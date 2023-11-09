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Уткин и Черданцев зарубились из-за «ПэЭсЖэ». А как правильно?

Василий Уткин Василий Уткин
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Почему СКА и ЦэЭсКа?

У Георгия Черданцева новое правило: теперь название «ПСЖ» он произносит как «ПэЭсЖэ».

«Конечно же, правильно произносить «ПэЭсЖэ». Никаких оснований говорить «ПэСэЖэ» нет и быть не может. <...> Наверное, кто-то когда-то начал говорить «ПэСэЖэ», так и закрепилось. Как это поменять? Привычки менять сложно, тем более комментаторов сейчас много. Но начинать нужно с себя. Поэтому отныне – только «ПэЭсЖэ». Никак иначе».

Василий Уткин нововведение не оценил: «О, премудрый пискарь проснулся… Может, мой бывший коллега начнет с того, чтобы говорить «ЭсШаА»? Может, он всю юность говорил «ЭфЭрГэ», а не как все остальные юноши, а также старики – «ФэЭрГэ?» 

Как же все-таки правильно?

За ответом мы отправились на справочный сайт по русскому языку «Грамота.ру».

Вот несколько правил.

● Если в составе инициальной аббревиатуры есть гласные звуки, то они могут читаться «по слогам», как обыкновенные слова: МИД [мид], вуз [вуз], ГУМ [гум], МХАТ [мхат]. Однако если гласный звук в аббревиатуре конечный или начальный, то обычно аббревиатура читается по названиям букв: МГУ [эм-гэ-у], УТП [у-тэ-пэ], ЭВМ [э-вэ-эм], ЦСКА [цэ-эс-ка].

Но все сложно уже на этом этапе: например, есть СКА или СМИ.

● Хорошо, нас интересуют больше согласные. Обычно такая аббревиатура читается так, как нас учит Георгий Черданцев: СССР [эс-эс-эс-эр],  НТВ [эн-тэ-вэ], РПЦ [эр-пэ-цэ].

Футбольный пример: ПэЭсВэ. Почему же тогда «ПэСэЖэ»?

● Никакой логики – только традиция (и лень). При произношении ряда аббревиатур используются разговорные названия букв: [нэ] вместо [эн], [сэ] вместо [эc], [фэ] вместо [эф] и так далее.

США, ФРГ, ФБР и, похоже, «ПСЖ» как раз из таких традиционных исключений, которые закрепились в языке. Например, аббревиатура ФРГ первоначально читалась по названиям букв: [эф-эр-гэ]. Но так как буква Ф в разговорной речи произносится как [фэ], что объясняется экономией речевых средств, в частности артикуляционными законами (и нашей «языковой ленью», как полагает лингвист К. С. Горбачевич), то сегодня зафиксировано произношение ФРГ как [фэ-эр-гэ].

И последнее: вместо названия буквы [эль] в аббревиатурах всегда произносят [эл]. Из-за этого правила мы лишились ЭнХаЭль и ЭмЭльЭс!

«Булхауз! Ден Ван Варт! Ван Нистелсрой!» А что еще было в репортаже Орлова с того самого матча?

Фото: Joep Leenen/Global Look PressAP/Glenn Gervot/Icon Sportswire

25 комментариев

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SergeyFedorov93
Любой нормальный филолог (не граммар-наци, а нормальный) скажет, что экономия речевых средств, как в данном случае — совершенно нормальная история, характерная для множества языков.

Черданцев не филолог, не журналист и не комментатор. Черданцев — юродивый (хотел написать «фрик», но побоялся оскорбить Георгия употреблением заимствования, у которого есть аналог в русском языке — юродивых всё-таки обижать не стоит). Возможно, Георгию стоит произносить звук «л» в слове «Солнце» и забыть про такое средство экономии речевых средств как редукция безударных гласных — и говорить так, как пишется, прям по слогам. Мо-ло-ко, ро-зет-ка, уг-ло-вой (а не малако, разетка и углавой).

Желаю Черданцеву успехов в его борьбе.
+27
-2
+25
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Beloded2007
И-Пэ-О-Тэ-Е-Ка-А
+14
0
+14
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Laziale67
Эс как русская С.
+14
0
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fbd
Ответ Laziale67
Эс как русская С.
Эс как доллар
+10
0
+10
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GLW
ничо не понял.Как правильно? ))
+7
0
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Petiashka
Вообще, формально, Черданцев прав, конечно. Потому что когда потакаешь безграмотности, это портит (а не развивает) язык. Вон, кофе уже официально стал "оно" -- это уже вообще ни в какие ворота... Другое дело, что произношение аббревиатур, как по мне, ни разу не принципиальный вопрос. Точнее, не так. Комментаторы ведь, по идее, должны использовать литературный русский язык -- вот пусть они говорят правильно. И это будет правильно. А народ пусть говорит, как хочет -- он и так это делает ;-)
+6
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+2
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Твердый знак
Ответ Petiashka
Вообще, формально, Черданцев прав, конечно. Потому что когда потакаешь безграмотности, это портит (а не развивает) язык. Вон, кофе уже официально стал "оно" -- это уже вообще ни в какие ворота... Другое дело, что произношение аббревиатур, как по мне, ни разу не принципиальный вопрос. Точнее, не так. Комментаторы ведь, по идее, должны использовать литературный русский язык -- вот пусть они говорят правильно. И это будет правильно. А народ пусть говорит, как хочет -- он и так это делает ;-)
кстати, насчет кофе довольно спорно. Так как изначально в русском языке слова кофе не было, напиток назывался кофий! Оттуда и он. Кофий. Затем, кофий переформатировался в кофе, а мужской род остался, что не совсем корректно. Поэтому именно по правилам кофе среднего рода. Но вот достался ему мужской род от предка:)
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Владислав Кизиляев
Ответ SergeyFedorov93
Любой нормальный филолог (не граммар-наци, а нормальный) скажет, что экономия речевых средств, как в данном случае — совершенно нормальная история, характерная для множества языков. Черданцев не филолог, не журналист и не комментатор. Черданцев — юродивый (хотел написать «фрик», но побоялся оскорбить Георгия употреблением заимствования, у которого есть аналог в русском языке — юродивых всё-таки обижать не стоит). Возможно, Георгию стоит произносить звук «л» в слове «Солнце» и забыть про такое средство экономии речевых средств как редукция безударных гласных — и говорить так, как пишется, прям по слогам. Мо-ло-ко, ро-зет-ка, уг-ло-вой (а не малако, разетка и углавой). Желаю Черданцеву успехов в его борьбе.
Ориги, Ориги. Как так можЕт играть Одна из луЧшИх кОманд в мире! Они прОспали углОвой, они прОспали углОвой
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Правильно будет забанить обоих на год ,лучше,на два ,а тему закрыть . Вы ,когда-нибудь смотрели и слушали комментаторов Англии ,на матчах АПЛ? Там вообще все без лингвистических правил,но никто не истерит. Черданцеву,по-хорошему,совсем бы промолчать - то,как ведет он репортажи,жестяная жесть.Чувак хайпанул себя,считая умнее всех,но Спорт*с подхватил.
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Авл Агерий
Ответ krokodilych
"Никакой логики, только традиция" - это прямо-таки квинтэссенция всего :)
Походу так и есть. Все зависит от удобства произношения.
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Booligan
Ответ Beloded2007
И-Пэ-О-Тэ-Е-Ка-А
сильно тебя с неё плющит
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МаксСемак
Ответ Petiashka
Вообще, формально, Черданцев прав, конечно. Потому что когда потакаешь безграмотности, это портит (а не развивает) язык. Вон, кофе уже официально стал "оно" -- это уже вообще ни в какие ворота... Другое дело, что произношение аббревиатур, как по мне, ни разу не принципиальный вопрос. Точнее, не так. Комментаторы ведь, по идее, должны использовать литературный русский язык -- вот пусть они говорят правильно. И это будет правильно. А народ пусть говорит, как хочет -- он и так это делает ;-)
самое интересное, что Чердак опомнился к пенсии.. раньше почему иначе говорил?
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МаксСемак
Ответ GLW
ничо не понял.Как правильно? ))
правильно так как будет противоречить Чердаку)))) ПэСэЖэ
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Booligan
Ответ GLW
ничо не понял.Как правильно? ))
Эскаа
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Overkiller
Ответ fbd
Эс как доллар
Это вообще пипец клиника у некоторых людей.
- Пишите фамилию: Sokolov (Соколов)
- S (эС) как доллар?
- НЕТ, ###, как ХЪХ!!!
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papa buba diop
Па Сис Жюр (с) 12 стульев
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Kit244098
Чердак Америки не открыл. Когда Гусь только завел свое НТВ, то там дикторы тоже разговорный русский уродовали. Я помню как Кисель и Миткова выдавливали из себя эф- эр-ге и прочее. Обычный пиар-ход. Для привлечения внимания. Типа, мы такие крутые, что даже название стран иначе произносим. Повторюсь, Чердак не открыл Америки. Да и хрен с ним, с особо одаренным. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременело))
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Тюменский медвежонок
Жэ-О-эР-А
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NickN
Читаю и говорю ПСЖ, как "ПэЭсЖэ", но против "ПэСэЖэ" ничего не имею. Не считаю это какой-то "лютой" ошибкой. Вот что действительно напрягает, так это "надеть" и "одеть", например. Или неправильные ударения: "катАлог", "дОговор", "феномЕн", "цЕпочка" и т.п.
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krokodilych
"Никакой логики, только традиция" - это прямо-таки квинтэссенция всего :)
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Николай Ульянов
Жора как обычно. Хотел сумничать, а получилось наоборот.
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VladimirMezin1
Кому вообще какая разница, как и что говорит Черданцев?
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Fintt
Понял, что Черданцев хочет быть зачинателем нового произношения.
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