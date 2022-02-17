«Уильямс» окрасился в монументальный синий. Расцветка нового болида «Ф-1» – минималистичная перезагрузка классики

В 2021-м ливрея была худшей.

Команды «Формулы-1» в 2022 году удивляют дизайном: пока все машины выглядят непривычно здорово. Вся надежда на «Феррари» с «Мерседесом», иначе нам нечего будет критиковать.

«Уильямс»-2021 уверенно завоевал приз Sports.ru за худшую ливрею года, но теперь британцы переродились, создав самую синюю ливрею в истории команды. Получилось солидно – такую на последнее место уже не поставишь!

Темно-синий цвет синонимичен «Уильямсу»: фирменный оттенок использовался на протяжении большей части истории коллектива. Тем не менее, раньше синий работал в связке то с желтым (культовая ливрея рубежа 1980-1990-х), то с белым и красным (чемпионский болид Вильнева-1997, узнаваемый алкогольный стиль середины 2010-х). Единственным полностью синим болидом был FW28B, однако он не участвовал в Гран-при, а использовался для подготовки к сезону-2007.

Раскрашивая FW44, команда скорее пошла по пути «Феррари» и «Астон Мартин», которые выделяются почти монохромными машинами и застолбили за собой красный и зеленый. Уникальность «Уильямса» в паттерне, который вдохновлен логотипом в виде литеры W – дизайн стал интереснее.

Ливрея предыдущего болида также строилась вокруг лого, но из-за повышенной полосатости и пестроты превратилась в кашу. В 2022-м расцветка выглядит современно и минималистично за счет одного темного и насыщенного доминирующего цвета, а дозированные акценты в виде голубых и светло-красных полос дополняют образ. Болид «Уильямса» теперь в одной лиге с другими командами – по стилю уж точно.

Ближе к днищу тон переходит в черный, это добавляет глубины. А вот комбинезоны сделали просто черными с голубыми деталями – как будто они остались с прошлого года. Хотя остальная униформа – темно-синяя.

Оттенок синего, который выбрала команда, под прожекторами кажется темноватым, но «Уильямс» не потеряется на трассе – доказано обкаткой в Сильверстоуне. На «живых» фото оказывается, что Николас Латифи и Алекс Албон получили достаточно яркий болид.

Есть и проблемы: ромбовидная текстура словно существует в отрыве от плавных очертаний FW44. Кажется, такое решение лучше подошло бы угловатым болидам прошлого поколения. Кроме этого, интересный паттерн остается таковым только на рендерах, а в реальных условиях маскируется глянцевой поверхностью болида.

«Уильямс» теперь выглядит достойно, но, скорей всего, не станет вашей любимой ливреей. Основная изюминка болида в узоре, который не очень подходит округлым формам новой «Ф-1» и едва заметен на трассе.

Фото: твиттер команды «Уильямс», твиттер «Формулы-1»