Лига Европы. 1/4 финала. «Астон Вилла» победила «Болонью», «Порту» сыграл 1:1 с «Ноттингемом», «Фрайбург» разгромил «Сельту»

В Лиге Европы прошли первые матчи 1/4 финала.
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы в среду «Бетис» сыграл вничью в гостях с «Брагой» (1:1).
В четверг «Астон Вилла» на выезде победила «Болонью» (3:1), «Сельта» крупно проиграла «Фрайбургу» (0:3), а «Порту» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью (1:1).
Фрайбург
Атуболу, Макенго, Линхарт, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Юнг, Тарнутцер, Ириэ, Филипп, Кюблер, Хефлер, Ф. Мюллер, Гюнтер, Хут, Огбус, Шерхант, Хелер
Сельта:
Раду, Алонсо, Айду, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Сотело, Мингеса, Сведберг, Иглесиас, Жуджла
Запасные: Нуньес, Весино, Фер Лопес, Лаго, Серви, Эль-Абделлауи, Вильяр, Фернандес, Антаньон, Аспас, Дуран, Домингес
Порту
Диогу Кошта, Сануси, Беднарек, Тиаго Силва, Мартим, Вейга, Росарио, Фофана, Сайнс, Моффи, Виллиам Гомес
Запасные: Клаудиу Рамуш, Кошта, Варела, Прпич, Фрохольдт, Мора де Карвалью, да Силва, Пепе Акино, Жоау Кошта, Моура, Кивер, Гюль
Ноттингем Форест:
Ортега, Морато, Мурилло, Эбботт, Макати, Гиббс-Уайт, Ндойе, Домингес, Йейтс, Баква, Вуд
Запасные: Уильямс, Хэнкс, Синклер, Лукка, Хатчинсон, Сангаре, Зельс, Миленкович, Айна, Уайтхолл, Хадсон-Одои, Игор Жезус
Болонья
Равалья, Миранда, Лукуми, Хеггем, Жоау Мариу, Побега, Фройлер, Фергюсон, Роу, Кастро, Бернардески
Запасные: Моро, Кастальдо, Франческелли, Казале, Зом, Орсолини, Одгор, Пессина, Дзортеа, Камбьяги
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Тилеманс, Онана, Буэндиа, Роджерс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Мингз, Гарсия, Бэйли, Матсен, Эллиот, Абрахам, Линделеф, Бизот, Райт, Дуглас Луис, Богарде
Рикарду Орта Фран Наварро
Брага
Горничек, Аррей-Мби, Ниакате, Лагербильке, Родригеш, Рикарду Орта, Мартинес, Гриллич, Горби, Виктор Гомес, Виктор
Запасные: Фран Наварро, Тиагу Са, Оливейра, Карвальо, Карвалью, Тыкназ, Эль Уаззани, Москардо, Доржелес, Лелу, Моутинью, да Роша
Бетис:
Лопес, Р. Родригес, Натан, Бартра, Руибаль, Рока, Амрабат, Эззальзули, Фидальго, Форнальс, Эрнандес
Запасные: Гомес, Гарсия, Бельерин, Льоренте, Антони, Альтимира, Рикельме, Чими Авила, Адриан, Вальес, Деосса
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
И они и Майнц сейчас в очень приличной форме !
Страсбург правда тоже ))
Но увидим !