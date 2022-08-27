Медицинская маска за несколько веков спасла миллионы жизней. Как она появилась и как менялась?

Экскурс в историю.

Медицинские маски появились несколько веков назад, и хотя в их эффективности долгое время сомневались, в итоге стало ясно, что победить пандемии без масок невозможно. В эпоху коронавируса маски стали неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. Даже после отмены обязательного ношения в ряде регионов России многие люди продолжают их использовать – и правильно делают. Рассказываем, как медицинская маска появилась и за счет чего спасла миллионы жизней.

Маска-«клюв»

Мы привыкли, что врачи носят специальную одежду, но так было не всегда. Впервые медики надели защитные костюмы только в XVII веке, в разгар очередной эпидемии бубонной чумы или, как эту болезнь еще называют, «черной смерти». Придумал облачение для чумных докторов француз Шарль де Лорм. Оно состояло из длинного темного плаща, узких брюк, перчаток. Шили вещи из вощеной кожи или грубого холста, пропитанного воском. Но самым ярким элементом защиты была напоминающая клюв маска на все лицо.

«Клюв» служил сразу двум целям, однако ни одна из них не предполагала защиту от передачи инфекции воздушно-капельным путем. О том, что можно заразиться, например, через чихание, люди не догадывались еще на протяжении почти двух столетий.

Маска чумного доктора должна была отпугивать болезнь , так как ее обладатели были похожи на древнеегипетское божество Тота, а еще она защищала врача от неприятных запахов, которые исходили от больных или умерших . Нос маски забивали пахучими травами, чесноком или губкой, пропитанной ладаном. Окружающие не чувствовали эти запахи слишком остро, потому что маску делали из дерева, а потом обтягивали кожей.

От заражения такая маска не спасала, однако стала прототипом военного противогаза и респиратора.

Марлевые повязки

Похожую на современную медицинскую маску изобрели в конце XIX века . Почти одновременно к идее закрывать рот и нос во время операций пришли польско-австрийский и французский хирурги Ян Микулич-Радецкий и Поль Бержер.

К 1887 году Микулич-Радецкий уже начал использовать во время операций резиновые перчатки, так что ему удалось добиться значительного снижения смертности из-за сепсиса. Когда один из его пациентов все-таки умер в результате заражения крови, хирург обратился к знакомому профессору и микробиологу Карлу Флюгге, который немногим ранее нашел патогены в человеческой слюне. Он натолкнул Микулич-Радецкого на мысль, что сепсис случился из-за кашля кого-то присутствующего в операционной . Тогда хирург решил носить за работой марлевые повязки сам и надел их на весь свой персонал.

Бержер же придумал маску из шести слоев кисеи. Верхняя ее часть держалась на носу и фиксировалась на шее, а нижняя пришивалась к переднику, чтобы закрыть бороду. Хирург записывал наблюдения и выявил, что количество случаев инфекций у тех пациентов, которых оперировали врачи в масках, значительно уменьшилось .

При этом, когда в 1899-м Бержер представил соответствующий доклад Хирургическому обществу Парижа, ему не поверили. До момента, когда маски надели в медицинских учреждениях повсеместно, должно было пройти еще 20 лет.

Вата и марля

В сентябре 1910 года чума вернулась – масштабную вспышку зафиксировали в Китае. За четыре месяца в стране умерло 60 тысяч человек. Особенно тяжелой ситуация была в Харбине, городе в северо-восточной части страны.

Для борьбы с эпидемией китайское правительство направило туда выпускника Кембриджского университета, эпидемиолога У Ляньдэ, который установил, что имеет дело с инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем. Ляньдэ предложил дезинфицировать жилые районы, ограничить передвижение населения, собирать и кремировать трупы. Кроме того, все доктора, медсестры и даже работники похоронных служб по его инициативе стали носить маски из нескольких слоев марли и хлопковой ваты, которые можно было стирать.

Французский доктор Жеральд Месни согласен с Ляньдэ не был. Он решил на себе доказать неправильность выводов китайца и продолжил ходить по городу без маски. Без всякой защиты он отправился в госпиталь, где лежали больные чумой, а через неделю умер. Этот случай сделал маски популярными и среди обычных людей.

Предложенные Ляньдэ меры помогли остановить эпидемию. Последний заболевший в Харбине был зарегистрирован 1 марта 1911 года.

О масках стали все больше писать в газетах, они стали символом современной науки. Поэтому, когда спустя восемь лет разразилась пандемия «испанки», в необходимости этого средства защиты никто не сомневался .

Маски для всех

Испанский грипп в 1918-1919 годах поразил около 30% населения Земли. Это была первая пандемия, во время которой маски вошли в обиход: в США и многих странах Европы наладили их массовое производство.

Без масок не обслуживали в магазинах, постоянное ношение стало обязательным для полицейских и медиков. Сохранилось немало фотографий того времени, на которых парикмахеры, извозчики и продавцы запечатлены в масках. Шили их, как правило, из марли.

Несмотря на то, что маски могли быть эффективным средством по борьбе с гриппом, сдержать распространение вируса они не смогли . Дело в том, что делали их очень разными по плотности и далеко не всегда качественными. Кроме того, марля – не лучший фильтр для вирусов. А еще люди почти не соблюдали правила ношения – часто из-за низкого уровня осведомленности. Например, оставляли открытым нос или носили дольше допустимого .

В апреле 2020-го, в начале пандемии коронавируса, микробиолог Адриен Берч из Калифорнийского университета написала статью «Почему в 1918-м маски “провалились” и что мы можем сделать лучше». Из нее следует, что ставить крест на этом виде индивидуальной защиты исходя из опыта предков нельзя. «Мы снова будем бороться с пандемией в масках и, надеюсь, на этот раз будем делать это правильно», – заключила Берч.

Что сейчас?

Сегодня маски бывают повседневные и хирургические, они различаются плотностью и степенью защиты. Изготавливают маски из мелтблауна или спанбонда – специальных нетканых материалов. Они удерживают микробы и при этом не затрудняют дыхание.

Важно соблюдать правила ношения масок. Их нужно плотно прижимать к лицу, закрывать как рот, так и нос, не спускать . Во время эпидемий рекомендуется менять маски каждые два часа. Для защиты от загрязненного воздуха их можно носить до шести часов. Однако если маска по той или иной причине намокла, ее нужно срочно заменить. Есть и многоразовые маски, но их нужно вовремя стерилизовать.

Маски призваны защитить окружающих от вас. Чтобы защититься самому, нужно надеть респиратор . Они фильтруют воздух, который человек вдыхает. Респираторы тоже различаются по степени защиты.

Хотя скептики продолжают сомневаться в эффективности масок, за несколько веков это средство защиты спасло миллионы жизней. О важности их использования сегодня постоянно напоминает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Маски, в зависимости от типа, могут применяться для защиты здоровых людей, либо для предотвращения дальнейшей передачи инфекции, либо для того и другого», – говорится на сайте ВОЗ.

Фото: wikipedia.org; alchetron.com; Gettyimages.ru/Sean Gallup; unsplash.com/Marek Studzinski