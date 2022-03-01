«Ак Барс» представил новый лого (впервые за 27 лет!) – с ним он будет играть в следующем сезоне. С прежним очень изящно прощаются

Новая работа студии Quberten.

От редакции Sports.ru: это #СделаноВТатарстане – официальный блог хоккейного клуба «Ак Барс» на «Трибуне». Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы крутых постов о жизни и истории казанской команды стало больше.

Для начала – самая необычная видеопрезентация нового логотипа:

А теперь вся важная информация. «Ак Барс» представил новый официальный логотип и фирменный стиль. Клуб меняет эмблему впервые с 1995 года, знаменитый и крайне титулованный белый барс на фоне синего прямоугольника был самым старым лого во всей КХЛ («Спартак» и ЦСКА обновлялись не раз).

Решение назревало давно, но «Ак Барс» не хотел торопиться. В клубе понимали, что смена лого просто ради смены не принесет большой пользы. Стандартный для многих подход «Новое руководство – новая эмблема» не всегда оправдывает себя. Пропустив несколько парадов ребрендингов, клуб постепенно обновлял подходы к маркетингу и медиа, выиграл третий Кубок и окончательно пересобрал свой образ, став лидером российского хоккея не только на льду.

«Современный логотип − последняя недостающая деталь нового медийного и маркетингового образа «Ак Барса», – говорит руководитель маркетинговой службы казанцев Станислав Прудников.

Новая эмблема – изображение белого барса на щите в виде тюльпана, одного из главных символов Татарстана. Такого типа цветок можно увидеть по всей республике, орнаменты с его вариациями можно найти почти в каждой тюркской культуре. В задании для дизайнеров клуб поставил две важные задачи:

– на логотипе должен быть белый барс (потому что так и переводится название «Ак Барс)

– логотип должен связывать клуб с регионом (потому что даже самая красивая, но простая кошка может подойти клубу и из Тюмени, и из Сахалина, и из Рязани).

У автора эмблемы – Михаила Антипина - уже был опыт работы с Татарстаном: еще в 2015 году он участвовал в закрытом и непубличном конкурсе по выбору нового бренда клуба. Тогда ни большие студии, ни гики-фрилансеры не смогли впечатлить руководство «Ак Барса» – вопрос решили отложить.

В 2018-м студия Quberten разработала казанской команде форму для победного плей-офф, а в 2019-м создала фирменный стиль Матча звезд в Казани. Тогда и появились первые вариации лапы-тюльпана, понимание культурных особенностей региона позволило дизайнерам создать уникальный символ для одного из главных брендов Татарстана.

Новый логотип выполнен в традиционных клубных цветах – зеленый, белый, красный – с дополнением серого оттенка, соответствующего природному окрасу снежных барсов.

Вместе с основной эмблемой клуб вводит альтернативную – в виде лапы, повторяющей форму тюльпана. Она же отсылает к короне мифического дракона Зиланта на гербе Казани.

Еще клуб вводит новый леттеринг, новый шрифт с русским, татарским и английским алфавитом и новый фирменный стиль с множеством вариантов орнамента.

Важная деталь – «Ак Барс» продолжит выступать с гербом Татарстана на груди, его место непоколебимо. Это осознанное решение клуба, основанное на мнении болельщиков и игроков, отказываться от уникальной особенности в Татарстане никто не готов. Новый логотип разместят на плечах хоккеистов, а основные области его применения – мерч и медиа.

Клуб объявил о ребрендинге перед стартом плей-офф, но этот сезон «Ак Барс» завершит с нынешней эмблемой – перед важным этапом такие перемены не нужны, это и невозможно даже логистически. Зато теперь у казанских менеджеров есть возможность спокойно дождаться всей атрибутики, обновить все онлайн и офлайн площадки, чтобы уже в предсезонке показать себя в лучшем свете.

А у логотипа-старожила есть возможность стать четырехкратным.