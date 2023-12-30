16-летний гений влюбляет Англию! Уже в полуфинале ЧМ – вышел на автора величайшего камбэка

Суперсюжеты в дартсе.

А мы уже не первый год убеждаем вас, что чемпионат мира по дартсу – великолепное шоу!

1 января там – день четвертьфиналов, и вот две шикарные истории оттуда. Одна продолжается весь турнир, другая развернулась только что буквально в течение часа.

16-летний Литтлер покоряет страну: игрой и поведением. Стал звездой, разбогател за две недели

Люк Литтлер – человек, чья популярность растет на стыке 2023-го и 2024-го крайне стремительно. Благодаря прорыву на чемпионате мира. Парню 16 лет, его видели максимум перспективным юниором, который должен был попробовать взрослый ЧМ.

И вот мы здесь: Литтлер уже в полуфинале, по пути громил гораздо более опытных и именитых, теперь котируется как второй претендент на золото.

Люк выиграл 3-0 первый раунд (рекорд по среднему набору очков за три дротика для дебютанта – 106,2), победил 3-1 и 4-1 еще двух соперников, а следом отдал всего один сет даже 56-летнему Раймону ван Барневельду, чемпионату мира-2007. Голландец взял титул в финале у великого Фила Тейлора – это было 1 января 2007-го. Люк Литтлер родился на 20 дней позже.

Перед матчем англичанин выложил видео: он трехлетний бросает дротики в магнитную мишень и имитирует празднование Ван Барневельда. Он сам с восторгом говорил просто о факте, что получится сыграть с Раймоном на чемпионате мира .

Итог – без шансов для возрастной звезды.

Люк поймал волну. Точно понял, что интерес к нему невероятный. И следом поделился со SkySports роликом, где вообще в полтора года – натурально еще в памперсах – бросает дротики в мишень.

Благодаря такому и становится еще ближе к людям, сразу же превращается в народного героя.

Четвертьфинал он тоже забрал очень четко: повел у североирландца Брендана Долана 4-0 и закрыл матч 5-1.

Литтлер правда становится звездой. Дартс в Англии безумно популярен, чемпионат мира эксклюзивно показывает SkySports – на решающих стадиях после Рождества турнир привлекает внимание на уровне АПЛ, и Люк уже это прочувствовал.

«Невероятно: я постоянно даю интервью для Sky. Вообще-то я обычно просыпаюсь по утрам и смотрю Sky Sports News, а тут сам попал в новости , – говорил он еще до победного четвертьфинала. Моя жизнь уже изменилась. Например, на матче «Вест Хэм» – «Арсенал» люди постоянно подходили ко мне, чтобы сфотографироваться, даже когда я прятался под капюшоном. Но в целом, конечно, я очень рад такому вниманию».

В последний день 2023-го Люк был и на матче «Тоттенхэма» – а там встретился с одним из главных в АПЛ ценителей дартса.

Конечно, нельзя было без такого фото с Джеймсом Мэддисоном.

Благодаря выходу в полуфинал чемпионата мира Литтлер уже заработал 100 тысяч фунтов.

По ходу турнира парня уже несколько раз спрашивали, куда он намерен потратить заработанные десятки тысяч, он каждый раз импровизировал: говорил, что хочет в большой парк развлечений вместе с друзьями (чтобы утвердительно ответить на «За всех платит Люк»), что его соблазняют стильные спортивные костюмы от Under Armour, и что получится купить достаточно очков для футбольного симулятора EA FC, он рубится на Xbox.

Но пока – фокус на решающих матчах. «Теперь уже я не могу не мечтать, я ведь всего в двух шагах от трофея. Конечно же, я думаю о том, что могу выиграть», – сказал Люк прямо на сцене после победы в четвертьфинале .

И пошел фотографироваться с болельщиками: ловил их телефоны и делал селфи.

В полуфинале против – автор великого камбэка. Превратил 0-4 в 5-4!

Прямо перед феерией Литтлера случилось нечто незабываемое в другом стиле.

33-летний англичанин Роб Кросс устроил невероятный камбэк. Автор блога «Холодные дротики» и вообще главный дартс-автор России Дмитрий Панов назвал этот сценарий величайшим, а по ходу матча вообще говорил, что это один из лучших матчей в истории всего вида спорта.

Кросс – лысый многодетный электрик, который несколько лет назад по фану залетел в профессиональный дартс и сразу же, в 2018-м, стал чемпионом мира, характеризует Дмитрий главного героя.

Его соперник Крис Доби повел 4-0, чуть расслабился, но все равно мог закрывать матч одним дротиком при счете 4-2 – не попал в 50, в самый центр мишени. А Кросс сравнял, лидировал в решающем сете и вырвал мегапобеду на тай-брейке, когда после 3:3 уже нужно было добиться преимущества в два лега. Справился сразу : 5:3 в решающем сете и 5-4 в матче!

«Холодные дротики» привели пару примеров: как забавный Уэйн Мардл в четвертьфинале ЧМ-2008 летел Филу Тейлору 0-3, но выбил суперзвезду или как Адриан Льюис в 1/2 финала ЧМ-2012 вернулся с 1-5 и победил Джеймса Уэйда со счетом 6-5. Но в одном случае отрыв был не такой большой, в другом – отыгрываться нужно было не с нуля. Так что действительно все шансы на статус величайшего переворота дартс-матча.

Теперь Люк Литтлер и Роб Кросс сыграют между собой в полуфинале – уже во вторник вечером.

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Между прочим, в превью у Дмитрия Панова была строка про Люка Литтлера – он сразу советовал обратить внимание. Разбирается, не правда ли?

Фото: Gettyimages.ru/Tom Dulat; Instagram/spursofficial