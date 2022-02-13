С ОРВИ мы сталкиваемся чаще, чем с коронавирусом. Как понять, что это именно ОРВИ, как лечить, возможна ли профилактика?

Холодное время года – традиционное время простуд, и, наверное, не найти такого человека, который ни разу в жизни не сталкивался бы с простудными заболеваниями. Многие болеют ими каждый год, а то и чаще.

Врачи называют эту группу болезней «ОРВИ» – острые респираторные вирусные инфекции. Как распознать симптомы ОРВИ, как отличить банальную простуду от опасных гриппа и коронавирусной инфекции, как лечить взрослых с температурой и без и можно ли вообще избежать респираторных инфекций рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Почему возникает ОРВИ

Уже само название этой группы болезней – острые респираторные вирусные инфекции – указывает на причину их возникновения. Возбудителями таких заболеваний являются вирусы, поражающие слизистые оболочки дыхательных путей. Таких вирусов сотни, к респираторным вирусам относятся и грипп, и коронавирус, но из-за особенностей этих болезней не будем останавливаться на них подробно и расскажем только о том, что мы привыкли называть «простудой».

Чаще всего заражение респираторным вирусом происходит воздушно-капельным путем, то есть от больного человека при кашле, чихании, разговоре микроорганизмы вместе с капельками слюны попадают на слизистые оболочки стоящих рядом здоровых людей.

Есть и другой путь – контактно-бытовой. При благоприятных условиях вирусы могут оставаться жизнеспособными до нескольких дней. При чихании и разговоре больного человека они рассеиваются в воздухе и оседают на поверхностях предметов, ручках дверей, поручнях в транспорте, кнопках лифтов.

При прикосновении к загрязненным поверхностям вирусы попадают на кожу – само по себе это не опасно, кожа является для них непреодолимым барьером. Но если грязными руками коснуться еды, губ, почесать глаза или нос, микроорганизмы окажутся в благоприятной для них среде и могут спровоцировать заболевание.

Бытовой способ передачи больше распространен среди детей, но и взрослые порой пренебрегают простыми правилами гигиены: забывают вымыть руки после прихода с улицы, перекусывают на ходу, курят, доставая сигареты из пачки грязными руками. Кстати, многие забывают, что самые грязные предметы в обиходе – деньги, проходящие ежедневно через несколько рук, и мобильные телефоны, которых мы касаемся и на улице, и дома.

Кроме того, нельзя забывать о факторах, способствующих развитию ОРВИ. Вокруг нас постоянно циркулируют болезнетворные микроорганизмы, тем не менее заболевают не все.

К таким предрасполагающим факторам относятся:

ослабление иммунитета;

острые и хронические стрессы;

чрезмерные физические нагрузки (тяжелый физический труд, избыточные спортивные нагрузки);

переохлаждение, нахождение на сквозняке (сама по себе простуда «от холода» не возникает, но переохлаждение, сквозняки провоцируют ослабление иммунитета и делают организм более восприимчивым к вирусам);

курение (табачный дым и содержащиеся в нем смолы раздражают дыхательные пути, вызывают местное воспаление и тем самым ослабляют местный иммунитет);

злоупотребление крепким алкоголем (спирт вызывает ожог слизистой глотки, также делая ее менее устойчивой перед вирусами);

аллергические заболевания (аллергия по своей сути – это нарушение нормальной работы иммунной системы, нередко она сочетается с повышенной восприимчивостью к вирусным инфекциям);

некоторые заболевания обмена веществ (сахарный диабет, ожирение).

Как проявляется ОРВИ

После того как вирус попадет на слизистые носа или глотки, начинается инкубационный период: в это время вирус только размножается в благоприятной для него среде, но никаких проявлений болезни не вызывает, поэтому человек даже не знает, что он уже заболел. Для ОРВИ инкубационный период длится обычно от одного до трех дней.

Симптомы ОРВИ зависят от того, в каком именно участке дыхательных путей развилось воспаление. К самым частым проявлениям простудных заболеваний относятся:

насморк, чихание,

боль в горле,

кашель (сначала сухой, позднее может перейти во влажный),

осиплость голоса.

Кроме того, размножение вируса в организме провоцирует повышение температуры (при ОРВИ она обычно не поднимается выше 38°), общей слабостью, ознобом, иногда блуждающими болями (ломотой) в мышцах и суставах.

Как на бытовом уровне отличить простой ОРВИ от гриппа и, тем более, от COVID? Вопрос важный, особенно сейчас, когда продолжается ковидная пандемия. Точно определить возбудителя заболевания можно только сдав анализ. Тем не менее, есть отличия симптомов у ОРВИ, коронавируса и гриппа:

ОРВИ Грипп COVID-19 Повышение температуры Редко Часто Часто Общая слабость, усталость Иногда Часто Часто Насморк Часто Иногда Редко Потеря обоняния Иногда, на фоне заложенности носа Иногда, на фоне заложенности носа Очень часто, без сопутствующей заложенности носа Чихание Часто Часто Не характерно Боль в горле Часто Редко Редко (зависит от штамма возбудителя, при омикроне встречается чаще) Кашель Иногда Часто Часто (сухой) Потеря вкуса Не характерна Не характерна Часто Головная боль Иногда Часто Часто Диарея Редко Не характерна Иногда (зависит от штамма возбудителя) Одышка Не характерна Иногда Иногда Боль в суставах и мышцах Иногда Часто Часто

Самым ярким отличием COVID от других ОРВИ является утрата обоняния – она специфическая, не связанная с заложенностью носа, как при обычной простуде. Грипп от других ОРВИ отличает преобладание общих симптомов: больного больше беспокоят головная боль, сильная слабость, ломота в суставах и высокая температура, чем насморк и кашель.

Способы лечения ОРВИ

Все мы хотя бы раз в жизни слышали популярную фразу «простуда проходит через неделю, если ее лечить, и через семь дней, если этого не делать» (иногда той же фразой описывают грипп). И эти слова не лишены оснований: действительно, эффективных специфических препаратов для лечения ОРВИ у взрослых и детей нет, все лечение при ОРВИ сводится к облегчению неприятных проявлений болезни. При этом с самим вирусом организм, если иммунитет в порядке, справляется самостоятельно в течение нескольких дней.

При этом нужно помнить, что борьбе с вирусом человек может помешать – например, принимая «на всякий случай», без назначения врача, антибиотики. Антибактериальные препараты не эффективны при лечении вирусных инфекций, антибиотик может назначить только врач, и только в том случае, если увидит, что к атакующим организм вирусам присоединились бактерии. Самолечение антибиотиками приводит к тому, что микроорганизмы становятся устойчивыми к ним – возникает антибиотикорезистентность. Это явление опасно тем, что если в будущем для лечения понадобится применять антибиотики, они могут оказаться неэффективны.

Несмотря на то, что специфических лекарств от ОРВИ нет, облегчить состояние больного можно и нужно. Некоторые лечебные мероприятия при простуде ускоряют выздоровление и позволяют избежать осложнений.

Что можно сделать, если вы заболели

Взять больничный. Даже если состояние в целом удовлетворительное, 2-3 дня следует провести дома. ОРВИ, перенесенное «на ногах» – прямой путь к осложнениям, так как по дороге на работу можно переохладиться или подхватить в дополнение другие вирусные и бактериальные инфекции. Кроме того, не забывайте, что сам больной в первые дни простудного заболевания заразен, и «героическое» отношение к работе или учебе чревато тем, что окружающие тоже слягут.

Оставаться дома. Постельный режим при ОРВИ – необязательная мера, но, если сильно беспокоят общая слабость и сонливость, несколько дополнительных часов сна в первые дни болезни лишними не будут. На третий-четвертый день болезни, если погода хорошая, можно ненадолго выйти погулять – конечно, тепло одевшись.

Проветривать. Застоявшийся воздух в квартире – прямой путь к затянувшейся болезни и даже осложнениям. Проветривать комнату нужно ежедневно, при этом больному нужно перейти на время в другое помещение, на сквозняке оставаться нельзя.

Поддерживать водный баланс. При простудных заболеваниях из-за повышенной температуры, насморка и кашля с мокротой организм теряет больше жидкости, чем обычно, поэтому образовавшийся дефицит нужно восполнять. Это важно, так как при обезвоживании слизистые оболочки дыхательных путей пересыхают и становятся уязвимыми для болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, обильное питье оказывает детоксикационное действие, так как активизируется работа почек и вместе с мочой выводятся токсичные продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Для питья подойдет минеральная вода без газа, некрепкий чай, морсы и компоты, теплый куриный бульон. Объем жидкости должен быть не меньше привычной дневной нормы (1,5-2 литра).

Есть легкую пищу. Многие сталкиваются с тем, что при ОРВИ аппетит вообще пропадает. Если это случилось, насильно запихивать в себя еду не нужно, 1-2 дня можно ограничиться только приемом жидкости (сладкого чая, питьевого йогурта, бульона). Если есть все-таки хочется, отдайте предпочтение нежирной здоровой пище. Подойдут куриное мясо, рыба, яйца, супы, овощные салаты, рагу, свежие фрукты. Блюда должны быть отварными, тушеными, запеченными или приготовленными на пару. Ешьте чаще и небольшими порциями.

Следить за температурой тела. Повышение температуры до 38° включительно (если вы хорошо переносите его) не опасно, более того, необходимо: именно при такой температуре активизируется иммунная система и уничтожение вирусов идет полным ходом. Если температура выше, ее рекомендуется снизить при помощи жаропонижающих средств: таблеток, сиропов, свечей. Будьте аккуратны с такими препаратами: под разными торговыми названиями зачастую «скрываются» одни и те же действующие вещества, поэтому не нужно брать одновременно несколько жаропонижающих и комбинировать их. Возьмите одно средство и применяйте его четко по инструкции.

Есть и народные средства «от температуры», например чай с малиной, обтирания водой (иногда с водкой). Многие такие средства действительно эффективны, но не всегда их эффект предсказуем, и это нужно помнить, если заболевший человек чувствителен к жару, особенно если речь идет о маленьком ребенке. Делать спиртовые обтирания детям запрещено.

Устранять неприятные симптомы простуды. Это необязательный пункт: если иммунная система работает нормально, то боль в горле, насморк, кашель пройдут сами спустя 3-4 дня. Но если проявления ОРВИ приносят выраженный дискомфорт, можно воспользоваться аптечными и народными средствами. От боли в горле можно применять аптечные спреи, пастилки или леденцы. Также хорошо помогают полоскания теплым содовым раствором и отварами трав с антибактериальными свойствами. От насморка применяются спреи с сосудосуживающим эффектом, но нужно помнить, что к таким препаратам развивается привыкание, поэтому применять их можно не дольше трех дней подряд. Также можно промывать носовые ходы солевым раствором (готовые наборы и спреи для промывания носа можно купить в аптеке).

Если проявления простуды сохраняются более 7 дней, симптомы усиливаются; если появилось затруднение дыхания, острая боль в горле, сильный кашель, высыпания на коже; если температура не снижается даже после применения жаропонижающих препаратов, нужно срочно обратиться к врачу.

Возможные осложнения ОРВИ

Обычно проявления ОРВИ уже спустя 3-4 дня от начала болезни существенно уменьшаются или вообще проходят. Если же на этот момент лучше не стало, более того, если появились новые жалобы, скорее всего, начались осложнения.

На фоне ОРВИ могут развиваться такие осложнения.

Переход инфекции (чисто вирусной или вызванной присоединением бактериальной флоры) на нижние дыхательные пути с развитием бронхита или пневмонии. Пневмония вследствие ОРВИ встречается редко, как правило, на фоне значительного снижения иммунитета. Чаще после ОРВИ возникает бронхит. Распространение инфекции на придаточные пазухи носа (синусы). Чаще всего это гайморовы пазухи (развивается гайморит) или лобные пазухи (возникает фронтит). Поражение инфекцией твердой мозговой оболочки с развитием менингита. Переход инфекции на евстахиеву трубу (канал, который соединяет полость среднего уха с носоглоткой) – в таком случае возникает евстахиит. Если инфекция пойдет дальше, разовьется воспаление уха (отит). Распространение инфекции на отдаленные органы, например на сердечную мышцу (миокардит), почки (пиелонефрит).

При подозрении, что на фоне ОРВИ развились осложнения, нужно немедленно обратиться к врачу. Пытаться справиться с осложнениями в домашних условиях опасно!

Особенно внимательными во время ОРВИ нужно быть беременным женщинам. В период вынашивания ребенка большинство лекарственных препаратов под запретом, а риск осложнений повышен. Поэтому лечение острой вирусной инфекции должен контролировать врач.

Мифы об ОРВИ

Люди сталкиваются с простудными заболеваниями очень часто – неудивительно, что вокруг ОРВИ образовалось немало слухов и заблуждений, порой представляющих опасность для больных и их окружения. Вот список самых ярких и популярных народных мифов.

Миф 1. Температура при простуде – это очень плохо, любую температуру нужно сбивать. Есть обратное заблуждение: температуру при ОРВИ сбивать вообще никогда не нужно, это организм борется с вирусом

Истина посередине: как уже говорилось выше, температура – это защитная реакция организма, направленная на борьбу с вирусом. Но слишком высокая температура может быть опасна, поэтому запомните правило: жаропонижающее рекомендуется принимать при повышении температуры выше 38° . Температуру ниже 38° сбивать не нужно, за исключением тех случаев, когда больной плохо ее переносит (на непереносимость высокой температуры указывают выраженное учащение сердцебиения, нарушения сознания, судороги).

Миф 2. Больного с температурой нужно одеть потеплее, чтобы он потел

Так можно сделать только хуже. При высокой температуре нужно обеспечить нормальную теплоотдачу, то есть одеваться нужно в обычную одежду и ориентироваться на собственный комфорт. Пот при этом будет выделяться сам по себе, это один из инструментов терморегуляции организма, и стимулировать пототделение дополнительно не нужно.

Миф 3. При ОРВИ нужно делать ингаляции – то есть дышать паром над кастрюлей

Очень популярный народный способ лечения простуды, который ничего, кроме дополнительных проблем со здоровьем, не приносит. Горячим паром можно обжечься, кроме того, простой пар при простуде никак не лечит. Ингаляции нужно делать только по назначению врача, и только при помощи специальных ингаляторов, которые обеспечивают поступление лекарства в бронхи.

Миф 4. Если простудился, нужно пить много витаминов, особенно С и D

Витамины С и D действительно нужны для корректной работы иммунной системы, но если человек уже простудился, принимать их бессмысленно. Тем более нельзя потреблять чрезмерное количество витаминов: их передозировка опасна для здоровья.

Миф 5. При простуде нужно ставить банки и горчичники

Популярные народные средства, которые при ОРВИ не нужны! Вреда, кроме боли, раздражения от горчичников и синяков от банок может и не будет, но и смысла никакого нет. Тем более нельзя такие процедуры проводить детям.

Миф 6. Если один раз за зиму переболел ОРВИ, то больше в этот сезон уже не заболеешь

Если бы все было так просто, от сезонной простуды уже давно создали бы вакцину. К сожалению, вирусов, способных вызвать ОРВИ, сотни, и, переболев одним, можно практически сразу же подхватить другой. Поэтому надеяться на приобретенный иммунитет не стоит, нужно соблюдать меры профилактики.

ОРВИ у беременных

Беременность – период временного физиологического снижения иммунитета, из-за чего будущая мама становится более восприимчивой к инфекционным заболеваниям, в том числе к ОРВИ, гриппу и COVID-19. При этом два последних вируса являются опасными для здоровья и даже жизни беременной женщины, а также для развития плода, поэтому на этапе планирования ребенка или во время беременности (по согласованию с ведущим беременность врачом) нужно сделать профилактические прививки.

Но и ОРВИ не так уж безобидны, как может показаться: некоторые вирусы могут спровоцировать изменения в плаценте, снижать двигательную активность плода. Кроме того, из-за сниженного иммунитета матери велика вероятность развития осложнений: возможны инфицирование другими вирусами на фоне уже имеющейся простуды или присоединение бактериальной инфекции. А такое развитие событий – это уже серьезный риск тяжелых осложнений беременности и даже потери ребенка.

Если же избежать простуды не удалось, нужно как можно скорее проконсультироваться с врачом, который даст рекомендации по лечению болезни, в том числе, если это будет нужно, назначит разрешенные при беременности лекарства.

Профилактика ОРВИ

Специфической профилактики ОРВИ не существует: вирусов, способных вызвать простудное заболевание, так много, что сделать вакцину от них невозможно технически. Поэтому все профилактические меры неспецифические, они сводятся к защите от возможного заражения и к укреплению иммунитета.

Защита от заражения актуальна в период повышенной заболеваемости ОРВИ. В нашей стране он длится ориентировочно с октября по март-апрель и может варьировать в зависимости от особенностей климата конкретного региона. В южных районах такой период короче, на севере – длиннее.

Защитные меры те же, что применяют для защиты от заражения коронавирусом: рекомендуется по возможности избегать людных мест, поездок в общественном транспорте, посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях (концерты, вечеринки). При необходимости посетить место скопления людей нужно делать это в защитной маске, а также не забывать мыть руки, обрабатывать их и личные вещи (телефон, кошелек, сумку) санитайзером.

Укреплять иммунитет лучше постоянно, не ограничиваясь только холодным временем года.

Как укрепить иммунитет

Рационально питаться: каждый день нужно потреблять достаточное количество белка, клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот. В рационе должны быть нежирное мясо, рыба, «медленные» углеводы, овощи и фрукты, натуральные молочные продукты – источники регулирующих работу иммунной системы витаминов и питающей кишечную микрофлору клетчатки.

Высыпаться: для взрослого человека оптимальная продолжительность сна составляет не менее 7-8 часов в день. Недосып приводит к нарушениям гормонального баланса и хроническому стрессу, а стресс в свою очередь негативно сказывается на работе иммунной системы.

Работать со стрессом. Как уже говорилось, острый и хронический стресс может снижать иммунитет. Чтобы избежать этого, стоит подобрать оптимальный для себя и не вредящий здоровью способ расслабления. Это прогулки на свежем воздухе, занятия гимнастикой, плавание, йога и медитации, прослушивание спокойной музыки. Также, при наличии показаний, для успокоения можно применять назначенные врачом препараты. При этом ни в коем случае не пытайтесь «победить стресс» при помощи курения, алкоголя или избыточного употребления сладостей: такие способы наносят серьезный вред здоровью.

Закаливаться. Оптимальный способ – контрастный душ с постепенным наращиванием разницы температур. Такая водная процедура укрепляет не только иммунитет, но и сердечно-сосудистую систему, повышает настроение, придает бодрость. Важно проводить закаливающие процедуры регулярно, каждый день, и снижать температуру постепенно.

Не допускать обезвоживания. Дефицит воды в организме приводит к сухости слизистых оболочек и нарушению их защитного барьера против вирусов. В холодное время года мы еще и страдаем от сухости воздуха в квартирах. Поэтому не забывайте пить (в среднем взрослому человеку требуется около 1,5 литра воды в сутки), а в холодное время дополнительно рекомендуется пользоваться бытовым увлажнителем воздуха.

Эти простые и доступные способы профилактики действительно работают – главное выполнять их постоянно. Будьте здоровы и наслаждайтесь зимой без простуд!

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Фото: unsplash.com/Kelly Sikkema, Brittany Colette, Bermix Studio, Tetiana SHYSHKINA; pexels.com/Gustavo Fring, Nastya Dulhiier, Anna Shvets, cottonbro