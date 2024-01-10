«Не упоминай мое имя!» Осимхен сцепился с агентом Хвичи – из-за слов о трансфере в Саудовскую Аравию

В «Наполи» нет спокойствия.

Это «Наполи:» 9-е место в Серии А, четыре матча без голов и внутренние распри. Звездный форвард Виктор Осимхен через соцсети поцапался с агентом Хвичи Кварацхелии.

«Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом». Осимхена выбесил прогноз агента

Агент Мамука Джугели заявил в начале недели: «Осимхен подписал новый контракт, но вы правда верите, что он всю карьеру проведет в «Наполи»? Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом. Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, например, скорее поиграл за «Реал», «Баварию», «Барселону», «Манчестер Сити», возможно. У Кварацхелии другие цели и предпочтения».

Нападающему это очень не понравилось, и он ответил в соцсетях: «Дорогой Мамука Джугели, ты дрянь и позорник. Мне неловко из-за твоих рассуждений. Идиот! Не упоминай мое имя!»

Летом 2023-го Осимхен отбился от многочисленных предложений из Саудовской Аравии и остался в Неаполе. Виктор рассказывал об этом в эфире The Obi One Podcast: «То, о чем писали, действительно было, я вел переговоры. Чем больше я отказывался, тем больше денег мне предлагали.

Я поговорил с их руководителями, потом обсудил все с нынешним клубом, мы посмотрели, что можно сделать, и приняли совместное решение. Я ответил: «Мне нравятся эти люди [в «Наполи»], я хочу остаться, не думаю, что хочу уехать сейчас». Они понимали мою позицию, но не сдавались, пока не закрылось их трансферное окно.

Конечно, это было огромное предложение, потрясающее, оно изменило бы мою жизнь. Однако я должен был принять решение и в интересах своей карьеры. Мы играем в футбол не только ради денег, но и ради чего-то большего».

За Осимхена вступился агент Роберто Календа. Он написал в твиттере: «Каждый должен следить за своей жизнью и уважать чужой труд. Говорить о будущем других игроков некорректно. Помимо неверных прогнозов, это приводит к проблемам и недоразумениям.

Предполагаемые слова агента Мамуки Джугели поверхностны и неприемлемы. Эти слова создают Виктору Осимхену проблемы с болельщиками «Наполи» без какой-либо причины или подтверждения реальности. Мы только что продлили контракт, и единственная цель Виктора, помимо Кубка африканских наций, – помочь «Наполи». Все остальное – чушь».

Смазанный сезон Осимхена: продлился до 2026-го, но просел по результативности, ругался с тренером и обиделся на тикток

Новый контракт с «Наполи» Виктор подписал совсем недавно, в декабре 2023-го. Новое соглашение действует до 2026 года, отступные теперь 130 млн евро.

Медиа писали про интерес «Арсенала» и «Челси», сам Осимхен тогда тоже допускал уход – с новыми отступными осуществить это гораздо сложнее.

Сезон пока складывается неровно: результативность упала (7+2 в 13 матчах лиги, в прошлом было 26+4), это сопровождается агрессией на поле. Уже четыре желтых карточки и даже красная против «Ромы» в конце декабря.

Сейчас Осимхен уехал в сборную Нигерии на Кубок Африки.

Повреждения тоже мешают: половину осени игрок пропустил из-за травмы подколенного сухожилия, плюс испытывал мышечную усталость в начале – в сумме уже набралось почти столько же пропущенных дней, как в прошлом сезоне (47 против 50).

У Виктора были конфликты и до Мамуки Джугелии. Расхождения с нападающим сократили пребывание в Неаполе тренера Руди Гарсию – Бен Джейкобс из CBS Sports утверждал, что нигерийцу не нравится работать с Гарсией. Как раз оттуда пошли и слухи о возможном переходе в «Челси». Вместо француза пришел Вальтер Мадзарри – он пока устраивает Осимхена.

В отличие от клубной медиа-службы: в сентябре 2023-го «Наполи» выложил в тиктоке видео, где Виктор Осимхен мажет с пенальти в матче с «Болоньей» (0:0). На фоне юмористическая озвучка тонким голосом, на экране субтитры: «Дайте пенальти, пожалуйста!»

Агент игрока в ответ взорвался: «То, что было выложено на официальной странице «Наполи» в тиктоке, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости. Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора».

Сам Осимхен тогда убрал в инстаграме большую часть фото, относящихся к «Наполи». Зато остались снимки, связанные с национальной сборной и предыдущими клубами.

В итоге конфликт урегулировали, видео удалили, а нигериец продолжил забивать. И снова пошли фотографии в атрибутике неаполитанцев.

Мамука Джугели – агент почти всех грузинских футболистов в РПЛ

Занимается агентской деятельностью с начала 2000-х.

Приезд в Казань Хвичи Кварацхелии – его работа, как и в целом переезд почти всех грузинских футболистов в Россию.

Грузинские игроки в «Роторе» в 2020-м появились именно благодаря Джугели: Соломон Кверквелия, Ника Кипиани, Бека Микелтадзе, Зурико Давиташвили и Жано Ананидзе – все клиенты Мамуки (в футбольном мире его все называют по имени).

Бывший вратарь «Рубина» Нукри Ревишвили рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Мамука мне как отец, опекает с 14 лет. И не только меня. Почти все грузины, играющие в России, за исключением Асатиани и Муджири, его клиенты».

Над трансфером Хвичи в Неаполь работал в том числе и Джугели.

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno; IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press; Instagram/geo__team