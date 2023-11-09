Уткин и Черданцев зарубились из-за «ПэЭсЖэ». А как правильно?

Почему СКА и ЦэЭсКа?

У Георгия Черданцева новое правило: теперь название «ПСЖ» он произносит как «ПэЭсЖэ».

«Конечно же, правильно произносить «ПэЭсЖэ». Никаких оснований говорить «ПэСэЖэ» нет и быть не может. <...> Наверное, кто-то когда-то начал говорить «ПэСэЖэ», так и закрепилось. Как это поменять? Привычки менять сложно, тем более комментаторов сейчас много. Но начинать нужно с себя. Поэтому отныне – только «ПэЭсЖэ». Никак иначе».

Василий Уткин нововведение не оценил: «О, премудрый пискарь проснулся… Может, мой бывший коллега начнет с того, чтобы говорить «ЭсШаА»? Может, он всю юность говорил «ЭфЭрГэ», а не как все остальные юноши, а также старики – «ФэЭрГэ?»

Как же все-таки правильно?

За ответом мы отправились на справочный сайт по русскому языку «Грамота.ру».

Вот несколько правил.

● Если в составе инициальной аббревиатуры есть гласные звуки, то они могут читаться «по слогам», как обыкновенные слова: МИД [мид], вуз [вуз], ГУМ [гум], МХАТ [мхат]. Однако если гласный звук в аббревиатуре конечный или начальный, то обычно аббревиатура читается по названиям букв: МГУ [эм-гэ-у], УТП [у-тэ-пэ], ЭВМ [э-вэ-эм], ЦСКА [цэ-эс-ка].

Но все сложно уже на этом этапе: например, есть СКА или СМИ.

● Хорошо, нас интересуют больше согласные. Обычно такая аббревиатура читается так, как нас учит Георгий Черданцев: СССР [эс-эс-эс-эр], НТВ [эн-тэ-вэ], РПЦ [эр-пэ-цэ].

Футбольный пример: ПэЭсВэ. Почему же тогда «ПэСэЖэ»?

● Никакой логики – только традиция (и лень). При произношении ряда аббревиатур используются разговорные названия букв: [нэ] вместо [эн], [сэ] вместо [эc], [фэ] вместо [эф] и так далее.

США, ФРГ, ФБР и, похоже, «ПСЖ» как раз из таких традиционных исключений, которые закрепились в языке. Например, аббревиатура ФРГ первоначально читалась по названиям букв: [эф-эр-гэ]. Но так как буква Ф в разговорной речи произносится как [фэ], что объясняется экономией речевых средств, в частности артикуляционными законами (и нашей «языковой ленью», как полагает лингвист К. С. Горбачевич), то сегодня зафиксировано произношение ФРГ как [фэ-эр-гэ].

И последнее: вместо названия буквы [эль] в аббревиатурах всегда произносят [эл]. Из-за этого правила мы лишились ЭнХаЭль и ЭмЭльЭс!

Фото: Joep Leenen/Global Look Press; AP/Glenn Gervot/Icon Sportswire