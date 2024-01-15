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Неудачник недели: отказался от Кубка Африки ради «Лестера», но сразу удалился. Месяц ему негде играть

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Абдул Фатау 🤦‍♂️

У полузащитника «Лестера» Абдула Фатау, пожалуй, самая глупая история недели. Он отказался от вызова в сборную Ганы на Кубок Африки ради клуба – и тут же схватил длительную дисквалификацию.

Фатау хотел стать основным в «Лестере». Но зачем-то срубил соперника в подкате – и теперь будет отдыхать

Абдул не поехал на Кубок Африки, чтобы закрепиться в основе «Лестера» – начал в старте лишь в одном матче из шести в этом сезоне.

Явно не получилось: в субботу против «Ковентри» (1:3) Фатау срубил в подкате защитника Джейка Бидвелла, получил красную, а вместе с ней – дисквалификацию на три матча. Теперь он не сыграет за «Лестер» до 10 февраля. Кубок Африки закончится 11-го – вот такая досада.

Фатау известен тем, что получает карточки без необходимости: в сезоне у него пять желтых и теперь красная. За молодежные сборные Ганы набрал четыре предупреждения за 24 матча, хотя играет в атаке.

«Мне было очень обидно, что я стал причиной нашего поражения, – грустит футболист. – Я буду учиться на своих ошибках. Только бог знает, как отчаянно я хотел выиграть этот матч, и только бог знает, как лучше. Это сделает меня еще сильнее».

Гана стартовала на Кубке Африки с поражения от Кабо-Верде в воскресенье. У них теперь 18 февраля игра с Египтом, 22-го – с Мозамбиком.

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Фатау всего 19, он принадлежит «Спортингу», «Лестер» арендовал его в 2023-м. Парня считают одним главных талантов Ганы. Карьера Абдула началась в скромном ганском «Стедфасте», который сейчас во втором дивизионе.

В дебютном сезоне Фатау забил восемь мячей и сделал пять голевых в 13 матчах. После турниры в Гане прервали из-за ковида, а при возобновлении атакующий игрок стал еще ярче: 12 голов и 12 ассистов в 14 матчах чемпионата, восемь раз его признавали лучшим в матчах.

В октябре 2021-го Абдул уже дебютировал за взрослую сборную – пока провел 14 матчей и забил один мяч. Фатау даже сыграл минуту на чемпионате мира-2022: против «Уругвая» в группе.

Абдул привлек внимание «Ливерпуля», но в апреле 2022-го перешел в «Спортинг» за 1,2 млн евро. За основную команду пока не забивал, теперь пробует в Чемпионшипе.

«Лестер», кстати, лидирует с комфортным отрывом в +7 (следом «Ипсвич» и «Саутгемптон») – возможно, дальше Фатау будет лучше помогать «лисам» с возвращением в АПЛ.

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Фото: Gettyimages.ru/Elsa; IMAGO/Steve Flynn/News Images/Global Look Press

6 комментариев
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Ответ Cearvm
Так он на приставке теперь в отпуске сыграет)
И в Фентези можно поиграть)
+7
-1
+6
неудачник? ;)
+2
0
+2
Так он на приставке теперь в отпуске сыграет)
+3
-1
+2
Это был тщательно выверенный план получить месяц отпуска. А вы про "неудачника" тут.

"Фатау даже сыграл минуту на чемпионате мира-2022: против «Уругвая» в группе". - а чего такого сделал Уругвай, что он теперь в кавычках? )
+2
0
+2
Ответ Александр Лобода
И в Фентези можно поиграть)
Наверняка он как раз у нас команду на КАН собрал! Решил, что надо смотреть все матчи – не отвлекаться на свои

И правильно!
https://www.sports.ru/fantasy/football/africa-cup/
+1
-1
0
Ответ Cearvm
Так он на приставке теперь в отпуске сыграет)
Новая игра вышла. Надо было что-то предпринять. =)
0
0
0
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