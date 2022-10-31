«В «Ганновере» я единственный веган». Колонка Гаэля Ондуа о питании

Как накачаться без мяса? Веганская колбаса – это вкусно?

Ребята, привет! Гаэль Ондуа снова на связи после довольно долгой задержки между этим и последним текстом блоге. Скажу честно, давно хотел вернуться в текстовом формате, но не получалось по нескольким причинам.

Во-первых, в конце весны и в начале лета я проводил долгожданный отпуск в Москве. Во время которого, кстати, стал гостем «Коммент.Шоу». Где здорово повеселился с комментаторами и рассказал много историй. И да, если вы думаете, что Константин Генич является азартным спорщиком только на экране – в жизни он точно такой же! Постоянно меня подкалывал и задирал.

Во-вторых, сборы в Германии такие же интенсивные, как и наша будничная футбольная жизнь: две, а то и три тренировки в день; постоянные спарринги; и по сути ни одного свободного часа, чтобы посидеть и что-то поделать для себя. Успевал только слушать моего любимого Юру Шатунова и грустить, что он уже не с нами.

В-третьих, начало сезона выдалось у меня контрастным. С одной стороны, «Ганновер» уверенно пошел по чемпионату и одержал несколько важных побед – а я съездил со сборной Камеруна на товарищеские матчи аж в Южную Корею. Но из-за травмы я мало играл за клуб, концентрировался на восстановлении и порой был без настроения, чтобы открыться читателям.

Но теперь, когда я почти здоров и тренируюсь с мячом, хочу рассказать вам о своем питании. Потому как вы много раз спрашивали: каково это, быть веганом и заниматься спортом профессионально? И удивлялись, когда у себя в телеграме я выкладывал фото обедов из свеклы, морковки и большого количества зелени. Для меня это норма, и я хочу рассказать, как пришел к веганству, чем такая диета помогает в карьере и как я вообще питаюсь.

Если во время прочтения этого текста у вас разыграется аппетит – упс, я не виноват! Но на всякий случай желаю приятного аппетита 😅

В детстве Гаэль легко адаптировался к русской еде, не пропускал мясные блюда и любил «кетчунес»

В детстве я ел колбасу, мясо и все то, что давали обычным детям. К русской кухне тоже привык сразу – как и к тому, что почти каждый обед в России состоит из салата, первого, второго и третьего. Тогда как в Африке рис с соусом был настолько питательным, что заменял и суп, и все остальное.

Любимым блюдом в интернате «Локомотива» было пюре с мясом. На праздники нравился холодец – удивительное для меня блюдо, которое я впервые попробовал в России. Пельмени ел со сметаной, кетчупом и майонезом. Иногда мы смешивали соусы, и получался кетчунез. Шашлык с кетчунезом – тоже всегда был по кайфу!

Помню, как пришли с дядей в грузинский ресторан недалеко от метро «Семеновская» и я пробовал хинкали. Такие сочные! Мягкое тесто таяло в руках! Я мог скушать штук 10, несмотря на большие размеры.

Когда задумался о веганстве и как на него перешел

В какой-то момент я подружился сразу с несколькими ребятами-вегетарианцами, которые в будущем хотели стать веганами. То есть полностью отказаться от пищи животного происхождения. Не только он курицы и рыбы, но и от коровьего молока и овечьего сыра. Помню, как-то сказал им, что мясные блюда и морепродукты я люблю и никогда не смогу от них отказаться. Но потом подумал: «В жизни надо пробовать новое. Не понравится – отбой». Отбой в итоге случился, мне не подошло, я тосковал по мясу, особенно по моим любимым креветкам, и через пару дней бросил.

Однако я продолжал общение и с веганами, и с вегетарианцами, не отпуская желание когда-то полноценно перейти на такое питание. И где-то с третьей или четвертой попытки у меня получилось. Это произошло в 2016 году, когда я стал игроком датского клуба «Вайле». Два-три дня я прожил как веган и почувствовал, что во время тренировки стал меньше уставать. Стал комфортнее спать. Восстановление после игр и тренировок проходило быстрее. Усталости – стало меньше. И сравнивая так каждый момент и видя одни лишь плюсы, я пришел к тому, что мне лучше быть веганом. Один, два, три, пять – и с каждым новым днем эта уверенность росла, я чувствовал себя свежее и у меня ничего не болело.

Первый год веганства получился у меня гибридным: когда ну очень сильно хотелось, я позволял себе креветки. Ел их где-то раз в две недели. В остальном мне было нормально: куриные ножки во снах не прилетали. Правда, проходя в ресторан или в гости, было непросто выдержать запах мяса, люди постоянно предлагали красивые блюда. В голове в это время крутилось: «Давай попробуем». А потом отстукивало: «Не буду, не буду, не буду». Если я чего-то хочу – свой организм надо направлять и держать себя в тонусе любыми методами. Мне хотелось поставить себя в жесткие рамки здесь и сейчас.

А со второго года процесс веганства был так здорово настроен, что ничего запрещенного и не хотелось. Порой даже ловил себя на мысли, что при выборе между мясом и веганским блюдом выберу второе. Вокруг меня ели стейки, но меня это уже не возбуждало. Каждый делает то, что ему удобно и лучше для его здоровья. Это мой путь. И я решил пройти его до конца!

Что едят веганы и где берут еду, и это вообще вкусно?

В ресторане я обязательно спрашиваю, содержит ли блюдо мясо или молоко. Например, вижу в кафе, что в овсяную кашу кладут мороженое, и прошу, чтобы в моем случае так не делали. Также после пары лет веганства я по запаху могу определить, какое молоко содержится в напитке, животное или растительное. Бывало, меня уверяли, что это миндальное или соевое, но я им не доверял и в конечном итоге оказывался в прав.

Мир и общество развиваются, и теперь в любой точке мира есть полки с товарами для веганов. Когда я только начинал в 2016 году, таких продуктов было мало, а теперь для нас есть все то же самое: сыр, колбаса и даже состоящие из овощей котлеты. Порой вкус, конечно, расходится, но иногда они так здорово попадают, что продукты не отличишь.

Мне нравятся блюда из киноа, авокадо и моркови. Особенно с добавлением сладкого веганского соуса. Вареная картошка – тоже класс! Попить я беру морковный или огуречный чай матча. Смешаешь его с лимоном – станет еще вкуснее!

Больше всего чисто веганских магазинов и ресторанов я встречал в Женеве, а вот в России выбор для веганов поменьше: почти нет веганских ресторанов, а специализированное меню встречается не во всех заведениях. Но и тут есть фаворит – московский ресторан Smoke BBQ, где в мой последний приезд я ел вкуснейшие веганские блюда: севиче из помидоров и запеченный с орехами баклажан.

Как веганам растить мышцы и набирать массу? У Ондуа есть специальный человек, который следит абсолютно за каждым (!) съеденным блюдом

Тут все просто. Для набора массы придумали веганский протеин, который я – профессиональный спортсмен, много работающий в тренажерном зале – потребляю несколько раз в день. Любимый вкус – ванильный. Бывает как в виде растворимого порошка, так и в виде батончика.

Также на протяжении трех лет я работаю с диетологом. Познакомился с ней, когда пришел в швейцарский «Серветт», и с тех пор она следит за всем моим питанием: что и когда я потребляю. То есть я фотографирую абсолютно весь свой рацион (даже если съел одно яблоко) и отправляю в специальное приложение Ate. Диетолог же там расписывает, что мне нужно есть в 7 утра, в 12 дня и так далее. Главное правило – ты не должен голодать и протеин всегда должен быть под рукой. Так что сразу после тренировки мне напоминают: выпей протеиновый напиток или же съешь веганский сэндвич с овощной пастой.

Соблюдение рациона – это наша с диетологом командная работа. Ведь все что я делаю – я делаю для себя и своей футбольной мечты. Но бывают, конечно, исключения. Если выездная игра заканчивается поздно, в Ганновер мы можем вернуться в три часа ночи. В 3:30 я дома, в 4 часа ложусь спать. И тогда я не встаю ради завтрака в 7 утра, как этого требует диетолог, а сплю до 10-11. И за такие моменты она меня ругает: «Лучше проснись в 7 утра, поешь, чтобы не быть голодным, и поспи после этого пару часов». Тем более веганские блюда готовятся быстро. Ровно одна минута требуется, чтобы пожарить веганскую котлету.

Ондуа расписал свою диету и рассказал, зачем в «Ганновере» постоянно меняют блюда. Дни японской кухни актуальны даже для веганов!

1. Завтракаю я веганским йогуртом, куда добавляю мюсли (мне нужно много злаков) и орехи с медом. Могу сделать сендвич с веганскими сыром и колбасой, пастой из моркови, авокадо и свеклы.

На базе для меня готовят специальный веганский омлет – когда его ешь, чувствуешь вкус желтка и белка, но на самом деле он приготовлен из овощей. Есть и сосиски, и докторская колбаса. Удивительно, конечно, но они тоже для веганов и тоже сделаны из овощей.

Пью чай или кофе.

2. На обед – крем-суп, рис с веганской котлетой и салат.

3. На ужин – снова рис с овощами, которые я сверху присыпаю так называемой «пудрой» из баночки, которая при нагревании становится плотнее. И по вкусу напоминает мясо.

4. Также в течение дня я дважды пью протеин.

Мой друг Гаэль Клиши, с которым я играл в Швейцарии, также практикует веганство и рассказывал, что проще всего с едой ему было в «Манчестер Сити» и «Арсенале». Ведь в Англии веганские меню для футболистов существовали еще 10 лет назад, и все топ-клубы знали, что к игрокам нужен индивидуальный подход.

В «Ганновере» я единственный веган (у нас также есть один вегетарианец), и все блюда готовят для меня специально. Вообще ребят в команде кормят очень разнообразно. Бывает, спрашивают у капитана, чего хочет команда, и устраивают тематические обеды. Например, итальянский: со спагетти, пастой и сырами. Или немецкий: с картофельным салатом, свининой и сосисками. Блюда постоянно меняют, чтобы игроки не ели одно и то же и чтобы радовались любимым блюдам.

А для меня готовят вагенские аналоги. В день японской кухни могут, например, заказать овощные суши с огурцом и авокадо. И да, суши у нас, прямо как в Японии – за выбор лично отвечает наш японский легионер Сэй Муроя.

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Дома я стараюсь готовить сам, потому как для других эти блюда кажутся сложными. Мама тоже привыкла, что котлеты мне не приготовить; зато она делает разные африканские блюда без мяса и молока. И очень вкусный соус гомбо – его готовят из овоща под названием бамия (описать его состав и происхождение довольно сложно, так что лучше посмотрите в интернете).

А так выглядит наш домашний окок – готовится из муки, сахара, овощей и пальмового масла.

Мама шутит: «Жду, когда ты закончишь карьеру, чтобы накормить тебя мясом». Посмотрим! Пока я чувствую себя очень комфортно и, кажется, нашел тот самый баланс.

Фото: Гаэль Ондуа; Hannover 96; Fecafoot