Правда ли, что искусственная елка экологичнее, чем живая? Бумажные стаканчики совсем не вредят природе? А хлопковые шопперы точно лучше пакетов?

Разбираем мифы о сортировке и переработке мусора.

«Мусорный» вопрос стоит в России очень остро. Экологи бьют тревогу: в стране растет количество свалок, а опасные отходы не утилизируются отдельно, заполняя полигоны и отравляя все вокруг. Sports.ru вместе с Софьей Климовой, координатором волонтеров и соучредителем экологического движения «РазДельный сбор», и Валерией Немчиновой, сотрудником отдела по коммуникациям эко-проекта «Чистые Игры», отвечает на главные вопросы об экологичном потреблении, сортировке и переработке мусора.

Сортировать мусор бесполезно, потому что в России это не развито и все потом все равно сваливают в одну кучу?

В 2019 году жители России оставили после себя около 346 миллионов кубических метров твердых коммунальных отходов (ТКО), или бытового мусора, подсчитала аналитическая служба FinExpertiza. Самой «мусорящей» стала Москва, в топ-5 попали Подмосковье, Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан. При этом значительная часть ТКО в теории подлежит переработке. Она помогает сократить рост свалок, снизить уровень загрязнения воздуха, воды и почвы от сжигания и захоронения отходов. А вторичное сырье можно использовать для производства новой продукции.

Проблемы с мусором в России связаны с двумя аспектами: низкой экологической осознанностью населения и нехваткой перерабатывающей инфраструктуры. При этом сказать, что последняя в стране отсутствует совсем, нельзя. В крупных российских городах сегодня функционируют пункты раздельного сбора мусора, во многих дворах стоят синие баки с наклейкой «Вторсырье». Они предназначены для бумаги, пластика, стекла и металлов. Дальше эти отходы отправляются на переработку на специальные предприятия.

Софья Климова: «Действительно, в России разделение отходов не очень развито. Там, где оно присутствует, имеет место двухпоточная система, когда отходы делятся на две группы: перерабатываемые и неперерабатываемые. Проблема такого подхода в том, что люди часто не видят разницы между двумя контейнерами, и в бак для вторсырья попадает много ненужных предметов: органические отходы, пластик, который не перерабатывается. В то же время в России можно найти многопоточный раздельный сбор, когда в разные контейнеры собираются стекло, макулатура и некоторые виды пластика. В этом случае вероятность качественного раздельного сбора гораздо выше.

Почему россияне недоверчиво относятся к раздельному сбору отходов? Одна из причин в устойчивом мифе, что все сваливается в одну кучу и отправляется на свалку.

История вопроса такова. Раньше обращением с отходами занимались разрозненные частные компании. Они за свои деньги ставили контейнеры для раздельного сбора, перерабатывали собранное и так далее. Контролировать их было сложно, однако существовала конкурентная среда и смысла делать фейковые проекты у участников рынка не было.

С мусорной реформой появился институт региональных операторов, когда за все отходы в определенном регионе отвечает какой-то один крупный игрок (хотя по факту их больше: два, четыре, а то и шесть). То есть государство заключает договор с ограниченным количеством юридических лиц, с которых потом спрашивает. Мелким частным компаниям, в свою очередь, приходится договариваться с региональными операторами, чтобы продолжать свою деятельность. И случается, что контракты получают те участники рынка, которые не дают гарантий и свозят отходы одним мусоровозом даже там, где номинально организовано раздельное накопление отходов.

Но нужно понимать, что в подавляющем большинстве случаев свою деятельность компании выполняют все-таки качественно . Они получают деньги по контракту только за вывоз смешанного мусора, а переработку раздельного ведут все так же за свой счет, поэтому напрямую заинтересованы в том, чтобы отходы были рассортированы. Так что, если люди уже разложили их по контейнерам, вывозят их раздельно.

Сегодня появилось много точек приема разных видов отходов , большинство из них можно найти на специальной карте. Функционирует и довольно много перерабатывающих предприятий – мы их проверяем, ходим к ним на экскурсии и публикуем отчеты на сайте».

Использованные батарейки не обязательно выбрасывать в отдельный контейнер?

Опасность батареек в том, что они содержат свинец и кадмий, а иногда и ртуть. Если использованная батарейка попадает на полигон, со временем в процессе коррозии все токсические элементы проникают в почву и грунтовые воды. А потом – и в организмы живых существ, в том числе, человека.

Свинец вызывает повреждение почек, проблемы с артериальным давлением, но особенно он опасен для детей, так как нарушает развитие мозга и нервной системы. Кадмий разрушительно действует на центральную нервную систему, печень, почки, является сильным канцерогеном. Контакт с ртутью провоцирует неврологические расстройства, интоксикации, негативно действует на иммунную систему, а при сильном отравлении возможен летальный исход.

Сейчас батарейки научились перерабатывать: их тщательно измельчают, полученные частицы перемещают на магнитные ленты и в ходе специальных манипуляций выделяют из них марганец, графит и соли цинка, которые востребованы в промышленном производстве.

Софья Климова: «Батарейки относятся к опасным отходам, то есть имеют гораздо большее влияние на окружающую среду, чем обычная банка или бутылка, которая используется в хозяйстве. Батарейка – это химический источник тока. Если ее выбросили на улице или в обычную мусорку, ее содержимое довольно быстро окажется в почве или воде – в том числе той, которую пьет человек . Кроме того, токсические вещества, которые есть в батарейках, могут загрязнять ареал обитания диких животных, а значит, биоразнообразие будет снижаться».

Энергосберегающие лампочки безопасны для природы, их можно выбрасывать в общий контейнер?

Энергосберегающие лампы постепенно вытесняют обычные лампы накаливания. Так, в 2012 году в Европейском союзе начался процесс полного отказа от традиционных лампочек. Очевидный плюс энергосберегающих ламп в том, что они позволяют экономить электроэнергию, при производстве которой в атмосферу выделяется углекислый газ. Это важный шаг в борьбе с глобальным изменением климата. Однако есть у таких ламп и недостатки. Главный заключается в том, что эти источники света содержат ртуть, поэтому для их утилизации или переработки нужна специальная инфраструктура.

Софья Климова: «Энергосберегающие лампочки нельзя назвать абсолютно безопасными для природы. Если такая лампочка попадет на свалку или, тем более, в лес или поле, дождевая вода может смыть с ее внутренней поверхности ртуть, и она начнет отравлять почву и грунтовые воды .

Такие лампочки нужно обязательно выбрасывать в специальные контейнеры. В некоторых российских городах, например в Санкт-Петербурге, действует программа сбора энергосберегающих лампочек. Есть также предприятия, которые занимаются их демеркуризацией, то есть очищают стекло от ртути, которую потом можно снова использовать в химической промышленности».

Бумажные стаканчики делают из экологичных материалов, поэтому они не вредят природе?

Бумажные стаканчики наносят природе большой ущерб, поскольку очень медленно разлагаются. Дело в том, что в их составе есть полиэтилен – он покрывает внутреннюю часть тары, чтобы та выдерживала высокую температуру и не промокала. Переработать смесь бумаги и пластика практически невозможно. Да, бумажные стаканчики можно делать и из вторсырья, но в России, как уточняет Greenpeace, они почти не встречаются. Во всем мире же, по данным организации, для производства стаканчиков ежегодно вырубают 32 миллиона деревьев. Важно и то, что для изготовления стаканчиков нужна вода: в среднем один литр для одной тары.

Софья Климова: « Выбрасывать бумажные стаканчики в отдельный контейнер не имеет смысла, потому что у них практически нет шансов быть переработанными . Кроме того, для их производства нужны природные ресурсы, которые не безграничны. А ведь бумажный стаканчик живет считанные минуты – пока человек, скажем, пьет кофе по дороге на работу.

Используйте многоразовую посуду. Есть огромный выбор разного рода стаканов, кружек и термосов, которые прекрасно подходят для горячих и холодных напитков, могут дополнять ваш образ и показывать окружающим, что вы заботитесь о природе».

Использовать хлопковые шопперы более экологично, чем брать пластиковые пакеты?

Несколько лет назад хлопковые шопперы приобрели репутацию идеальной, на 100 процентов экологичной замены пластиковым пакетам. Сегодня они пользуются бешеной популярностью: можно найти хлопковую сумку любого размера и с каким угодно принтом, они появились даже в ассортименте дорогих брендов.

Но действительно ли пользование шоппером – это помощь природе? Последние данные свидетельствуют, что все не так однозначно. Проблема заключается в производстве и переработке хлопковых сумок. Во-первых, выращивание хлопка требует большого количества воды, во-вторых, на плантациях часто используется принудительный труд, в-третьих, не все промышленные красители подлежат переработке. Министерство по вопросам окружающей среды Дании в 2018 году выпустило отчет, в котором говорится, что одну хлопковую сумку нужно использовать 20 тысяч раз, чтобы оправдать вред, который она наносит природе .

Софья Климова: «Есть иерархия обращения с отходами: reduce, reuse, recycle – сокращайте, используйте повторно, перерабатывайте. Отсюда следует, что основным признаком экологичности является многоразовое использование. Хлопковый шоппер и пластиковый пакет имеет смысл сравнивать с точки зрения того, сколько раз вы их используете, а также покупаете ли вы их или пользуетесь теми, что попали к вам случайно.

Если вы сшили шоппер или вам его подарили, отлично: он будет экологичной заменой одноразовым пакетам и вы сможете долго им пользоваться. Если же вас вполне устраивает пакет, который каким-то образом у вас уже появился, то специально покупать шоппер не нужно: пользуйтесь пакетом до тех пор, пока он не придет в негодность, а потом сдавайте его на переработку».

Биоразлагаемые пакеты абсолютно безопасны для экологии, поэтому их можно использовать в неограниченном количестве?

Использование биоразлагаемых пакетов позиционируется как способ уменьшить загрязнение планеты пластиком. Однако, как выяснили ученые Университета Плимута (Великобритания), разные виды биоразлагаемых пакетов могут оставаться в природной среде в сохранном виде до трех лет.

Валерия Немчинова: «Приставка «био» в данном случае обозначает, что пакет был изготовлен из биомассы – такие пакеты обычно изготавливаются из кукурузного и картофельного крахмала, сои, целлюлозы, соломы, опилок. Да, это действительно является преимуществом перед обычным пластиковым пакетом, сделанным с использованием нефти. Однако это вовсе не значит, что такие пакеты совсем безопасны для окружающей среды.

Во-первых, производство сельхозкультур пищевого качества для изготовления одноразовых пакетов не очень рационально. Во-вторых, биоразлагаемые полимеры могут разлагаться и превращаться в компост только в специальных промышленных установках, где все процессы контролируются . При попадании же на полигоны и свалки биоразлагаемые пакеты лишь становятся источником парниковых газов, влияющих на изменение климата.

Продавцы также часто выдают оксоразлагаемые виды пластика за экологичные. Оксоразлагаемые пакеты имеют компонент, который ускоряет процесс распада материалов под действием кислорода и солнечного света. Однако ускорение процесса не значит улучшение его качества. Вся «биоразлагаемость» пакета заключается в том, что такой пакет быстрее распадается на микропластик, который продолжает загрязнять планету. Частички микропластика уже находят в продуктах питания и даже в организме человека . Кроме того, такие пакеты опасно отправлять на свалки, так как химические добавки, делающие пакет «биоразлагаемым», являются токсичными».

Бумажные чеки не так вредны, как о них говорят, их не обязательно сдавать отдельно? А еще их можно выбросить в контейнер с бумажными отходами, и тогда их переработают?

Бумажные чеки не перерабатываются. Виной тому токсическое вещество бисфенол А, используемое в изготовлении. Его наносят на чеки, чтобы при печати текст проявлялся. Чеки нужно собирать отдельно – после их передают предприятиям, которые добавляют их в стройматериалы. Важно также, что при изготовлении чеков активно расходуются природные ресурсы. В США ежегодно тратится 2,4 миллиона деревьев, 50 миллиардов литров воды, а в атмосферу выбрасывается почти 200 тысяч тонн углекислого газа.

При этом чеки – угроза не только экологии, но и здоровью человека. Исследования показывают, что постоянный контакт с бисфенолом опасен для эндокринной, репродуктивной и сердечно-сосудистой систем, а также может спровоцировать развитие астмы.

Валерия Немчинова: «Конечно, на кожу попадает очень малое количество бисфенола А, однако при постоянном взаимодействии с чеками вещество накапливается в организме.

Ни в коем случае нельзя бросать чеки в контейнеры для приема бумаги: во-первых, в них содержится малое количество целлюлозы и вторичное сырье из них почти невозможно получить, а во-вторых, бисфенол А может загрязнить остальную макулатуру, сделав всю партию непригодной для переработки .

Старайтесь отказываться от чеков вообще и переходить на квитанции в электронном виде. Легко отказаться от чека при снятии денег в банкомате, многие магазины уже запустили системы электронных квитанций, а в некоторых кафе вы можете сообщить официанту, что не желаете получить чек. Если вам все же дали его – не кладите его к продуктам питания и не храните в сумке .

К сожалению, пока в России не так много пунктов, принимающих чеки на переработку. Экоцентр «Собиратор» работает в Москве (Кавказский бульвар, 56, стр.12), Санкт-Петербурге (Московский проспект, 107, к. 3), Химках (МЕГА Химки), Краснодаре (ул. Одесская, 48, лит. Л), Воронеже (ул. Кирова, 5). В северной столице также можно отнести чеки в магазин No plastic it’s fantastic (Аптекарский переулок, 2)».

Лучше купить искусственную елку, чем каждый год ставить живую и выбрасывать ее на улицу или в общий контейнер?

По данным опросов на 2018 год, 82% россиян наряжают елку на Новый год, причем 48% отдают предпочтение искусственному дереву. Живую же елку правильнее всего покупать на легальных базарах или срубать самостоятельно, предварительно узнав адрес ближайшего лесничества.

Валерия Немчинова: «Может показаться, что покупка одной искусственной ели на много лет экологичнее, чем срубка живого дерева, однако не все так просто. Дело в том, что уже на первом этапе производства дерево из пластика оставляет большой углеродный след. Большая часть этого следа приходится на главный компонент, из которого изготавливают пластмассу, – нефть.

По данным ученых из Университета Флоренции, углеродный след искусственной елки (без учета ее транспортировки) равен 19 кг углекислого газа, что в 37 раз больше следа от живого дерева. А чтобы уравнять выбросы углекислого газа живой и искусственной елкой, вторую нужно использовать 37 лет . Так, если вы планируете использовать ель 30–40 лет, то можете смело выбирать хорошее искусственное дерево. На финальном этапе утилизации искусственной елки тоже возникают трудности, ведь из-за неоднородного состава ее не берут на переработку. Поэтому такое дерево отправляется на мусорный полигон.

Елки, которые продают на легальных базарах, специально выращивают для продажи на праздники. Если дерево куплено в таких точках, то за экологичность можно не переживать – негативное воздействие на природу и состояние лесов оказывает только незаконная вырубка. После праздников елку обязательно нужно отнести в места приема елок на утилизацию, ведь от гниения древесины высвобождается метан, который способствует изменению климата .

Кроме того, сейчас во многих городах России открылись точки аренды елок. Там их дают в горшках, ваша задача – заботиться о дереве, вовремя поливать и опрыскивать. После праздников вы возвращаете дерево, и оно продолжает жить».

Фото: unsplash.com/John Cameron, Mamun Srizon, Kelly Sikkema, Mediamodifier, John Cameron, freestocks; pexels.com/SHVETS production, Kampus Production