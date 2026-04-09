  • Лига Европы. 1/4 финала. «Астон Вилла» победила «Болонью», «Порту» сыграл 1:1 с «Ноттингемом», «Фрайбург» разгромил «Сельту»
81

В Лиге Европы прошли первые матчи 1/4 финала.

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы в среду «Бетис» сыграл вничью в гостях с «Брагой» (1:1).

В четверг «Астон Вилла» на выезде победила «Болонью» (3:1), «Сельта» крупно проиграла «Фрайбургу» (0:3), а «Порту» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью (1:1).

Лига Европы. 1/4 финала
9 апреля 19:00, Europa-Park Stadion
Фрайбург
3 - 0
1.84xG0.58
Сельта
М. Эггештайн
90’
+4’
Бесте   Кюблер
89’
  Гинтер
78’
Грифо   Шерхант
74’
Судзуки   Хелер
74’
73’
Жуджла   Дуран
73’
Иглесиас   Аспас
61’
Сотело   Весино
46’
Сведберг   Эль-Абделлауи
46’
Хави Родригес   Фер Лопес
  Бесте
32’
  Грифо
10’
Фрайбург
Атуболу, Макенго, Линхарт, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Юнг, Тарнутцер, Ириэ, Филипп, Кюблер, Хефлер, Ф. Мюллер, Гюнтер, Хут, Огбус, Шерхант, Хелер
Сельта:
Раду, Алонсо, Айду, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Сотело, Мингеса, Сведберг, Иглесиас, Жуджла
Запасные: Нуньес, Весино, Фер Лопес, Лаго, Серви, Эль-Абделлауи, Вильяр, Фернандес, Антаньон, Аспас, Дуран, Домингес
9 апреля 19:00, Эштадиу до Драгау
Порту
1 - 1
2.18xG0.47
Ноттингем Форест
74’
Макати   Сангаре
Фофана   Варела
74’
61’
Баква   Уильямс
60’
Гиббс-Уайт   Хатчинсон
Моффи   Гюль
59’
Вейга   Фрохольдт
59’
Сайнс   Пепе Акино
59’
46’
Мурилло   Миленкович
46’
Вуд   Игор Жезус
Мартим   Кошта
19’
Вейга
15’
13’
  Мартим
  Виллиам Гомес
11’
Порту
Диогу Кошта, Сануси, Беднарек, Тиаго Силва, Мартим, Вейга, Росарио, Фофана, Сайнс, Моффи, Виллиам Гомес
Запасные: Клаудиу Рамуш, Кошта, Варела, Прпич, Фрохольдт, Мора де Карвалью, да Силва, Пепе Акино, Жоау Кошта, Моура, Кивер, Гюль
Ноттингем Форест:
Ортега, Морато, Мурилло, Эбботт, Макати, Гиббс-Уайт, Ндойе, Домингес, Йейтс, Баква, Вуд
Запасные: Уильямс, Хэнкс, Синклер, Лукка, Хатчинсон, Сангаре, Зельс, Миленкович, Айна, Уайтхолл, Хадсон-Одои, Игор Жезус
9 апреля 19:00, Ренато Далль'Ара
Болонья
1 - 3
0.93xG1.59
Астон Вилла
90’
+4’
  Уоткинс
Фройлер   Камбьяги
90’
  Роу
90’
88’
Буэндиа   Бэйли
88’
Роджерс   Матсен
85’
Роджерс
Кастро   Одгор
82’
80’
Онана   Богарде
Фергюсон   Орсолини
67’
Побега   Моро
67’
Побега
65’
51’
  Уоткинс
44’
  Конса
Лукуми
14’
Болонья
Равалья, Миранда, Лукуми, Хеггем, Жоау Мариу, Побега, Фройлер, Фергюсон, Роу, Кастро, Бернардески
Запасные: Моро, Кастальдо, Франческелли, Казале, Зом, Орсолини, Одгор, Пессина, Дзортеа, Камбьяги
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Тилеманс, Онана, Буэндиа, Роджерс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Мингз, Гарсия, Бэйли, Матсен, Эллиот, Абрахам, Линделеф, Бизот, Райт, Дуглас Луис, Богарде
8 апреля 16:45, Стадион Мунисипал де Брага
Брага
1 - 1
1.37xG1.54
Бетис
Виктор   Москардо
84’
Гриллич   Тыкназ
84’
82’
Эрнандес   Чими Авила
78’
Эззальзули   Рикельме
Рикарду Орта   Фран Наварро
77’
Мартинес   Доржелес
77’
Гриллич
72’
67’
Натан
63’
Рока   Деосса
63’
Фидальго   Альтимира
61’
  Эрнандес
Горби
60’
57’
Рока
46’
Амрабат   Антони
Ниакате
23’
Родригеш   Моутинью
18’
11’
Амрабат
  Гриллич
5’
Брага
Горничек, Аррей-Мби, Ниакате, Лагербильке, Родригеш, Рикарду Орта, Мартинес, Гриллич, Горби, Виктор Гомес, Виктор
Запасные: Фран Наварро, Тиагу Са, Оливейра, Карвальо, Карвалью, Тыкназ, Эль Уаззани, Москардо, Доржелес, Лелу, Моутинью, да Роша
Бетис:
Лопес, Р. Родригес, Натан, Бартра, Руибаль, Рока, Амрабат, Эззальзули, Фидальго, Форнальс, Эрнандес
Запасные: Гомес, Гарсия, Бельерин, Льоренте, Антони, Альтимира, Рикельме, Чими Авила, Адриан, Вальес, Деосса
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

Ещё чего-то про уровень Бундеслиги тут пиликают….очередная испанская команда отхватывает авоську в Германии
"Тренеришка" очередной кубок, наверно, возьмет
Серия А все глубже на дно опускается в этом сезоне
Мега-автогол Порту себе сообразил, редко такое увидишь
"Фрайбург" играет на совершенно других скоростях, "Сельта" на их фоне будто из чемпионата Гватемалы команда
Успехов Лесникам и Вилле !
Когда Эмери в ЛЕ, турнир можно закрывать
АПЛ унижает Сериал?
Фрайбург судя по стате без шансов пока катает сельту
Пока в обоих Кубках очередной триумф немецкого футбола )
И они и Майнц сейчас в очень приличной форме !
Страсбург правда тоже ))
Но увидим !
Страсбур дер..ово играет сегодня
Вилла и Пэлас молодцы 👏
А что там по 5 путевке в ЛЧ? Оба немецких клуба отмудохали испанцев, там у ЛаЛиги есть ещё шансы?
У немцев очень хорошие шансы на пять команд напрямую в ЛЧ. Если реал и барса вылетают, то практически 100% немцы будут иметь пять команд. Если Фрайбург выиграет ЛЕ, то шесть команд будет в ЛЧ
А Ноттингем выиграет ЛЕ?
