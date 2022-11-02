«Я долго ждал твоего открывания. Радул как будто, ###, из Москвы ехал, закатывался». Как на самом деле звучит «Зеленое дерби»

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«Ак Барс» и «Салават Юлаев» продолжают раскачивать «Зеленое дерби» – перед четвертой встречей в сезоне казанский клуб выпустил видео с максимальным погружением в атмосферу игры. Впервые такой формат опробовали три года назад – то видео с нашлемных судейских камер собрало на ютубе невероятные для российского спорта 570 тысяч просмотров.

В «Ак Барсе» решили возродить формат и сделать его совместным – впервые микрофоны закрепили на игроках обеих команд.

Но все пошло не по плану уже в первом перерыве – Артем Лукоянов снял «петличку» после 0:2 на табло из-за атмосферы на скамейке. А Григорий Панин получил травму на последних секундах периода в неловком столкновении с Александром Радуловым – весь эпизод с разъяснением судей и возмущением Ильи Ежова есть на записи. Контент в любом случае получился мощным, вы можете увидеть от первого лица, как судьи разруливают конфликты на льду, как «пихают» игрокам и управляют игрой.