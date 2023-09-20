Электросамокаты достали всех: катающиеся не знают ПДД, а аварийность за год выросла в три раза. Помогут ли новые ограничения и штрафы?

Электросамокаты можно назвать классическим примером афоризма «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Созданное из благих побуждений средство передвижения превратилось в головную боль для всех: пешеходов, автомобилистов, сотрудников ГИБДД и законодателей.

Электросамокаты начали заполнять улицы России в коронавирусную эпоху, тогда же зарождался рынок проката: на начало 2020 года парк прокатных электросамокатов насчитывал не более 10 тысяч штук, к весне 2021-го их стало уже 85 тысяч, а к осени 2022-го – почти 200 тысяч.

За прошедший год российский рынок вырос более чем в два раза – до 500 тысяч единиц. В марте 2023 года в ПДД даже появился новый термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Это все транспортные средства, имеющие одно или несколько колес и приводимые в движение электромотором – электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и их аналоги.

При этом с каждым годом в обществе формируется все большая неприязнь к электросамокатам. В конце августа Исследовательский центр портала SuperJob.ru провел опрос среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. За полный запрет прокатных электросамокатов высказались 62% опрошенных в столице и 65% в Петербурге.

Парадокс, но на прокатные устройства приходится всего 30% ДТП, остальные аварии – на собственные транспортные средства

По итогам 2022 года на прокатных электросамокатах было совершено 103,5 млн поездок, из них 85% поездок – так называемый «транспортный сценарий», когда человек целенаправленно ехал из пункта А в пункт Б, а не катался ради удовольствия.

По итогам первого полугодия 2023 года в России было зафиксировано 1043 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ: почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ДТП ранения получили 1082 человека, в том числе 432 ребенка младше 16 лет. Погибло 12 человек, включая одного ребенка. Смертность всего за год выросла в два раза, а травматизм – почти в три!

По количеству аварий в 2023 году с большим отрывом лидирует Москва – 238 ДТП, далее идут Пермский край (68), Тюменская область (66) и Санкт-Петербург (64).

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, всего 30% ДТП приходится на маломощные СИМ – те самые прокатные электросамокаты и электровелосипеды, мощность мотора которых ограничена законом до 0,25 кВт.

Остальные 70% ДТП приходятся на устройства с мотором более 0,25 кВт – это чаще всего частные устройства – мощные электросамокаты и электровелосипеды, курьерские электромопеды, моноколеса и сигвеи.

ПДД пересмотрели только в этом году. Электросамокатчик теперь не равен пешеходу, но катающиеся продолжают нарушать элементарные правила

По статистике, почти половина зафиксированных аварий на электросамокатах приходится на пересечение автомобильной и пешеходной зоны – перекрестки, выезды со дворов, пешеходные переходы. И если раньше электросамокатчик был приравнен к пешеходу, то с марта 2023 года для него появилась отдельная категория (СИМ) в Правилах дорожного движения.

Теперь к электросамокатам применяются те же правила, что и для велосипедов:

при наличии велосипедных дорожек, велосипедных зон и полос движение осуществляется только по ним ;

; если их нет, то можно двигаться по тротуару;

если нет велодорожек и тротуара, можно ехать по проезжей части, но только в правом крайнем ряду и только по ходу движения;

при пересечении дороги по пешеходному переходу электросамокатчик обязан спешиться .

Пешеход теперь имеет главный приоритет на тротуаре. «Шашечки» (обгоны с резкой сменой направления) также запрещены: при движении по тротуарам и пешеходным зонам электросамокатчик не имеет права подвергать опасности или создавать помехи для движения пешеходов. Если возникает опасная ситуация, он должен спешиться или снизить скорость до скорости движения пешеходов .

По новым правилам, электросамокаты получили ряд ограничений:

по тротуарам и пешеходным дорожкам можно передвигаться на устройствах, вес которых не превышает 35 кг;

максимальная скорость не более 25 км/ч, в жилой зоне – не более 20 км/ч;

дети с 7 до 14 лет могут кататься на электросамокатах только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам;

дети до 7 лет могут кататься на электросамокатах по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам и только в сопровождении взрослых.

Так как электросамокат стал транспортным средством, к нему теперь применяются штрафные нормы из Кодекса об административных правонарушениях:

управление в нетрезвом состоянии – от 1 000 до 1 500 руб.;

создание помех другим участникам движения – 1 000 руб.;

нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью – от 1 000 до 1 500 руб.;

езда вдвоем на не предназначенном для этого электросамокате – 1 000 руб.

Появились зоны с ограничением скорости, полным запретом на движение электросамокатов и даже специальный знак

С этого года в ПДД есть специальный знак «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Выглядит он следующим образом:

Знак запрещает движение как на тротуаре, так и на проезжей части, и распространяется на любые СИМ – прокатные и частые. Кодекс об административных правонарушениях накладывает штраф за нарушение знака в размере 500 рублей.

В Москве первые знаки установили еще в марте – на Красной и Манежной площадях. Также в столице движение СИМ запрещено на территории Музея-заповедника «Коломенское» и «Измайлово», в парке «Зарядье», на территории Кремля и прилегающих зон (Охотный ряд, ГУМ, Никольский пассаж), в саду «Эрмитаж» и на некоторых улицах.

В Петербурге в сентябре знаки установили на Адмиралтейской набережной, Дворцовой площади и Дворцовой набережной. И это только начало.

По соглашению об использовании электросамокатов, подписанному между Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и компаниями, оказывающими услуги проката, были выделены зоны, в которых запрещено использование СИМ: ЦПКиО, Летний и Михайловский сады, Дворцовая площадь, Заячий остров, Таврический сад, Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста, Сенатская и Исаакиевская площади, Невский проспект, Адмиралтейский проспект, улицы Малая Морская, Большая Морская и Большая Конюшенная, территория центра «Севкабель».

Помимо полного запрета на движение электросамокатов появились «медленные зоны», где скорость СИМ ограничена до 5-15 км/ч. Карта-схема с указанием зон в столице размещена на сайте Транспортного комплекса Москвы. В Петербурге аналогичные зоны ввели на 98 улицах в Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском и Центральном районе.

Госдума рассматривает ужесточение наказаний и запрет езды по тротуарам

В августе 2023 года в Госдуму внесли законопроект о праве региональных властей запрещать использование арендованных электросамокатов. Сейчас документ находится на стадии рассмотрения в профильном комитете. Если его утвердят, органы местного самоуправления смогут определять зоны с ограничением скорости или полным запретом на использование СИМ.

Также рассматривается ужесточение наказаний за нарушение правил пользования СИМ, в частности превышение скорости:

превышение на 5-10 км/ч – 800 руб.;

на 10-15 км/ч – 3 000 руб.;

на 15-20 км/ч – 4 000 руб.;

более чем на 20 км/ч – 5 000 руб.

За прочие нарушения предлагается ввести следующие штрафы:

вождение электросамоката двумя и более лицами – 2 000 руб.;

оставление водителем места ДТП – 5 000 руб.;

движение на СИМ массой более 35 кг по пешеходным зонам и тротуарам – 3 000 руб.;

управление в нетрезвом виде – 10 000 руб.

Помимо этого, в комитете Госдумы по транспорту обсуждается полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам, но в таком случае их приравняют к мопедам и мотоциклам, а значит потребуется получение госномеров и прав на управление.

Эта практика уже внедрена в некоторых странах:

В Ирландии по дорогам общего пользования на электросамокате можно ездить только при наличии водительских прав.

В Бельгии необходимы водительские права категории AM (права для водителей мопедов, скутеров и других легких транспортных средств).

В Польше необходимо получить водительские права класса AM (мопед), T (трактор, трамвай), B1 (квадроцикл) или A1 (мотоцикл с объемом двигателя до 125 см3).

В Японии все электросамокаты, развивающие скорость свыше 9 км/ч, должны регистрироваться. Водительские права обязательны.

В Сингапуре обязательны не только права, но и получение государственного номерного знака.

В отличие от автомобилей и мотоциклов к электросамокатам пока не могут найти единый подход. В разных странах по-своему борются с проблемным транспортом: где-то выгоняют с тротуаров, а где-то запрещают (с 1 сентября в Париже полностью запретили прокат электросамокатов).

Введение водительских прав – единичные случаи, к тому же это требует разработки сопутствующего законодательства и инфраструктуры для проведения экзаменов и практических занятий.

Проблема не только в промежуточном положении между велосипедом и мопедом, но и в разросшемся рынке аренды со своими заинтересованными лицами. Электросамокаты стали для туристических городов и районов одним из элементов инфраструктуры, поэтому вряд ли их будут полностью искоренять. Наиболее вероятен сценарий с дальнейшим ужесточением требований и штрафов, при этом правила игры будут сильно различаться не только между странами, но и городами внутри одной страны.

Что вы думаете об этом? Помогут ли новые ограничения и штрафы?

Фото: unsplash.com/Michel Grolet, Kamil Kalkan, Ernest Ojeh, Marek Rucinski, Marat Mazitov; moslenta.ru