Из-за Тейлор Свифт «Лион» не сыграет дома, если рухнет в стыки. Чего?

Это дело следующего лета, до которого целых полгода, но новость интересная – будущий концерт Тейлор Свифт не позволит «Лиону» сыграть на родной арене, если дела у клуба пойдут совсем плохо.

Свифт споет в Лионе как раз во время стыкового матча

Напоминаем: из Лиги 1 вылетают две худшие команды, а клуб с 16-го места попадает в стыковые матчи, где играет на выезде и дома с командой Лиги 2. «Лион» пока проваливает сезон – идет последним, даже до 16-го места пять очков. Но если в итоге финиширует в стыках, получится вот что:

🗓️ 2 июня: первый концерт Тейлор Свифт на стадионе «Групама Стэдиум» в Лионе.

🗓️ 2 июня: ответный стыковой матч – домашний для команды Лиги 1.

🗓️ 3 июня: второй концерт Тейлор Свифт снова на «Групаме».

Все билеты на концерты уже проданы, а на старый «Жерлан» «Лион», скорее всего, не попадет – может помешать регбийный чемпионат. Получается, если клуб угодит в стыки, то никак не проведет домашний матч дома. Удивительная ситуация.

Opta подсчитала, что шанс «Лиона» сыграть в стыках составляет 14%. Но это лучше, чем 36% на одно из двух последних мест, что тоже выходит по ее прогнозу.

По информации RMC Sport, «Лион» пока не прорабатывал какой-либо план в связи с этим. О переносе концертов речи не идет.

У «Лиона» по-прежнему большие проблемы и третий тренер за сезон

Руководство «Лиона» даже не покритикуешь конкретно за то, что оно не учло момент со стыками и концертом – едва ли кто-либо ожидал, что речь пойдет о борьбе за выживание. У букмекеров в списке на чемпионство в Лиге 1 «Лион» перед стартом вообще котировался шестым.

Но реальность такова, что клуб рухнул в зону вылета еще летом и никак не может оттуда выбраться. По итогам 14 туров «Лион» идет с семью очками – до предпоследнего места три, до стыков – пять, до спасительного 15-го места – шесть. Реже забивает только «Клермон», чаще пропускает только «Лорьян». Есть игра в запасе в среду, но соперник – «Марсель», еще и в гостях.

Жуть.

Осенью у команды было три тренера в разное время.

● Лоран Блан начал сезон с одним набранным очком после четырех игр. Уволен.

● Фабио Гроссо пришел спасать, при нем даже обыграли «Ренн». Шесть очков в восьми матчах – так себе спасение. Уволен.

● В последний день осени команду временно возглавил Пьер Саж, который несколько лет работал с лионской молодежью. Команда под его руководством даже повела в счете с «Лансом», но уступила 2:3. Пока прошел только один матч.

После «Марселя» и до конца года – разношерстный календарь. Сначала будет «Тулуза», которая идет в шести очках от «Лиона», потом нестабильный к концу осени, но все равно один из лидеров – «Монако», после чего – середняк «Нант».

В конце весны концерты будут на стадионах «Реала» и «Бенфики», а шведы скорректируют расписание

Концертный 2024-й год у Тейлор Свифт будет очень длинным – с начала февраля по декабрь. Выступления на больших стадионах – обычная практика, тем более летом, когда там не идут матчи.

24-25 мая она выступит на «Эштадиу да Луш», последний домашний матч «Бенфики» пройдет 12-го числа (никакие стыки ей, понятно, не грозят). На 30 мая запланирован концерт на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» сыграет дома за четыре дня до него (в качестве несмешной шутки – стыков у команд Ла Лиги нет, только у клубов Сегунды).

А ранее – с 17 по 19 мая – будут три концерта на стокгольмской «Френдс Арене». В эти дни шведский АИК наверняка проведет игру в гостях. Швеция играет по системе «весна-осень», так что расписание на следующий чемпионат появится позже – и концерт в нем будет учтен. В прошлом году АИК играл дома 15 мая.

Тейлор Свифт в июне выступит в Великобритании и Ирландии, в июле – в Амстердаме, Цюрихе и Милане, а также в Германии на двух стадионах Евро-2024 – уже после турнира. В августе ее примут Вена и Варшава, а еще будет пять концертов на «Уэмбли», который футболу в этом месяце понадобится разве что для английского Суперкубка.

Фото: Gettyimages.ru/Kevin Winter, Emilio Andreoli