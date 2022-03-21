«С детства мечтал о сборной России, но выбрал Камерун». Колонка Гаэля Ондуа о непростом решении

С историями про Это’О и ЧМ среди студентов РУДН.

Всем привет из Ганновера, снова на связи Гаэль Ондуа!

Во-первых, огромное всем спасибо за интерес к первому материалу в моем блоге. Читал ваши комментарии, улыбался и даже начал писать про особенности немецких тренировок и том, как отличается тактическая подготовка в России и Германии. Однако расскажу об этом позже, потому что…

Потому что, во-вторых, у меня есть для вас важная новость: меня позвали в сборную Камеруна на решающие матчи в отборе на ЧМ против сборной Алжира, и я это предложение принял.

Скажу честно – от попадания в сборную я испытываю огромную радость. Но параллельно пропускаю через себя мысль, что мечта сыграть за России теперь вряд ли исполнится.

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На всякий случай напомню, что я этнический камерунец: родился в столичном городе Яунде и провёл там детство. А в девять лет вместе с родителями переехал в Москву, и с тех пор связываю свою жизнь именно с Россией. Говорю и пишу на русском, у меня русская жена, в нашей семье мы общаемся исключительно на русском языке. К тому же я гражданин России.

Да, я очень хотел играть именно за сборную России. И ради этого много лет отказывал сборной Камеруна: это было и три года назад, когда я выступал за «Анжи»; и этой зимой, когда Камерун готовился к Кубку Африки.

Почему я хотел играть именно за Россию? На этот вопрос отвечал много раз, так что просто повторю свои же слова из недавнего интервью «Чемпионату».

С самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего – профессией футболиста я овладел именно там. И хочу отблагодарить Россию своей игрой за сборную – за все то, что она для меня сделала.

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Всегда открыто говорил, что сборная России – мой приоритет. Однако мне уже 26 лет, время идет, а обратной связи со сборной я так и не получил. Надежда же на то, что мое попадание в расширенный список сборной Камеруна вызовет реакцию с российской стороны, не оправдалась.

Да, ситуация вокруг непростая, и российских игроков из-за границы в сборную сейчас не вызвали. Но, даже несмотря на обстоятельства, я ждал хотя бы сигнала. Был бы сигнал (звонок или какие-то слова, что за мной следят) – я бы, возможно, поменял свое решение и ждал бы дальше.

Но сигнала не получил – значит, моих шагов по достижению цели не было достаточно. Или я не попал под критерии выбора футболистов сборной. Или же не хватило элементарного шанса.

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Тренер сборной Камеруна позвонил мне накануне публикации заявки и сказал, что видит меня в сборной и на меня рассчитывает. Так что от попадания в окончательную заявку Камеруна я испытал, скорее, приятные чувства. Приятно же, когда оценивают твою работу и дают понять, что ты нужен. Сборная – цель в карьере любого футболиста.

Весь день после публикации заявки мне звонили родные и друзья из России. Семья, которая, как и я, жила надеждой увидеть меня в российской сборной, моё решение поддержала. Сказали, что это большой шаг в карьере футболиста. Также писали ребята из «Спартака», ЦСКА и «Зенита», игроки сборной России. Все поддерживают мое решение и радуются за меня.

Спасибо, ребята!

И спасибо российской футбольной школе и профессионализму российских тренеров. Именно благодаря России я оказался в сборной Камеруна.

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И раз уж я теперь футболист сборной Камеруна, расскажу немного о ней. Это первая африканская сборная, дошедшая до четвертьфинала чемпионата мира. И вторая по количеству титулов на континенте.

Нынешняя сборная может быть вам известна по многим фамилиям – это Эрик Шупо-Мотинг из «Баварии» и суперфорвард Венсан Абубакар. Карл Токо Экамби – прямо сейчас лучший бомбардир Лиги Европы. Андре Замбо-Ангисса играет за «Наполи», а вратарь Андре Онана скоро перейдёт из «Аякса» в «Интер».

Лично в команде я почти ни с кем не знаком – только с парой ребят, против которых я играл в Швейцарии в составе «Серветта». Но уже сейчас могу сказать, что игроки в Камеруне – очень музыкальные. В раздевалке обязательно играет громкая музыка, сами футболисты танцуют и поют, так что даже третье место в Кубке Африки праздновали в обнимку с огромной колонкой.

Роже Милла – легенда камерунского футбола. Из героев нового времени – конечно же, Самюэль Это`О, с которым я, кстати, подружился в Москве.

Дело в том, что перед матчами Лиги Европы «Анжи» тренировался на резервных полях в Черкизово, и мы – ребята из локомотивского интерната – ходили на них посмотреть. Однажды после тренировки Самюэль заметил, что среди ребят в форме «Локо» есть темнокожий футболист. Так мы разговорились, Самюэль спросил меня, сколько мне лет и как я оказался в России. И сказал, что если понадобится любая помощь – я могу на него рассчитывать.

Раньше я видел его только по телевизору. И раз! Самюэль сидит со мной на обеде, общается, дает футбольные советы и повторяет, как важно много тренироваться. «Все будет хорошо», – повторял он на французском, а я стеснялся всё равно. Воспринимал Это`О как человека из телевизора и боялся подходить к нему с вопросами.

Мы общались как старший и младший брат.

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Забавно, что в Камеруне я никогда не был на футболе – и впервые попаду там на стадион в качестве игрока.

Хотя теоретически за камерунскую сборную я играл. В РУДН, где училось и учится много моих друзей, каждое лето проводят футбольный турнир – чемпионат мира. Студенты из разных стран создают сборные и играют друг против друга. И когда я учился в школе «Локомотива», приходил туда и играл за Камерун против сборных из Азии, Африки и Южной Америки. Атмосфера была очень приятной, а вот чемпионат мира мы так и не выиграли.

Так что моя главная цель сейчас – попасть со сборной Камеруна на чемпионат мира в Катар. 25-го и 29-го марта нас ждут два ключевых матча против сильной команды Алжира, победителей позапрошлого Кубка Африки.

Но что бы ни случилось и где бы я ни играл, Россия останется моим домом. Там я провёл большую часть своей жизни и там я собираюсь жить после завершения карьеры.

P.S. Не знаю, существует ли африканское кафе в РУДН до сих пор. Но если да, то советую попробовать фунш – такую плотную манную кашу с соусом, которую едят руками.

Фото: globallookpress.com/Daniel Reinhardt/dpa, Kepseu/XinHua; premierliga.ru; fc-anji.ru; РИА Новости/Александр Вильф