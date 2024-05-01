Только «Спартак» выбивал «Реал» из плей-офф после ничьей в гостях. Единственные из 24 клубов!

Удивительный факт перед ответным матчем с «Баварией».

«Реал» вел, проигрывал, но закончил 2:2 в Мюнхене первый полуфинал Лиги чемпионов.

Это почти гарантия прохода дальше. Почти – из-за одного случая. «Реал» в еврокубковых матчах на вылет 24 раза приезжал с ничейным результатом с выезда и в 23 случаях шел дальше.

Система дала сбой только однажды – когда в 1991-м московский «Спартак» победил 3:1 на «Сантьяго Бернабеу» и впервые вышел в полуфинал Кубка чемпионов.

«Спартак» и проигрывал тоже. В статистике еще ЦСКА с «Динамо»

В матчах Кубка/Лиги чемпионов «Реал» играл вничью первый матч на выезде 15 раз, в Кубке Кубков – шесть, в Кубке УЕФА – три. Впервые это произошло в КЧ-1958/59 – привезли 0:0 из Вены против «Винера», а дома уничтожили 7:1.

В Кубке чемпионов «Реал» так проходил в четвертьфиналах киевское «Динамо» (0:0 и 3:0 в 1973-м) и «Спартак» (0:0 и 2:0 в 1981-м). В победном сезоне-1997/98 справился с «Байером» (1:1 и 3:0), а в 2004-м убирал с дороги «Баварию» (1:1 и 1:0).

Более свежий пример – 4:1 над ЦСКА после 1:1 в Москве с поздним голом Понтуса Вернблума. Через три года за 0:0 с «Атлетико» были 1:0 в 1/4 финала ЛЧ, а еще через год – ровно такой же результат против «Ман Сити» в полуфинале.

В Кубке Кубков шесть примеров уместились в три сезона. Половина таких матчей – в розыгрыше-1982/83: ничьи с румынским «Бая-Маре», «Интером» и «Аустрией», но обязательные победы дома.

В Кубке УЕФА легче вспомнить матч 1994-го в Москве против «Динамо»: Дмитрий Черышев забил мяч, который мог стать победным, но сравнял Иван Саморано – 2:2. В Мадриде у «Динамо» шансов не было – 0:4.

Та победа «Спартака» началась с ошибки защиты и Черчесова. Но итог – 3:1 с овацией на «Бернабеу»

До четвертьфинала Кубка чемпионов в сезоне-1990/91 нужно было пройти два раунда. «Спартак» выбил «Спарту» (2:0, 2:0) и справился с «Наполи» и Марадоной (дважды по 0:0, победа в серии пенальти).

«Реал» к этому моменту уничтожил датский «Оденсе» (10:1 по сумме) и австрийский «Сваровски-Тироль» (9:1 на «Бернабеу»). За четыре матча «Реал» забил 21 мяч и попал в четвертьфинале на «Спартак».

Первая игра в начале марта – 0:0, «Спартак» не пропустил ни в одном матче турнира, остановил и «Реал». «Мадрид» был в хорошей форме: три победы в четырех играх, в том числе 7:0 с «Севильей». Но следующий месяц сложился ужасно: пять поражений в шести матчах Ла Лиги!

«Спартак» добавил страданий. Хотя начало было хорошим для «Реала»: защитники «Спартака» и Станислав Черчесов не разобрались при прорыве Эмилио Бутрагеньо, он забил в пустые ворота. Но еще в первом тайме перешедший из «Зенита» в «Спартак» Дмитрий Радченко забил дважды, а после перерыва добавил Валерий Шмаров – 3:1.

Легендарная победа.

И Шмаров, и Олег Романцев вспоминали, что после игры «Спартаку» аплодировал весь «Сантьяго Бернабеу». Люди никак не могли знать, что это на долгие годы будет единственная неудача «Реала» в плей-офф после ничейного результата на выезде.

«Нам аплодировал весь стадион». В 1991-м «Спартак» обыграл «Реал» в Мадриде и вышел в полуфинал Кубка чемпионов

«Спартак» вышел в полуфинал, там дважды проиграл очень мощному «Марселю» (1:3 и 1:2), французы отдали финал «Црвене Звезде» по пенальти.

«Реал» сразу же после провала со «Спартаком» уволил с поста главного тренера легенду Альфредо Ди Стефано. С Радомиром Античем заработало не сразу, но в чемпионате из последних девяти игр выиграли восемь, заодно обыграли в последнем туре «Барселону». Впрочем, единственным трофеем остался декабрьский Суперкубок Испании (1:0, 4:1 над «Барселоной»), в лиге не поднялись выше третьего места.

Следующий раз «Реал» попал в главный клубный турнир только в 1995-м, когда – вот совпадение – снова в порядке был «Спартак», выигравший шесть матчей из шести на групповом этапе. «Реал» и «Спартак» пересеклись бы в полуфинале, если бы прошли предыдущую стадию, но синхронно вылетели – от «Ювентуса» и «Нанта».

Зато встретились позже в группах ЛЧ, по два раза обыгрывали друг друга. Баланс у «Спартака» и «Реала» с тех пор абсолютно одинаковый – по три победы при двух ничьих и разнице 7:7.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Родионов