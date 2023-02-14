У «Астон Мартин» – идеальная ливрея. Алонсо будет выступать на зеленом болиде-красавце
Изменения лишь в деталях.
В «Астон Мартин» одну звезду сменила другая: четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель ушел на пенсию и освободил кокпит для не менее легендарного двукратного – Фернандо Алонсо.
41-летний испанец стал самым опытным гонщиком в истории серии, однако не думает останавливаться и с непреходящим рвением принимает новые вызовы. По мнению Фернандо, его новая команда рано или поздно будет сражаться за титулы.
И первый год на пути к третьему чемпионству Алонсо проведет в такой впечатляющей машине:
Болид серьезно переработан с конструкторской точки зрения, но расцветка осталась фактически неизменной.
«Астон Мартин» продемонстрировал мастер-класс по тому, как чуть-чуть улучшить ливрею, которая и так была идеальной: сменил свои лаймовые логотипы на белые, благодаря чему расцветка стала немного, но совершеннее. Также почернели гало и крылья – впрочем, такой вариант мы уже видели по ходу сезона-2023 (опять же ради экономии массы).
В «Астон Мартин» решили, что победить «Ред Булл» можно, лишь действуя как «Ред Булл»: если у тебя классная ливрея, не надо ее портить.
Шикарная машина, достойная чемпиона – у Алонсо есть веский повод для улыбки.
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