плодить сущности и взяла за основу прошлогодний дизайн – первый по-настоящему удачный за несколько лет. Стильная ливрея-2022 стала еще более впечатляющей.

Вспомнила «Феррари» и особую расцветку для домашнего Гран-при Италии-2022 – тогда на заднем антикрыле разместили ретро-логотип компании.

Знаменитая надпись обрела другой цвет и постоянную прописку на машине. Передний ракурс SF-23 стал проще и монументальнее. Перекраска номеров из черного в белый сделала их различимее, а образ – более цельным. Белое на красном – что может быть лаконичнее?

Скудерия последовала тренду сезона-2023 на непокрашенный карбон, но черные участки выглядят естественно (чего не скажешь о некоем «Макларене»), а болид остается очень ярким. Плавник, куда удачно пристроили полоски итальянского флага, визуально утончил тело машины – она кажется острой и опасной.

Сразу после показа темных студийных фотографий «Феррари» продемонстрировала творение в деле. Леклер и Сайнс обкатали автомобиль на трассе во Фьорано. Выглядит резво!

«Первые километры – нечто особенное, – признался монегаск. – Болид работал хорошо, все прошло очень здорово».

Очень бодрое начало сезона от «Феррари» – превосходная ливрея, нескучная презентация со страстными тифози, обкатка в прямом эфире. Станут ли эти мелочи стартом пути к величию?

Фото: соцсети команды «Феррари»; сайт команды «Феррари»; соцсети «Формулы-1»