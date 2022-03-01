Вирусом Эпштейна-Барр инфицировано почти все население Земли. Обычно он протекает бессимптомно, но иногда может вызывать тяжелые заболевания

Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) – один из самых распространенных вирусов человека. По разным оценкам, им инфицировано от 90 до 95% населения Земли. После поражения ВЭБ инфекция остается в организме человека на всю жизнь.

Разобраться в тонкостях передачи, диагностики и сопутствующих ВЭБ заболеваниях поможет Александр Шестаков, врач-терапевт, преподаватель СибГМУ:

«Вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ), известным также как герпесвирус 4 типа, заражено подавляющее большинство взрослых людей. Первый контакт с возбудителем чаще всего происходит в детском возрасте в бессимптомной форме, реже возникает умеренное простудоподобное состояние. У некоторых людей инфицирование ВЭБ протекает тяжелее – возникает инфекционный мононуклеоз.

Знакомство детского организма с окружающим миром – крайне важный процесс. Многие полагают, что общение ребенка со сверстниками необходимо главным образом для социализации, но на самом деле это ключевой момент формирования крепкой и здоровой иммунной системы. Именно в детстве происходит первый контакт с большинством микроорганизмов, в результате чего иммунитет учится противостоять им.

То же самое происходит с ВЭБ. У большинства детей раннего возраста (до 2-3 лет) первый контакт с вирусом проходит бессимптомно. По мере взросления риск тяжелого течения увеличивается. Аналогично ситуация обстоит с герпесвирусом 3 типа – возбудителем ветряной оспы. В детском возрасте ветрянка протекает в легкой или умеренной форме, не вызывая осложнений в большинстве случаев, в то время как для взрослых заболевание опасно».

Способы передачи

Вирус Эпштейна-Барр чаще всего передается контактным путем через слюну, при половых контактах, переливании крови или трансплантации органов. Также ВЭБ может передаваться при совместном приеме пищи и напитков, использовании средств гигиены. Вирус способен долго выживать на влажных поверхностях.

Симптомы и диагностика

К основным симптомам инфекции ВЭБ относят: усталость, жар, воспаленное горло, увеличенные лимфатические узлы на шее, увеличенная селезенка, увеличенная печень, сыпь. Для выявления инфекции ВЭБ используют анализ крови, который покажет наличие антител к вирусу Эпштейна-Барр.

Александр Шестаков: «Диагностика ВЭБ осуществляется только при наличии острой инфекции, в других случаях определение ВЭБ нецелесообразно. Такие расширенные анализы для выявления ВЭБ могут быть обоснованы при дифференциальной диагностике отдельных острых инфекций, в особенности при наличии тяжелых иммунодефицитных состояний (ВИЧ-инфекция, текущая лучевая или химиотерапия). Определить показания для диагностики ВЭБ-инфекции может только врач. Стоит отдельно отметить, что рутинное определение ВЭБ не показано и при планировании беременности».

Лечение

Вакцины и специального лечения от вируса Эпштейна-Барр не существует. Для облегчения симптомов инфекции рекомендуется:

прием безрецептурных жаропонижающих и обезболивающих препаратов;

обильное питье (чтобы избежать обезвоживания);

отдых.

Исследования с применением противовирусных препаратов показали уменьшение вирусной нагрузки в клетках слизистой оболочки ротовой полости, однако подобное лечение никак не повлияло на протекание болезни и симптомы.

Кортикостероиды (гормональные противовоспалительные) неэффективны против самого ВЭБ, но они могут помочь пациентам, у которых развивается нарушение проходимости дыхательных путей или аутоиммунные осложнения, вызванные инфекцией вируса Эпштейна-Барр.

Александр Шестаков: «Ученые с каждым днем становятся ближе к созданию вакцины от ВЭБ. В частности, американская компания Moderna начала проведение первой фазы клинических испытаний вакцины против ВЭБ с рабочим названием «mRNA-1189». Первая фаза призвана оценить безопасность и эффективность препарата на небольшой группе добровольцев. Исследование планируется закончить к июню 2023 года.

Из методов общей профилактики важную роль играет общее укрепление иммунитета. С этим помогут полноценное питание, достаточное количество сна, регулярные занятия спортом. Также стоит отказаться от использования общей посуды и средств личной гигиены (зубные щетка, нить и паста) с людьми, у которых диагностирована острая форма ВЭБ-инфекции, например мононуклеоз».

Связанные заболевания и осложнения

Александр Шестаков: «После первого контакта вирус пожизненно сохраняется в организме в подавленной, “спящей” форме. Иммунная система держит вирус под контролем, и у большинства людей повторное заболевание маловероятно. При тяжелых формах иммунодефицитов, например на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, ВЭБ может реактивироваться и стать причиной повторного случая мононуклеоза, либо вызвать вирусную инфекцию другой локализации».

Инфекционный мононуклеоз

Более 99% случаев заболевания вызваны ВЭБ.

Инфекционным мононуклеозом обычно болеют в подростковом или взрослом возрасте, но иногда болезнь может поражать детей и пожилых людей. Типичные симптомы – высокая температура, боль в горле, увеличенные лимфатические железы.

Инфекционный мононуклеоз передается воздушно-капельным путем, чаще всего через слюну, поэтому также известен как «болезнь поцелуев». Против заболевания нет специфического лечения, обычно организм справляется сам: 20% пациентов возвращают работоспособность в течение недели, 50% – в течение двух. Утомляемость может сохраняться еще в течение нескольких недель.

Смертельные случаи крайне редки (менее 1%) и возникают только вследствие осложнений: разрыва селезенки, сепсиса или обструкции дыхательных путей.

Лимфома Ходжкина

Около 40% случаев вызваны ВЭБ.

Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз) – рак лимфатической системы организма, которая обеспечивает защиту организма, участвует в иммунном ответе и даже в транспорте питательных веществ. Обычно болезнь поражает лимфатические узлы и сосуды, селезенку, костный мозг, вилочковую железу, миндалины, пищеварительный тракт. Чаще всего встречается у людей в возрасте от 20 до 40 лет и лиц старше 55 лет.

Выявлена связь лимфомы Ходжкина с вирусом Эпштейна-Барр: ВЭБ выступает причиной 40% случаев этой формы рака. При этом случаи лимфогранулематоза у детей и пожилых людей обычно связаны с вирусом Эпштейна-Барр, у взрослых – с другими причинами (генетическая предрасположенность, синдром приобретенного иммунного дефицита).

Типичные симптомы – безболезненное увеличение лимфатических узлов на шее, в подмышках или в паху, постоянная усталость, жар, ночная потливость, потеря веса, сильный кожный зуд, повышенная чувствительность к воздействию алкоголя.

Благодаря современным методам лечения смертность снижается от года к году и сейчас составляет 3 смертельных исхода на 10 000 диагностированных случаев.

Назофарингеальная карцинома

Более 75% случаев этого заболевания вызваны ВЭБ.

Назофарингеальная карцинома – злокачественная опухоль (рак) носоглотки.

Это заболевание чаще всего встречается на юге Китая, где на него приходится около 20% всех случаев рака у взрослых. Оно также распространено в северо-восточной Африке и среди коренных народов Аляски. Значительная доля случаев (для Азии – более 95%) связаны с вирусом Эпштейна-Барр.

Симптомы заболевания: шишки на шее, которые не проходят через три недели, потеря слуха (обычно только на одно ухо), шум в ушах, заложенный нос (обычно только с одной стороны), носовые кровотечения, головные боли, двоение в глазах, онемение нижней части лица, проблемы с глотанием, хриплый голос, потеря веса.

Прочие заболевания

Вирус Эпштейна-Барр в подавляющем числе случаев (более 95%) выступает причиной волосатой лейкоплакии – доброкачественного образования на слизистой оболочке полости рта, чаще всего языка. Основной симптом заболевания – появление нитевидных образований белого цвета, которые не получается удалить зубной щеткой или другими средствами по уходу за полостью рта. Иногда данные новообразования могут вызывать дискомфорт или изменять вкусовые ощущения.

ВЭБ провоцирует около 5% неходжкинских лимфом – злокачественных новообразований в лимфатической системе, не относимых к лимфогранулематозу. У больных ВИЧ/СПИД количество случаев, вызванных ВЭБ, возрастает до 40%.

Лимфома Беркитта – одна из разновидностей неходжкинских лимфом, которая наиболее распространена у детей в Африке. Часто опухоль в первую очередь поражает в челюсть. Основные симптомы заболевания: вздутие живота, деформация лицевых костей, ночная потливость, кишечная непроходимость, увеличенная щитовидная железа, увеличенные миндалины. ВЭБ выступает причиной более 95% случаев лимфомы Беркитта.

Вирус Эпштейна-Барр также вызывает (в 95% случаев) посттрансплантационное лимфопролиферативное заболевание – нарушение в работе иммунной системы после пересадки органов, которое может развиваться в лимфому. Основные симптомы – увеличенные лимфатические узлы, жар, ночная потливость, потеря веса, усталость и общее недомогание.

Классификация вируса Эпштейна-Барр

По международной классификации болезней (версия МКБ-10) с ВЭБ связаны:

Код B27.0 – инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барр.

Код D82.3 – иммунодефицит вследствие наследственного дефекта, вызванного вирусом Эпштейна-Барр.

Инфекционный мононуклеоз, в свою очередь, классифицируется:

по типу – типичный, атипичный (бессимптомный, стертый, висцеральный);

по тяжести – легкая форма, среднетяжелая форма, тяжелая форма;

по характеру течения – гладкое, негладкое (с осложнениями, с наслоением вторичной инфекции, с обострением хронических заболеваний, с рецидивами);

по длительности течения – острое (до 3 месяцев), затяжное (3-6 месяцев), хроническое (более 6 месяцев), рецидивирующее (возврат симптомов болезни через месяц и более после перенесенного заболевания).

Вирус Эпштейна-Барр и беременность

Однажды заразившись ВЭБ, человек будет выступать носителем вируса всю оставшуюся жизнь. После первоначальной инфекции ВЭБ вирус может впасть в спячку и оставаться латентным в течение многих лет, пока что-то не спровоцирует его повторное появление. Иногда это приводит к мононуклеозу во время беременности.

Как правило, для облегчения симптомов болезни во время беременности применяют те же средства, что и в типичных случаях:

жаропонижающие и средства от головных болей;

отдых;

обильное питье.

Основные цели терапии – свести к минимуму любые инфекции у матери и возможные повреждения органов, а также не допустить слишком высокой температуры тела, а также длительных периодов повышенной температуры. Плод крайне чувствителен к повышениям температуры, это может вызвать ряд осложнений:

выкидыш (первая половина беременности);

врожденные дефекты (первый триместр);

преждевременные роды (если жар связан с инфекцией).

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Фото: unsplash.com/Emin BAYCAN, engin akyurt, freestocks, CDC; pexels.com/Andrea Piacquadio