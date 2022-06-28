Как появился шприц? Кто изобрел градусник? Когда стали использовать рентген?

Вспоминаем открытия, которые изменили медицину.

Сложно представить современный мир без таких медицинских приспособлений, как шприц или ртутный термометр. Без рентгена затруднена качественная диагностика многих заболеваний, без дефибриллятора невозможно спасение огромного количества жизней. Но кто, когда и при каких обстоятельствах изобрел эти важнейшие медицинские приборы? Рассказываем.

Шприц

Еще живший до нашей эры Гиппократ предпринимал попытки вводить пациентам лекарства с помощью инъекций . Для этого он использовал мочевой пузырь свиньи с прикрепленной к нему тонкой заостренной тростниковой палочкой. На протяжении столетий медики разных стран искали аналогичные способы: например, брали плавательные пузыри рыб и гусиные перья.

Однако первый похожий на современный шприц, несмотря на кажущуюся простоту, появился только в середине 19 века . Одновременно и независимо друг от друга его изобрели французский и шотландский врачи Шарль Правас и Александр Вуд. Это были каучуковый цилиндр и металлический поршень с полой иглой. Со временем каучуковый цилиндр сменился стеклянным, и шприцы стало возможно кипятить и использовать несколько раз.

В 1950-м патент на одноразовый стеклянный шприц получил американец Артур Смит, а в 1956-м новозеландский врач Колин Мердок впервые представил пластиковый – таким мы пользуемся и сегодня.

Стетоскоп

Это прибор, который нужен для выслушивания звуков, исходящих от внутренних органов. Изобрел его французский врач Рене Лаэннек в 1816 году. Обычно он прикладывал ухо к груди пациентов, но однажды, когда перед ним оказалась юная девушка и этот метод диагностики нельзя было использовать из-за тогдашних норм приличия, свернул лист бумаги и послушал через него . Так было слышно значительно лучше. Вскоре вместо бумаги француз стал использовать деревянную трубку. Уже после смерти врача его коллеги придумали присоединить к деревянной части резиновые трубки, концы которых вставлялись в уши.

В 1894 году появился первый фонендоскоп – улучшенный стетоскоп. Разница заключалась в наличии внутри мембраны, которая усиливала звук. Изобретение его приписывают российскому хирургу Николаю Короткову.

Сейчас врачи пользуются стетофонендоскопами – усовершенствованными приборами с двумя головками, одна из которых плоская и закрыта мембраной (улавливает высокие частоты), а вторая выполнена в виде открытого конуса (предназначена для низких частот).

Ртутный термометр

Кому первому в истории пришла мысль о термометре, сказать трудно. Изобретение прибора, который мог бы измерять температуру воздуха, воды, тела человека, приписывают сразу нескольким ученым: и Галилею, и Роберту Фладду, и Корнелию Дреббелю, и Саломону де Каус.

Первые термометры были воздушными, потом в них стали помещать подкрашенную жидкость, а еще позже – винный спирт. Они были массивными, а на измерение уходило не менее 20 минут . Ученые спорят и о том, кто именно придумал каждый из этих приборов.

Однако история ртутных термометров хорошо известна. Первый такой прибор собрал голландский ученый Даниэль Фаренгейт в 1714 году (а в 1724 году он представил свою шкалу температур, которая до сих пор используется в США). Ртуть он выбрал потому, что выяснил: показатели термометров на ее основе не зависят от перепадов атмосферного давления. А первый медицинский термометр на основе ртути, компактный и удобный, в 1866 году создал английский врач Клиффорд Оллбат .

Сегодня на смену ртутным термометрам приходят электронные: для измерения им требуются секунды. Особенно активно их начали использовать с началом пандемии коронавируса, когда на входах в большинство заведений стали массово измерять температуру.

Рентгеновский аппарат

Его история начинается в 1895 году, когда физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновское излучение. Немец увидел, что при прохождении рентгеновских лучей через ткани кисти руки на фотопластинке формируется изображение костей. Он же и внедрил рентгенодиагностику в медицину.

Исследование на первых рентгеновских аппаратах у немца занимало несколько часов, так как чувствительность пленки была очень низкой. Это были массивные приборы, чем-то напоминающие коробку . Впоследствии в аппараты встроили специальные усиливающие экраны, это значительно ускорило их работу.

В России школа рентгенологии была очень сильна: уже в 1918 году открыли первую рентгенологическую клинику, спустя три года рентген стали использовать в стоматологии. Советское правительство финансировало производство рентгеновских аппаратов, которые постепенно модернизировались и становились более безопасными и для пациента, и для врача.

Сегодня рентгенография является основным методом диагностики поражений костей и суставов, она незаменима и при обследовании легких.

Дефибриллятор

Это устройство позволяет проводить электроимпульсную терапию грубых нарушений сердечного ритма. Его используют при сердечно-легочной реанимации: устройство генерирует короткий высоковольтный импульс, вызывающий полное сокращение миокарда. После того, как сердце полностью сократилось, есть вероятность восстановления нормального ритма.

→ Инфаркт миокарда – острое состояние, от которого никто не застрахован. Можно ли умереть от сердечного приступа? Как обнаружить? Как оказать помощь?

В 1770-е итальянский физик Луиджи Гальвани выяснил, что воздействие электроразрядом на сердце лягушки вызывает сокращение сердечной мышцы . В 1788-м английский доктор Чарльз Кайт описал реанимацию человека электроимпульсами и искусственным дыханием. А его соотечественник Джон Сноу добился немалых успехов в реанимации таким способом новорожденных.

Первый аппарат для дефибрилляции в 1931 году запатентовал американский врач Альберт Хаймен. Несколько позже советский ученый Наум Гурвич предложил наиболее верную форму электрического импульса для дефибрилляции, а усовершенствовал разработки предшественников другой ученый из США Пол Золл. Именно он испробовал метод электростимуляции на открытом сердце.

На основе его работ американский кардиолог Бернард Лаун в 1962 году изобрел похожий на современный дефибриллятор. Это был портативный прибор, который весил 17 килограммов . Он обеспечивал импульс энергией 100 джоулей для применения на открытом сердце и регулируемый импульс 200-400 джоулей для применения через закрытую грудь. Сейчас дефибрилляторы весят в районе 6 килограммов и на самом высоком уровне разряда дают 350 джоулей.

Фото: globallookpress.com/Stewart Goldstein; unsplash.com/Raghavendra v Konkathi, Matteo Fusco, Markus Frieauff, Jonathan Borba