Электросамокаты достали всех: катающиеся не знают ПДД, а аварийность за год выросла в три раза. Помогут ли новые ограничения и штрафы?
Электросамокаты можно назвать классическим примером афоризма «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Созданное из благих побуждений средство передвижения превратилось в головную боль для всех: пешеходов, автомобилистов, сотрудников ГИБДД и законодателей.
Электросамокаты начали заполнять улицы России в коронавирусную эпоху, тогда же зарождался рынок проката: на начало 2020 года парк прокатных электросамокатов насчитывал не более 10 тысяч штук, к весне 2021-го их стало уже 85 тысяч, а к осени 2022-го – почти 200 тысяч.
За прошедший год российский рынок вырос более чем в два раза – до 500 тысяч единиц. В марте 2023 года в ПДД даже появился новый термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Это все транспортные средства, имеющие одно или несколько колес и приводимые в движение электромотором – электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и их аналоги.
При этом с каждым годом в обществе формируется все большая неприязнь к электросамокатам. В конце августа Исследовательский центр портала SuperJob.ru провел опрос среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. За полный запрет прокатных электросамокатов высказались 62% опрошенных в столице и 65% в Петербурге.
Парадокс, но на прокатные устройства приходится всего 30% ДТП, остальные аварии – на собственные транспортные средства
По итогам 2022 года на прокатных электросамокатах было совершено 103,5 млн поездок, из них 85% поездок – так называемый «транспортный сценарий», когда человек целенаправленно ехал из пункта А в пункт Б, а не катался ради удовольствия.
По итогам первого полугодия 2023 года в России было зафиксировано 1043 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ: почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ДТП ранения получили 1082 человека, в том числе 432 ребенка младше 16 лет. Погибло 12 человек, включая одного ребенка. Смертность всего за год выросла в два раза, а травматизм – почти в три!
По количеству аварий в 2023 году с большим отрывом лидирует Москва – 238 ДТП, далее идут Пермский край (68), Тюменская область (66) и Санкт-Петербург (64).
Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, всего 30% ДТП приходится на маломощные СИМ – те самые прокатные электросамокаты и электровелосипеды, мощность мотора которых ограничена законом до 0,25 кВт.
Остальные 70% ДТП приходятся на устройства с мотором более 0,25 кВт – это чаще всего частные устройства – мощные электросамокаты и электровелосипеды, курьерские электромопеды, моноколеса и сигвеи.
ПДД пересмотрели только в этом году. Электросамокатчик теперь не равен пешеходу, но катающиеся продолжают нарушать элементарные правила
По статистике, почти половина зафиксированных аварий на электросамокатах приходится на пересечение автомобильной и пешеходной зоны – перекрестки, выезды со дворов, пешеходные переходы. И если раньше электросамокатчик был приравнен к пешеходу, то с марта 2023 года для него появилась отдельная категория (СИМ) в Правилах дорожного движения.
Теперь к электросамокатам применяются те же правила, что и для велосипедов:
- при наличии велосипедных дорожек, велосипедных зон и полос движение осуществляется только по ним;
- если их нет, то можно двигаться по тротуару;
- если нет велодорожек и тротуара, можно ехать по проезжей части, но только в правом крайнем ряду и только по ходу движения;
- при пересечении дороги по пешеходному переходу электросамокатчик обязан спешиться.
Пешеход теперь имеет главный приоритет на тротуаре. «Шашечки» (обгоны с резкой сменой направления) также запрещены: при движении по тротуарам и пешеходным зонам электросамокатчик не имеет права подвергать опасности или создавать помехи для движения пешеходов. Если возникает опасная ситуация, он должен спешиться или снизить скорость до скорости движения пешеходов.
По новым правилам, электросамокаты получили ряд ограничений:
- по тротуарам и пешеходным дорожкам можно передвигаться на устройствах, вес которых не превышает 35 кг;
- максимальная скорость не более 25 км/ч, в жилой зоне – не более 20 км/ч;
- дети с 7 до 14 лет могут кататься на электросамокатах только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам;
- дети до 7 лет могут кататься на электросамокатах по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам и только в сопровождении взрослых.
Так как электросамокат стал транспортным средством, к нему теперь применяются штрафные нормы из Кодекса об административных правонарушениях:
- управление в нетрезвом состоянии – от 1 000 до 1 500 руб.;
- создание помех другим участникам движения – 1 000 руб.;
- нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью – от 1 000 до 1 500 руб.;
- езда вдвоем на не предназначенном для этого электросамокате – 1 000 руб.
Появились зоны с ограничением скорости, полным запретом на движение электросамокатов и даже специальный знак
С этого года в ПДД есть специальный знак «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Выглядит он следующим образом:
Знак запрещает движение как на тротуаре, так и на проезжей части, и распространяется на любые СИМ – прокатные и частые. Кодекс об административных правонарушениях накладывает штраф за нарушение знака в размере 500 рублей.
В Москве первые знаки установили еще в марте – на Красной и Манежной площадях. Также в столице движение СИМ запрещено на территории Музея-заповедника «Коломенское» и «Измайлово», в парке «Зарядье», на территории Кремля и прилегающих зон (Охотный ряд, ГУМ, Никольский пассаж), в саду «Эрмитаж» и на некоторых улицах.
В Петербурге в сентябре знаки установили на Адмиралтейской набережной, Дворцовой площади и Дворцовой набережной. И это только начало.
По соглашению об использовании электросамокатов, подписанному между Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и компаниями, оказывающими услуги проката, были выделены зоны, в которых запрещено использование СИМ: ЦПКиО, Летний и Михайловский сады, Дворцовая площадь, Заячий остров, Таврический сад, Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста, Сенатская и Исаакиевская площади, Невский проспект, Адмиралтейский проспект, улицы Малая Морская, Большая Морская и Большая Конюшенная, территория центра «Севкабель».
Помимо полного запрета на движение электросамокатов появились «медленные зоны», где скорость СИМ ограничена до 5-15 км/ч. Карта-схема с указанием зон в столице размещена на сайте Транспортного комплекса Москвы. В Петербурге аналогичные зоны ввели на 98 улицах в Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском и Центральном районе.
Госдума рассматривает ужесточение наказаний и запрет езды по тротуарам
В августе 2023 года в Госдуму внесли законопроект о праве региональных властей запрещать использование арендованных электросамокатов. Сейчас документ находится на стадии рассмотрения в профильном комитете. Если его утвердят, органы местного самоуправления смогут определять зоны с ограничением скорости или полным запретом на использование СИМ.
Также рассматривается ужесточение наказаний за нарушение правил пользования СИМ, в частности превышение скорости:
- превышение на 5-10 км/ч – 800 руб.;
- на 10-15 км/ч – 3 000 руб.;
- на 15-20 км/ч – 4 000 руб.;
- более чем на 20 км/ч – 5 000 руб.
За прочие нарушения предлагается ввести следующие штрафы:
- вождение электросамоката двумя и более лицами – 2 000 руб.;
- оставление водителем места ДТП – 5 000 руб.;
- движение на СИМ массой более 35 кг по пешеходным зонам и тротуарам – 3 000 руб.;
- управление в нетрезвом виде – 10 000 руб.
Помимо этого, в комитете Госдумы по транспорту обсуждается полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам, но в таком случае их приравняют к мопедам и мотоциклам, а значит потребуется получение госномеров и прав на управление.
Эта практика уже внедрена в некоторых странах:
- В Ирландии по дорогам общего пользования на электросамокате можно ездить только при наличии водительских прав.
- В Бельгии необходимы водительские права категории AM (права для водителей мопедов, скутеров и других легких транспортных средств).
- В Польше необходимо получить водительские права класса AM (мопед), T (трактор, трамвай), B1 (квадроцикл) или A1 (мотоцикл с объемом двигателя до 125 см3).
- В Японии все электросамокаты, развивающие скорость свыше 9 км/ч, должны регистрироваться. Водительские права обязательны.
- В Сингапуре обязательны не только права, но и получение государственного номерного знака.
В отличие от автомобилей и мотоциклов к электросамокатам пока не могут найти единый подход. В разных странах по-своему борются с проблемным транспортом: где-то выгоняют с тротуаров, а где-то запрещают (с 1 сентября в Париже полностью запретили прокат электросамокатов).
Введение водительских прав – единичные случаи, к тому же это требует разработки сопутствующего законодательства и инфраструктуры для проведения экзаменов и практических занятий.
Проблема не только в промежуточном положении между велосипедом и мопедом, но и в разросшемся рынке аренды со своими заинтересованными лицами. Электросамокаты стали для туристических городов и районов одним из элементов инфраструктуры, поэтому вряд ли их будут полностью искоренять. Наиболее вероятен сценарий с дальнейшим ужесточением требований и штрафов, при этом правила игры будут сильно различаться не только между странами, но и городами внутри одной страны.
Что вы думаете об этом? Помогут ли новые ограничения и штрафы?
Фото: unsplash.com/Michel Grolet, Kamil Kalkan, Ernest Ojeh, Marek Rucinski, Marat Mazitov; moslenta.ru
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