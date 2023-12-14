Абубакар пересадил волосы и симулировал травму – чтобы не играть головой 🤯

Улизнул в перерыве на сборные.

Какие самые странные причины отстранения игроков от основы вы знаете? Венсан Абубакар из «Бешикташа» постарался настолько, что наверняка возглавит любые топы.

По информации турецкого издания Fanatik, камерунца отстранили от работы с командой из-за симуляции травмы после пересадки волос. Он пропустил месяц, а затем перестал забивать.

Это вообще как? Рассказываем детали

Все началось в середине октября, когда нападающий уехал в сборную Камеруна. К тому моменту он накопил шесть голов в пяти матчах и в целом смотрелся неплохо.

После возвращения Абубакар сыграл два матча и внезапно выбыл на месяц из-за травмы. Внешне все выглядит чисто, не придраться.

Только выяснилось, что он симулировал повреждение – из-за операции по пересадке волос. В течение сезона камерунец несколько раз летал в Париж втайне от клуба и во время одной из поездок (всего их было до трех) перенес операцию. Причем боссам сборно сказал, что просто навещает больную супругу.

После приезда в Стамбул Абубакар сыграл с «Галатасараем» в лиге (1:2) и «Буде-Глимтом» в ЛК (1:3), но затем пожаловался на травму и тренировался индивидуально. И здесь не все так просто: по информации Fanatik, врачи сказали Абубакару, что первые три недели после операции лучше не играть головой. И камерунец, конечно, послушался. Пропустил матчи против «Газиантепа», «Антальяспора», «Буде-Глимта» и «Башакшехира».

Сейчас клуб и нападающий прорабатывают варианты возвращения, но деталь прекрасно дополняет общую ситуацию в клубе.

А как же два матча перед травмой – он не играл головой?

Как оказалось, играл – как минимум во время верховых единоборств. Против «Галатасарая» у нападающего их четыре (два успешных), против «Буде-Глимта» – три (два успешных). Возможно, после этого его состояние ухудшилось, и врачи посоветовали паузу.

Внизу Абубакар не был так опасен. Например, не справился с выходом 1-в-2 против «Галатасарая».

Матч с «Буде-Глимтом» тоже вышел спорным: три удара, из них два мимо, один заблокировали защитники. Для 84 минут маловато – единственный гол «Бешикташ» забил уже без Абубакара.

В сезоне-2023/24 Венсан выглядит противоречиво: 4+1 в 12 матчах (все голы пришлись на конец сентября-начало октября), но в ЛК разрывает (7+2 в 10 матчах, только почти все еще в квалификации).

С 8 октября он молчит во всех турнирах, гол «Истанбулспору» так и остается последним.

И это далеко не все беды «Бешикташа»

🤕 С начала сезона-2023/24 клуб сменил уже двух тренеров – начинали с Шенолом Гюнешем, который успешно прошел квалификацию в ЛК и вывел клуб в евроосень. Правда, в группе не сложилось: ничья с «Брюгге» и 2:3 от «Лугано». После влета швейцарцам Гюнеша уволили, хотя в чемпионате команда шла четвертой сразу после «Фенербахче», «Галатасарая» и «Адана Демирспора».

🤕 «Бешикташ» временно возглавила бывшая звезда турецкого футбола – 38-летний Бурак Йылмаз. Летом 2023-го он завершил карьеру и поначалу вошел в тренерский штаб Гюнеша. Начал с победы над «Истанбулспором», но дальше что-то сломалось: одна победа в пяти матчах, в том числе два поражения от «Буде-Глимт» в ЛК.

🤕 10 ноября ушел и Йылмаз. «Бешикташ» до конца сезона подхватила клубная легенда, 60-летний Риза Чалымбай – при нем уже две победы, но в ЛК сгорели дома 0:5 «Брюгге». А потом влетели в стамбульском дерби «Фенербахче».

🤕 Шесть игроков недоступны из-за травм: Эмреджан Узунхан, Тайиб Талха Сануч, Милот Рашица, Артюр Масуаку, Жедсон Фернандеш и Умут Мераш. Чалыбай в шоке: «Я никогда не видел столько травм одновременно».

🤕 Сейчас в Суперлиге «Бешикташ» опережают не только гранды, но и «Кайсериспор» и «Трабзонспор». В ЛК путь уже закончен – гарантированное четвертое место, а в пятом туре кошмарные 0:5 от «Брюгге».

🤕 Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов делился в телеграм-канале обложкой издания Fanatik после того разгрома: выделено слово Paramparça, перевод емкий и лаконичный – «В клочья».

Сезон-2023/24 для «Бешикташа» выходит именно таким.

Фото: Bruno Fahy/Global Look Press