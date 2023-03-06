«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»

Колонка о том, как изменилась жизнь после чемпионата мира. И как не потерять мотивацию.

Друзья, всем огромный привет! Надеюсь, у вас все хорошо и позитивно.

Давно здесь с вами не общался и сильно соскучился. За это время я успел дать большое интервью Вадиму Кораблеву, съездил со сборной Камеруна на чемпионат мира – где испытал невероятные эмоции от игры, атмосферы и вашей поддержки, неожиданно для себя познакомился с Неймаром и приобрел бесценный футбольный опыт. Отдыхал потом в Москве, встречался с моими друзьями из «Коммент.Шоу» и настраивался на вторую половину сезона.

Тем более вы – друзья, подписчики, болельщики – писали мне много приятных слов. Желали удачи в «Ганновере» и чтобы наша команда обязательно поднялась в первую Бундеслигу и провела очень успешный отрезок. Мне тоже этого хотелось, однако после чемпионата мира ни одного официального матча за клуб я не провел. Моя футбольная жизнь кардинально изменилась, и уже несколько месяцев я исключительно тренируюсь, поддерживаю форму на базе клуба, но, к сожалению, отрезан от самого главного и самого любимого – игры в футбол.

Почему я пишу эту колонку? Потому что вы регулярно меня спрашиваете: «Гаэль, ты где? Почему вне заявки? Почему не играешь?». В какой-то момент мне стало сложно игнорировать эти запросы – и я решил высказаться.

Если коротко – в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену.

Если вы просто хотели узнать, куда я пропал, на этом все 😉

А теперь я вам расскажу, каково это – быть футболистом – но не играть. Быть может, этот текст пригодится представителям других видов спорта. Или просто тем, кто попал в схожую ситуацию.

Итак. Когда ты выбрал свое любимое дело, то идти нужно до самого конца. Не смотря ни на что. Чтобы ни случилось. Обязательно встретятся трудности и неприятности, но главное – это вера в себя и свои силы. А также наличие собственного мнения. Я свой выбор сделал и иду до конца. Знаю, что будет нелегко. А также – что опускать руки нельзя ни при каких условиях. Всегда надо стараться.

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Прямо сейчас я тренируюсь с основой «Ганновера», хожу с командой на теорию, разбираю соперников по видео, участвую в двусторонках и работаю в тренажерном зале. Все то же самое – что я описывал в большой колонке про быт немецкого футбола. Я же футболист команды, у меня есть действующий контракт. Хотя, конечно, все это происходит с оговорками. То меня хотят спустить ко второй команде (а по моему контракту это запрещено), то освобождают от части занятий. Однажды вообще оставили одного в раздевалке… И это не фигура речи. Но давайте о хорошем, о спортивной злости и мотивации.

Так вот. У меня есть своя собственная мотивация. Раз уж мне не дают играть, я должен работать больше и лучше, чем другие. И чего скрывать – ничто, ни одно упражнение не заменит полноценных футбольных матчей. Но я стараюсь как могу. И не расслабляюсь ни при каких обстоятельствах – потому что уважаю свою профессию и привык трудиться с самого детства.

Я не люблю сосредоточиваться на своих проблемах. А если буду на них сильно зациклен, то начну переживать. И тогда мои тренировки станут менее качественными. То, чего мне как раз не нужно. Да, тренировка длится два часа. Но я должен провести эти два часа на максимуме. Мои проблемы за это время не исчезнут, но.. я же делаю свое любимое дело и должен от всего абстрагироваться.

Помимо работы с партнерами на поле я дополнительно занимаюсь в зале, прошу помощи у нашего тренера по физподготовке, который составляет мне программу и адаптирует нагрузки под меня.

Как не сломаться? Мне помогает семья. Агент. Друзья. Вера и молитвы. А также партнеры по команде, которые, естественно, удивляются, но остаются отличными товарищами. Нашу дружбу не испортят никакие обстоятельства. Плюс внутри меня живет много позитива. И даже в такой ситуации я ищу положительные моменты.

Во-первых, я играл на чемпионате мира. Исполнил мечту детства и добился своего. И этого у меня не отнять.

Во-вторых, я знаю, что раз сейчас у меня такие трудности, то дальше будет только интереснее.

В-третьих, стараюсь заниматься не только футболом. Я стал больше читать – в том числе о психологии. Смотрю веселые, жизнерадостные фильмы – в основном советские комедии. Активно веду телеграм-канал . На Масленицу готовил блины из кукурузной муки и соевого молока. Потом уплетал их с веганским вишневым вареньем.

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В конце колонки я хочу поблагодарить всех тех, кто мне пишет и поддерживает меня. Это дорогого стоит. Правда, спасибо!

Что бы ни происходило, «Ганновер» – моя команда. И я тренируюсь, чтобы в любой момент ей помочь. Переживаю за пацанов, хожу на домашние матчи, выездные игры смотрю по телевизору. Наши личные отношения в раздевалке – такие же крепкие и дружные, как и раньше. И я очень хочу, чтобы результаты команды улучшились.

А мой личный итог из этой истории такой – нужно быть сильным и готовым к любому сценарию. И не сдаваться. А если сдашься… потеряешь все то, что наращивал на протяжении многих лет. Поэтому прямо сейчас я вкалываю и иду своей дорогой.

На связи!

Фото: личный архив; Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Oliver Hardt