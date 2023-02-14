У «Астон Мартин» – идеальная ливрея. Алонсо будет выступать на зеленом болиде-красавце

Изменения лишь в деталях.

В «Астон Мартин» одну звезду сменила другая: четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель ушел на пенсию и освободил кокпит для не менее легендарного двукратного – Фернандо Алонсо.

41-летний испанец стал самым опытным гонщиком в истории серии, однако не думает останавливаться и с непреходящим рвением принимает новые вызовы. По мнению Фернандо, его новая команда рано или поздно будет сражаться за титулы.

И первый год на пути к третьему чемпионству Алонсо проведет в такой впечатляющей машине:

Болид серьезно переработан с конструкторской точки зрения, но расцветка осталась фактически неизменной.

«Астон Мартин» продемонстрировал мастер-класс по тому, как чуть-чуть улучшить ливрею, которая и так была идеальной: сменил свои лаймовые логотипы на белые, благодаря чему расцветка стала немного, но совершеннее. Также почернели гало и крылья – впрочем, такой вариант мы уже видели по ходу сезона-2023 (опять же ради экономии массы).

В «Астон Мартин» решили, что победить «Ред Булл» можно, лишь действуя как «Ред Булл»: если у тебя классная ливрея, не надо ее портить.

Шикарная машина, достойная чемпиона – у Алонсо есть веский повод для улыбки.

Фото: сайт команды «Астон Мартин», соцсети «Формулы-1»