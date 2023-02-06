«Уильямс» стал еще ярче: спас классические цвета от большого спонсора. И гениально вписал батарейку Duracell

Лучшая ливрея легендарной команды за долгие годы.

Обладатели девяти Кубков конструкторов в последние годы смотрелись жалко и по результатам, и визуально. Скатившись в группу аутсайдеров «Формулы-1», «Уильямс» каждый год менял спонсоров, пытался нащупать имидж и метался между болидом-дезодорантом и дешевой ливреей из видеоигры.

В 2022-м британцы впервые за многие годы предложили симпатичную концепцию: спокойную темно-синюю расцветку разбавил голубой ромбовидный паттерн и красные акценты.

Дизайн оценили болельщики, и в 2023-м «Уильямс» ограничился доработкой и улучшением прошлогодней версии. Вот FW45 в сравнении с предшественником:

«Уильямс» пока не достиг уровня «Ред Булл», который давно перешел на схему ctrl+c – ctrl+v: косметических изменений довольно много, и главные касаются структуры ливреи и распределения акцентов.

Команда придала машине обтекаемости – для этого пришлось пожертвовать паттерном в виде литеры W. Если в прошлом году дизайн был скорее вертикальным, то теперь он горизонтальный и плавный. Ливрея стала чуть более стандартной для «Ф-1», с традиционной волнообразной направляющей на боковой части – в данном случае отказ от экспериментов скорее пошел на пользу.

Красные акценты стали куда менее заметными: в 2022-м их разместили и на носовой части, и на переднем антикрыле, а сейчас применили крайне выборочно. Тело машины стало более классическим, в то время как интересности расположились в области колес: тут и смелый паттерн на дисках, и яркие колесные крылья (в прошлом году на эти компоненты забили).

Еще из деталей – огромные номера, спокойные и с неброской обводкой. За них фанаты точно скажут спасибо.

Поигрался «Уильямс» и со спонсорами. Главной находкой в этом смысле стала «батарейка» воздухозаборника – изобретательный способ прорекламировать партнера.

Многого ждали от Gulf, знаменитой фирменными ливреями в различных категориях автоспорта. Раньше бренд сотрудничал с «Маклареном» и в 2021 году вывел на трассу в Монако восхитительную ретро-ливрею.

Команда из Гроува не стала строить дизайн вокруг большого спонсора и просто шлепнула оранжевый кружок на видные места. Правда, надежда на новый шедевр в стиле Gulf остается – компания не исключила появления особой расцветки на одном из Гран-при.

«Уильямс» точно не испортил удачный имидж, а скорее сделал шаг вперед. Главным же недостатком презентации стала не ливрея, а ее показ в темной студийной обстановке. Ждем фото с обкатки – и надеемся, что в реальной жизни FW45 тоже не разочарует.

Фото: сайт команды «Уильямс»; соцсети «Формулы-1»