39 комментариев

По гамбургскому счету
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Я болею за «Гамбург», который 6 лет на дне. Искренняя любовь побеждает боль

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Колонка Михаила Бирюкова.

Интересно, почему именно глагол «болеть» используется в русском языке, чтобы обозначить чувства к любимой команде? Такое светлое искреннее ощущение, а тут на тебе – боль. Четыре буквы, в которых заложены одни страдания и негативные эмоции.

Кажется, слово болеть придумали не иначе как в Гамбурге, потому что вряд ли кто-то разбирается в спортивных разочарованиях сильнее, чем на севере Германии. Ровно 40 лет назад «Гамбург» выиграл Кубок чемпионов, но «Гамбург» сейчас – хронический неудачник. Клуб уже пять сезонов не может вернуться в Бундеслигу, сказочно сливая отличные возможности в решающие моменты сезона.

Так вышло, что я болею за «Гамбург» со времен господства немецких канцтоваров в российских магазинах, поэтому знаю о боли так много, что могу быть амбассадором пенталгина. 

Сейчас, конечно, вряд ли кто-то в здоровом уме захочет болеть за «Гамбург», но в середине нулевых клуб боролся за титул в Бундеслиге, светился в Лиге чемпионов, дважды играл в полуфинале Кубка УЕФА, поэтому не заметить его было трудно. У русскоязычных болельщиков был даже свой фан-сайт, как сейчас у фанатов условного «Манчестер Юнайтед». 

В моей истории боления ключевым стал фактор случая. Больше того, не я выбрал «Гамбург», а он меня. Еще в школе мама купила пенал с прикольным ромбиком, а позже выяснилось, что это логотип клуба, в который только-только перешел чумовой Рафаэль ван дер Варт – звезда футбольных симуляторов и телеобзоров еврофутбола с «НТВ-Плюс». В детстве такие совпадения казались фатальными, поэтому вопрос с любимым клубом в Европе решился достаточно быстро. 

Первое на моей памяти фантастическое невезение «Гамбурга» произошло в полуфинале Кубка УЕФА против «Вердера» в 2009 году. Судьбу Северного дерби и места в финале турнира решил брошенный на поле комок бумаги – он появился из ниоткуда, помешал защитнику сделать точный пас в простейшей ситуации, и мяч ушел на угловой. Именно с него «Вердер» забил победный гол. Тогда я даже не догадывался, что разочарования в полуфиналах Лиги Европы это в целом не так плохо в сравнении с развязками Второй Бундеслиги. Роковой комок мусора, кстати, сейчас выставлен в клубном музее.

Дальше были паршивые времена, которые отбросили «Гамбург» в сторону не только от еврокубков, но и от Бундеслиги. По уникальному стечению обстоятельств, в первый и последний раз на фан-секторе «Фолькспаркштадиона» я оказался именно в тот год, когда команда вылетела из вышки. Жуткое ощущение, но к такому развитию событий я был морально подготовлен – тем более в контексте аутсайдеров часто использовался оборот «очищение вылетом». Якобы смена дивизиона полезна и помогает перезагрузиться, надо просто потерпеть один-два сезона, и все начнется с чистого листа. 

Кстати, это не так. 

Мне нетрудно ответить на вопрос, что мотивирует смотреть вторую немецкую лигу. Во-первых, я обязан «Гамбургу» работой в спортивных медиа и первым заработкам. За футболом я, конечно, следил и до него, но первые осознанные тексты писал на тот самый русскоязычный сайт болельщиков клуба и – внезапно – на «Трибуну» Sports.ru. Кто-то однажды заметил мой блог «По гамбургскому счету» и предложил писать о футболе чаще, больше и даже за деньги. «Гамбург» помог мне на старте карьеры, и я твердо решил, что буду помогать ему уже со своей стороны.

Во-вторых, оказалось, что боление за аутсайдеров – это натуральный эмоциональный наркотик. В такие моменты ты по-настоящему осознаешь ценность самой крохотной победы и испытываешь радость даже от минимального результата, и неважно, если это сохранение прописки в Бундеслиге или промежуточное лидерство после первого круга дивизионом ниже. Разочарование – тоже естественная эмоция, которую приходится переживать. Но лучше чувствовать хоть что-то, чем совсем ничего. 

Мы плавно подходим к ответу на вопрос, почему «Гамбург» даже во втором дивизионе собирает аншлаги по 50 с лишним тысяч, а на матчи команды в среднем приходит больше людей, чем на «Ливерпуль», «Ман Сити» и «ПСЖ». Зритель в Германии выбирает сердцем, и, если клуб располагает атмосферой и заставляет чувствовать себя живым, он найдет аудиторию независимо от места в таблице.

Особенность немецкого менталитета в том, что футбол здесь любят больше побед. Результат всегда вторичен и никак не влияет на остроту чувств к команде. Именно поэтому начинающих футболистов в немецких школах не мочат за поражения и косяки, а создают среду для саморазвития. Титулы, победы и еврокубки – это скорее приятный бонус к ощущению, что ты и твоя команда все делаете правильно. 

Хотя иногда можно все делать правильно и при этом не добиваться результата. С «Гамбургом» я стал уверен, что поиск закономерностей в футболе – это в половине случаев, если не чаще, натягивание совы на глобус. А роль случайных факторов, наоборот, очень недооценена.

«Гамбург» может менять тренеров раз в полгода, а может не менять три сезона. Может сменять правление, а может всецело соблюдать здоровый курс руководства. Может лидировать в таблице по xG и обладать самым дорогим составом. Может забивать больше всех, пропускать меньше всех и становиться зимним чемпионом. Может набрать столько очков, сколько обычно хватает для промоушна, или столько, сколько выбил прошлогодний чемпион.

Но что бы «Гамбург» ни делал, этого все равно мало для возвращения в Бундеслигу. В Германии, кстати, шутят, что вылет клуба в 2018-м (впервые за 50 с лишним лет) запустил мир в новую вселенную, в которой все идет не так. С учетом катаклизмов, случившихся за это время, теория вполне имеет право на жизнь. 

Но еще ничто не разрывало сердце сильнее, чем развязка последнего сезона. В решающем туре чемпионата «Гамбург» вернулся в Бундеслигу ровно на 90 минут – пока конкурент «Хайденхайм» терял очки в Регенсбурге. Когда «Гамбург» победил, я не выдохнул, а срочно включил параллельную игру и почувствовал подвох – к матчу «Хайденхайма» добавили 11 минут, что дико много даже по меркам Бундеслиги в эпоху ВАР.

Но представьте, что чувствовали фанаты «Гамбурга», которые следили за развязкой вживую на стадионе в Зандхаузене. Диктор местной арены не удостоверился, что параллельная игра «Хайденхайма» завершилась, и поздравил гостей с возвращением в Бундеслигу. Сотни людей в экстазе вырвались на поле, но это был грандиозный пранк – в итоге люди выбежали праздновать не долгожданный промоушн, а собственную казнь. «Хайденхайм» за несколько минут превратил 1:2 в 3:2, а счастливейшие глаза болельщиков «Гамбурга» в момент опустели. 

Надежду на стыковые матчи в первой же игре ликвидировал «Штутгарт» – 3:0, поэтому ответка превратилась в глупую формальность. За 15 лет переходных игр успеха добились всего три команды из низшего дивизиона. А приятных чудес ждать не стоит, особенно когда ты болеешь за «Гамбург».

«Результат не имеет значения», – этим баннером фанаты «Гамбурга» встретили команду перед стыками со «Штутгартом». Вы можете подумать, что болеть за «Гамбург» – это особый оттенок мазохизма. Что-то в этом действительно есть, но если оставить за скобками отсутствие успехов, то ты фокусируешься именно на эмоциях от боления и получаешь абсолютно другие ощущения от футбола. Они кристально искренние и поэтому не притупляются, как от 11-го подряд чемпионства или второй звездочки над логотипом.

Больше ламповых историй про немецкий футбол — в телеграм-канале Михаила Бирюкова

16 лет назад тренер устроился в «Хайденхайм» из четвертого дивизиона. Теперь они в Бундеслиге

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Matthias Hangst, Joern Pollex, Martin Rose/Bongarts, Ronny Hartmann/Bongarts, Alexander Hassenstein

39 комментариев

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JBa
2-я бундеслига - дно?

да вы на медиалиге не были
+15
-6
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Пенс
вау, такие люди есть. А мог бы выбрать мадридский рояль и горя не знать. Ну, кроме отсутствия очередного трансфера на 100+ мультов. Попутно мог бы заливать про историю и арабские мешки.
+13
-4
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duran mars
Помню первую Лигу Европы, там как раз Гамбург зажигал, болел за них, особенно нравился нап Петрич, явно себя не реализовал полностью. Но справедливости ради, сегодняшний состав не особо способен задержаться в Бундеслиге больше чем на одни сезон. Поэтому проигрыш Штутгарту вполне закономерен.
+7
0
+7
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TaR
Хотел бы пособолезновать, но соболезновать в целом и особо нечему. Я считаю что переживать за какой-либо клуб - это уже сам по себе особенный кайф, а когда встречается «любовь на всю жизнь» - то кайф вдвойне. Тут похоже именно этот случай) Ну а во вторых… Как ни крути, но в западных клубах все равно есть ощущение стабильности - Гамбург во второй бундеслиге, но он там есть. Не российский случай, когда клуб вылетает, а потом «улетает совсем в бездну». И последнее, в третьих - момент ожидания дает эмоций в несколько раз больше) Болельщики Спартака не дадут соврать)))

Так что, Михаил, желаю удачи в новом сезоне!)
+8
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Константин Ловков
Ответ JBa
2-я бундеслига - дно? да вы на медиалиге не были
А вы были?
+3
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Harmony Place
Насколько помню, Гамбург в течение нескольких сезонов чудесным образом спасался и сохранял прописку в Бундеслиге. Теперь пришло время возвращать должок удаче. Хотя Гамбурга, безусловно, не хватает в высшем дивизионе.
+3
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Гамбург чудом всегда спасался в переходных матчах, когда всячески пытался вылететь напрямую. Теперь время отдавать долги
+3
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Павел Мельников
Ответ duran mars
Помню первую Лигу Европы, там как раз Гамбург зажигал, болел за них, особенно нравился нап Петрич, явно себя не реализовал полностью. Но справедливости ради, сегодняшний состав не особо способен задержаться в Бундеслиге больше чем на одни сезон. Поэтому проигрыш Штутгарту вполне закономерен.
Тогда это называлось еще Кубком УЕФА, а Петрич, к слову, входит в десятку лучших бомбардиров этого турнира за все время. Гамбург чаще всего выступал там
+3
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lubimiikis
Ответ Michael Boldyrev
Ну, болельщиков на трибунах у Гамбурга много, т.к. город большой, а команды полторы - "Гамбург" да "Санкт - Паули". Причем город-то прямо очень большой по европейским меркам (где-то в районе 2 млн. человек) - Википедия пишет, что самый крупный нестоличный город ЕС. Очень возможно, что так и есть. Ну, а обитание на дне сокращает кол-во матчей в сезоне, никаких тебе мегавывесок типа "Гамбург" - "Словацко" (а то и похуже), разок в сезоне команду из Региональной Лиги в Кубке пройти и всё - дальше только ровня и "гранды", и пресыщения футболом у местных не наступает. И все равно...7 сезонов в пердиве?! Ну, чересчур уже.
Полторы? Санкт-Паули считается за половинку? С чего бы? Весь центр Гамбурга болеет за Санкт-Паули. Так что два полноценных клуба в городе :) Но, в целом, Гамбург правда очень-очень крупный город по европейским меркам, и 7 лет без представительства в вышке обидно
+2
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Дмитрий Грачев
Им нечего делать в Бундеслиге 23/24.Бюджет не под нее,спонсор не тот,состав максимум " на лифт",но он даже это не потянул.Руководство-гниль,как и много лет назад. И " Мюнхен 1860" как пример на будущее.
+2
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Michael33
А может это такая злая шутка или карма на историю с часами? На домашней арене Фолькспаркштадион были установлены часы, которые отчитывали время пребывания в Бундеслиге. Гамбург на момент вылета дольше всех играл в Бундеслиге и никогда не вылетал. А как вылетели, так всегда немножко не хватает. Три раза подряд были 4-ми. В 2019 в последних 9 матчах набрали всего 6 очков и скатились на 4 место. В 2020 проиграли последние 2 матча и набрали 2 очка в последних 5 играх, скатились на 4 место. В том году заняли 3-е место, вышли в стыки. Выиграли первый матч в Берлине у Герты (1:0) и казалось, что возвращение близко, но умудрились проиграть дома (0:2). Да и сейчас тоже вышла драма в последнем туре.
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Кирилл Новокщенов
Всегда очень нравился логотип Гамбурга, очень красивый и простой
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Michael Boldyrev
Ну, болельщиков на трибунах у Гамбурга много, т.к. город большой, а команды полторы - "Гамбург" да "Санкт - Паули". Причем город-то прямо очень большой по европейским меркам (где-то в районе 2 млн. человек) - Википедия пишет, что самый крупный нестоличный город ЕС. Очень возможно, что так и есть.
Ну, а обитание на дне сокращает кол-во матчей в сезоне, никаких тебе мегавывесок типа "Гамбург" - "Словацко" (а то и похуже), разок в сезоне команду из Региональной Лиги в Кубке пройти и всё - дальше только ровня и "гранды", и пресыщения футболом у местных не наступает.

И все равно...7 сезонов в пердиве?! Ну, чересчур уже.
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Михаил Лубянский
О,я не один такой ) я конечно не фанат ,но в Германии всегда болел за них,благодаря крутому стадиону и их болельщикам)
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Evincive
А сколько «звёздных» игроков было в команде. Как вам такая символическая сборная:
Вратарь Ули Штайн; защита справа Манфред Кальтц, в центре Вилли Шульц и Дитмар Якобс, слева Марсель Янсен; полузащита в центре Питер Ногли и Феликс Магат, правый вингер Кевин Киган. левый вингер Герт Дёрфель, впереди Уве Зеелер и Хорст Хрубеш.
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Kranmeister
Ответ Michael33
А может это такая злая шутка или карма на историю с часами? На домашней арене Фолькспаркштадион были установлены часы, которые отчитывали время пребывания в Бундеслиге. Гамбург на момент вылета дольше всех играл в Бундеслиге и никогда не вылетал. А как вылетели, так всегда немножко не хватает. Три раза подряд были 4-ми. В 2019 в последних 9 матчах набрали всего 6 очков и скатились на 4 место. В 2020 проиграли последние 2 матча и набрали 2 очка в последних 5 играх, скатились на 4 место. В том году заняли 3-е место, вышли в стыки. Выиграли первый матч в Берлине у Герты (1:0) и казалось, что возвращение близко, но умудрились проиграть дома (0:2). Да и сейчас тоже вышла драма в последнем туре.
В 2004 году их из кубка продажный судейка выкинул. Топмёллера было очень жаль.
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Stas.P
А ещё это клуб, который всегда можно узнать по гетрам.
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0verdriver
О, а я за Байер болею. Чувства часто схожие)
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Jaroslav Prokhorov
А там (во второй бундеслиге) ещё и Ганновер барахтается в нижней части турнирной таблицы.
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Stas.P
https://youtu.be/_gDunWgfF5k эпизод с бумажкой
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Kranmeister
Ответ bel01
Гамбург на стыке 70-х и 80-х это был просто какой-то монструозный клуб. Выносили всех как бульдозеры. Манфред Кальтц - возможно, лучший крайний защитник в истории, слегка недооценённый. Боролись в бундесе на равных с пиковой Баварией; в КЧ 79 порвали в одну калитку лучший вариант Динамо Тбилиси за всю историю, а в полуфинале Реал 5:1. Правда, в финале почему-то сдулись и уступили средненькому в тот момент Ноттигему 0:1. Жаль, что в современном футболе нет того великого Гамбурга...
Гамбург настолько велик, что там даже играл Беккенбауэр
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Александр Носов
помню как в 1982 Гетеборг разнес этот Гамбург всухую. Это были незабываемые эмоции!!!)))
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Shulakov
Я кстати первый раз на Фолькспаркштадионе был в сезоне 17/18 , Гамбург тогда на старте сезона одержал две победы подряд. Кто бы мог подумать тогда, что в том сезоне они вылетят. А сейчас конечно вдвойне обидно, что не вышли в Бундеслигу.
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Чёрный Доу
>Вы можете подумать, что болеть за «Гамбург» – это особый оттенок мазохизма
Это нормально. С уважением, болельщик "Депортиво"
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Seven2482
знатно болелы гамбурга обделались когда выбежали на поле праздновать. это рукалицо в кубе
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