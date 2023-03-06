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«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»

Гаэль Ондуа Гаэль Ондуа
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Футбол Футбол

Колонка о том, как изменилась жизнь после чемпионата мира. И как не потерять мотивацию.  

Друзья, всем огромный привет! Надеюсь, у вас все хорошо и позитивно.

Давно здесь с вами не общался и сильно соскучился. За это время я успел дать большое интервью Вадиму Кораблеву, съездил со сборной Камеруна на чемпионат мира – где испытал невероятные эмоции от игры, атмосферы и вашей поддержки, неожиданно для себя познакомился с Неймаром и приобрел бесценный футбольный опыт. Отдыхал потом в Москве, встречался с моими друзьями из «Коммент.Шоу» и настраивался на вторую половину сезона. 

Тем более вы – друзья, подписчики, болельщики – писали мне много приятных слов. Желали удачи в «Ганновере» и чтобы наша команда обязательно поднялась в первую Бундеслигу и провела очень успешный отрезок. Мне тоже этого хотелось, однако после чемпионата мира ни одного официального матча за клуб я не провел. Моя футбольная жизнь кардинально изменилась, и уже несколько месяцев я исключительно тренируюсь, поддерживаю форму на базе клуба, но, к сожалению, отрезан от самого главного и самого любимого – игры в футбол.

Почему я пишу эту колонку? Потому что вы регулярно меня спрашиваете: «Гаэль, ты где? Почему вне заявки? Почему не играешь?». В какой-то момент мне стало сложно игнорировать эти запросы – и я решил высказаться. 

Если коротко – в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне. 

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену. 

Если вы просто хотели узнать, куда я пропал, на этом все 😉

А теперь я вам расскажу, каково это – быть футболистом – но не играть. Быть может, этот текст пригодится представителям других видов спорта. Или просто тем, кто попал в схожую ситуацию. 

Итак. Когда ты выбрал свое любимое дело, то идти нужно до самого конца. Не смотря ни на что. Чтобы ни случилось. Обязательно встретятся трудности и неприятности, но главное – это вера в себя и свои силы. А также наличие собственного мнения. Я свой выбор сделал и иду до конца. Знаю, что будет нелегко. А также – что опускать руки нельзя ни при каких условиях. Всегда надо стараться. 

***

Прямо сейчас я тренируюсь с основой «Ганновера», хожу с командой на теорию, разбираю соперников по видео, участвую в двусторонках и работаю в тренажерном зале. Все то же самое – что я описывал в большой колонке про быт немецкого футбола. Я же футболист команды, у меня есть действующий контракт. Хотя, конечно, все это происходит с оговорками. То меня хотят спустить ко второй команде (а по моему контракту это запрещено), то освобождают от части занятий. Однажды вообще оставили одного в раздевалке… И это не фигура речи. Но давайте о хорошем, о спортивной злости и мотивации. 

Так вот. У меня есть своя собственная мотивация. Раз уж мне не дают играть, я должен работать больше и лучше, чем другие. И чего скрывать – ничто, ни одно упражнение не заменит полноценных футбольных матчей. Но я стараюсь как могу. И не расслабляюсь ни при каких обстоятельствах – потому что уважаю свою профессию и привык трудиться с самого детства. 

Я не люблю сосредоточиваться на своих проблемах. А если буду на них сильно зациклен, то начну переживать. И тогда мои тренировки станут менее качественными. То, чего мне как раз не нужно. Да, тренировка длится два часа. Но я должен провести эти два часа на максимуме. Мои проблемы за это время не исчезнут, но.. я же делаю свое любимое дело и должен от всего абстрагироваться. 

Помимо работы с партнерами на поле я дополнительно занимаюсь в зале, прошу помощи у нашего тренера по физподготовке, который составляет мне программу и адаптирует нагрузки под меня. 

Как не сломаться? Мне помогает семья. Агент. Друзья. Вера и молитвы. А также партнеры по команде, которые, естественно, удивляются, но остаются отличными товарищами. Нашу дружбу не испортят никакие обстоятельства. Плюс внутри меня живет много позитива. И даже в такой ситуации я ищу положительные моменты. 

Во-первых, я играл на чемпионате мира. Исполнил мечту детства и добился своего. И этого у меня не отнять.

Во-вторых, я знаю, что раз сейчас у меня такие трудности, то дальше будет только интереснее. 

В-третьих, стараюсь заниматься не только футболом. Я стал больше читать – в том числе о психологии. Смотрю веселые, жизнерадостные фильмы – в основном советские комедии. Активно веду телеграм-канал. На Масленицу готовил блины из кукурузной муки и соевого молока. Потом уплетал их с веганским вишневым вареньем.  

***

В конце колонки я хочу поблагодарить всех тех, кто мне пишет и поддерживает меня. Это дорогого стоит. Правда, спасибо! 

Что бы ни происходило, «Ганновер» – моя команда. И я тренируюсь, чтобы в любой момент ей помочь. Переживаю за пацанов, хожу на домашние матчи, выездные игры смотрю по телевизору. Наши личные отношения в раздевалке – такие же крепкие и дружные, как и раньше. И я очень хочу, чтобы результаты команды улучшились. 

А мой личный итог из этой истории такой – нужно быть сильным и готовым к любому сценарию. И не сдаваться. А если сдашься… потеряешь все то, что наращивал на протяжении многих лет. Поэтому прямо сейчас я вкалываю и иду своей дорогой. 

На связи!

«В России чувствую себя самым счастливым на Земле». Письмо нашего парня из сборной Камеруна на ЧМ

Фото: личный архив; Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Oliver Hardt

31 комментарий

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Мишаня Кашников
Ответ Novak
"Если коротко – в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне. Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену". А что случилось-то после ЧМ? Ну покритиковали его в соцсетях за бутсы с флагом. Столько слов в тексте, но нет ничего о том, что говорят тренеры и/или руководство клуба.
за поддержку России его могут не выпускать на поле, тут же всё понятно, или у левых в одну сторону мозг работает?
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CherenkovF
Ответ ivica_sprut
если дело в позиции, разрывай контракт и в РПЛ. можно ещё неустойку затребовать, за "лишние возможности заниматься любимым делом без уважительной причины".
Что это за неустойка такая?)))
"За лишние возможности заниматься любимым делом без уважительной причины"
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Bayern-fan
очередной патриот строит из себя ущемленного. в РПЛ летом найдет себе команду без проблем, нечего сидеть в загнивающей Европе, особенно если поддерживаешь людоедов
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Julia Balinova
Ответ DonaldBrashear 2.0
Мужчина! Верю, что выйдешь из ситуации сильнее. Спасибо тебе за твою позицию, в наше время это очень достойно. А эти европейцы - когда-нибудь узнают правду, как их правительства им врут и специально насаждают ярую русофобию везде (отмена Чайковского и Достоевского, как пример), надеюсь, что им хотя бы будет стыдно. А после победы России - все будет хорошо.
Ну или вы когда-нибудь узнаете правду, что никто русских классиков в Европе не отменял. У нас в нидерландском театре оперы и балета Лебединое озеро прямо сейчас идёт.
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ademius
Все, что нужно знать о толерастной европе. Для них мы все - русские, с любым цветом кожи и любым разрезом глаз.
+2
-4
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Bayern-fan
Ответ DonaldBrashear 2.0
Мужчина! Верю, что выйдешь из ситуации сильнее. Спасибо тебе за твою позицию, в наше время это очень достойно. А эти европейцы - когда-нибудь узнают правду, как их правительства им врут и специально насаждают ярую русофобию везде (отмена Чайковского и Достоевского, как пример), надеюсь, что им хотя бы будет стыдно. А после победы России - все будет хорошо.
очередные бредни и невыдуманные истории, о которых невозможно молчать))
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Delirium_Tremens
Если в Ганновере такие русофобы, тогда почему тогда россиянин Максим Безушков выходит у них в старте? Кстати, тоже ЦПЗ.
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Фрэнк Канистра
а не может быть такого что просто у человека контракт до конца сезона, он все равно уходит и поэтому на него не рассчитывают?
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banchik1
Ничего не понял.
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kezmann
Ответ DonaldBrashear 2.0
Мужчина! Верю, что выйдешь из ситуации сильнее. Спасибо тебе за твою позицию, в наше время это очень достойно. А эти европейцы - когда-нибудь узнают правду, как их правительства им врут и специально насаждают ярую русофобию везде (отмена Чайковского и Достоевского, как пример), надеюсь, что им хотя бы будет стыдно. А после победы России - все будет хорошо.
Олиго Френ.
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0
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ivica_sprut
если дело в позиции, разрывай контракт и в РПЛ. можно ещё неустойку затребовать, за "лишние возможности заниматься любимым делом без уважительной причины".
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-2
-2
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selso99
Ответ DonaldBrashear 2.0
Мужчина! Верю, что выйдешь из ситуации сильнее. Спасибо тебе за твою позицию, в наше время это очень достойно. А эти европейцы - когда-нибудь узнают правду, как их правительства им врут и специально насаждают ярую русофобию везде (отмена Чайковского и Достоевского, как пример), надеюсь, что им хотя бы будет стыдно. А после победы России - все будет хорошо.
Хорошо, что врут только их правительства. Ещё лучше, что в России не отменяют русскую культуру.
+1
-1
0
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CvlrXXI
Сейчас все малоквалифицированные лузеры и неудачники, которые в Европе не могут построить карьеру абсолютно в любой сфере, будут ныть о русофобии и вселенском заговоре
+2
-3
-1
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Маршал Чой Бол Сан
Соевые куколды - "Поверьте, не все так однозначно, он не тянет клуб, "...ага ага....
+4
-7
-3
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Петроград
А что произошло? Можно краткий пересказ для тех, кто пропустил первую серию?
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VictorVallecano
Да-да, какой-то пост с одними эмоциями, но без фактов. Конечно, проще всего про русофобию покричать, но на деле просто футболист не тянет уровень даже Ганновера. Те же Головин и Миранчук без проблем играют в Европе.
+10
-7
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kub999
Немного есть недосказанность по теме платежа за позицию. Клуб явно сказал ему об этом или намекал, или ему так кажется? Или может все просто на самом деле, тупо слабый футболист для основы (без негатива)?
+9
-3
+6
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VictorVallecano
Ответ DonaldBrashear 2.0
Мужчина! Верю, что выйдешь из ситуации сильнее. Спасибо тебе за твою позицию, в наше время это очень достойно. А эти европейцы - когда-нибудь узнают правду, как их правительства им врут и специально насаждают ярую русофобию везде (отмена Чайковского и Достоевского, как пример), надеюсь, что им хотя бы будет стыдно. А после победы России - все будет хорошо.
Угу, правительства европейцам врут, но в России тут все святые :D
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Vyanemyaynen
«Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить».
Гаэль, удачи тебе. К сожалению, в Европе сейчас процветает культура отмены - абсолютно идиотское явление, жертвой которого ты стал. Желаю перейти в сильную команду , достойно выступающую в еврокубках и не имеющую предрассудков в отношении граждан РФ (может быть Ференцварош или Црвена Звезда, а?)
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uRl1k
Красавчик, что не не теряешь мотивацию и сохраняешь профессионализм даже в такой сложной ситуации. Такие игроки всегда ценятся. Уверен, что твой талант и характер ещё пригодится в матчах, но уже в другой команде. Удачи тебе в жизни и на поле! :) Ну и скорейшего возвращения к любимому делу
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Novak
"Если коротко – в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне. Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену".
А что случилось-то после ЧМ? Ну покритиковали его в соцсетях за бутсы с флагом. Столько слов в тексте, но нет ничего о том, что говорят тренеры и/или руководство клуба.
+20
-2
+18
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ag2cidk
Ждём в России!
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Нина Гапорцина
Главное сильно в политику не ударяться, делать то что важно для тебя и твоей семьи, а то можно так стать Энесом Кантером из НБА) на хорошего игрока всегда будет спрос, так что удачи, Гаэль)
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Samuel L. Jackson
Ответ DonaldBrashear 2.0
Мужчина! Верю, что выйдешь из ситуации сильнее. Спасибо тебе за твою позицию, в наше время это очень достойно. А эти европейцы - когда-нибудь узнают правду, как их правительства им врут и специально насаждают ярую русофобию везде (отмена Чайковского и Достоевского, как пример), надеюсь, что им хотя бы будет стыдно. А после победы России - все будет хорошо.
ну тоже не перегибайте, пожалуйста. Без Чайковского ещё ни одно Рождество не обошлось. Его постоянно ставят и в театрах, его постоянно играют в кино, билеты на концерты Чайковского - один из гарантированных солдаутов для всех консерваторий планеты.
+13
-3
+10
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Samuel L. Jackson
Ответ Лучезарный
Совесть не позволяет разыграть "чёрную" карту?
хватает совести и мозгов не разыгрывать её.
+11
0
+11
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