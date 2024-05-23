Ирина Аллегрова вошла в чат.

В четверг по русскоязычным соцсетям прокатилась такая картинка: футболист по имени Эндрю Приветт в футбольном клубе «Шарлотт». Конечно же, сочетание имени с фамилией сработало.

А многие наверняка поняли, как фамилия звучит с русской версией имени – и пропели.

В нескольких телеграм-постах говорилось, что американец Эндрю Приветт – новичок МЛС, которого на драфте взял «Шарлотт». Это не совсем так, его выбрали еще в 2023-м (об этом говорит и год в левом верхнем углу).

Ну и пусть. Воспользуемся как поводом рассказать про парня с цепляющим для русского глаза именем. Давно ждали.

Эндрю Приветт – кто это?

23-летний защитник «Шарлотт», с которым на этой неделе продлили контракт. Теперь – до 2028 года с опцией еще и на 2029-й.

Приветт – 69-й номер драфта-2023, это третий раунд. Невысоко, но в «Шарлотт» после университета «Пенн Стейт» он закрепился. Дебютировал в МЛС из-за травмы партнера по ходу матча с «Монреалем» в середине июля, а с того момента постоянно в основе. Провел целиком 25 следующих игр: в концовке прошлого сезона и начале этого.

Уже два раза выходил против Лионеля Месси, оба в 2023-м: в Кубке лиги получили от «Интер Майами» 0:4, Месси забил четвертый мяч (Приветт был рядом в момент удара, помешать не успел), а в конце сезона МЛС обыграли 1:0, Лео сдержали.

«Шарлотт» в прошлом сезоне с девятого места в Восточной конференции прошел в аналог плей-ин, но проиграл 2:5 «Нью-Йорк Ред Буллс». В МЛС-2024 идут шестыми в десяти очках от «Интер Майами» при игре в запасе. С этого сезона, кстати, тренер Эндрю – Дин Смит, известный по «Астон Вилле», «Норвичу» и «Лестеру».

Генеральный менеджер клуба при продлении контракта отметил, что как раз Эндрю Приветт – человек, с помощью которого команда стала лидером лиги по сухим матчам, а тренер Смит охарактеризовал его как надежного защитника, который прекрасно справляется со своей основной работой.

«Привет, Андрей» – почему это невозможно просто произнести, а хочется пропеть?

Хит Ирины Аллегровой.

Очень многие знают, как звучат эти слова в припеве. Очень многие Андреи, с которыми часто таким образом здороваются, предпочли бы не знать или навсегда забыть.

«Ну где ты был», «Ну обними меня скорей» – и так далее.

Песню написал Игорь Николаев: его и музыка, и слова. Трек вышел еще в 1994-м, в третьем альбоме Аллегровой, современная популярность – уже не первый виток. В марте 2024-го появилась новость, что Николаев подал заявку на регистрацию бренда «Привет, Андрей».

Вероятно, единственный Андрей, который этой песне рад – Малахов, мотив звучит в заставке его программы «Привет, Андрей!»

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Вообще в английском есть слово privet – многие могли его видеть на первых кадрах первого фильма о Гарри Поттере (или в оригинали книги), потому что семья Дурслей, где растили главного героя, живет на Privet Drive.

В классическом переводе – Тисовая улица, в альтернативном и в этом случае прямом – Бирючинная улица. А бирючина – это декоративное растение, зеленый куст.

Правда, фамилия Privett происходит не от него, она в оригинале британская – относится к поселению Приветт в Гэмпшире, это недалеко от Саутгемптона.

Да, весьма банально. Но сочетание имени-фамилии у футболиста «Шарлотт» от этого нисколько не теряет.

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Фото: РИА Новости /Нина Зотина; East News /Cal Sport Media via AP Images