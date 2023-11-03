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«МЮ» недоволен формой от adidas. Гетры тесные, вратарский свитер жмет Онана

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
игровая форма игровая форма
Андре Онана Андре Онана
adidas adidas
Футбол Футбол

Играют в реплике.

Кого винить в поражениях «Манчестер Юнайтед»: тренера, футболистов, владельцев? Если верить инсайдам от Daily Mail, одна из причин плохой игры команды – проблемная форма от adidas.

Тесные гетры – проблема для полевых

Майк Киган из Daily Mail рассказал, что футболисты «МЮ» еще в начале сезона сменили аутентичные игровые гетры от adidas на реплику. Оригинальные были слишком тесными и сжимали ноги – игроки жаловались.

Единственная игра, на которую «Манчестер Юнайтед» вышел в оригинальных носках от домашнего комплекта – матч первого тура против «Вулвз» (1:0). С тех пор играют в реплике. На фото ниже видна разница: слева гетры Маркуса Рэшфорда в первом туре, справа – в дерби против «Сити».

У оригинальных носков есть белый узор по всей поверхности, у реплики – нет. В онлайн-магазине «Юнайтед» аутентичные гетры от домашней формы стоят 23 евро, но игроки выходят в простой модели Adi 23 Socks – на официальном сайте adidas их можно купить за 15 евро, в магазине «МЮ» они не продаются.

Есть вероятность, что проблема не только в гетрах для домашней формы. Зеленые гетры с красно-белыми полосами от гостевого комплекта надевали два раза – против «Арсенала» и «Баварии». Потом перешли на белые, но хотя бы с символикой клуба.

Красные, которые значатся основными для третьего комплекта, не надевали ни разу – правда, и сыграли в белом комплекте только один матч. Чаще всего футболисты «МЮ» используют модели, которых в официальном онлайн-сторе нет.

Особенно неудобно Онана – ему жмет вратарский свитер

Если полевые игроки сменили только гетры, то вратарю Андре Онана пришлось сменить футболку – с недавних пор играет в реплике. Да, потому что официальный комплект от adidas тоже очень тесный.

По данным Daily Mail, матч против «Шеффилд Юнайтед» (2:1) – последний в желтом. На следующие игры Онана выходил в зеленой форме.

Если изучить ассортимент онлайн-магазина «Манчестер Юнайтед», то можно найти косвенное подтверждение этой версии. Желтого свитера в продаже нет (можно допустить, что adidas изъял его из-за проблем), зеленый продается за 110 евро (83 – со скидкой).

У вратарской формы, в отличие от полевой, в магазине нет маркировки аутентичная/реплика. Но стоимость зеленой формы совпадает с ценой реплики для полевых – та продается за 100 евро (разница в 10 евро – из-за длинных рукавов).

Впрочем, здесь по поводу инсайда Daily Mail есть сомнения. Желтый вратарский комплект считается гостевым, зеленый – домашним. Матч с «Шеффилд Юнайтед» был последним на данный момент выездным, следующие три – домашними. Все три раза Онана играл в зеленом.

Да и до этого Андре часто чередовал комплекты сериями по два-три матча – возможно, дело просто в ротации формы, а не в предпочтениях вратаря. Но это все равно не объясняет, куда пропал желтый свитер из официального магазина (желтые шорты на месте).

Забавно, что в прошлом сезоне Давид Де Хеа тоже жаловался на вратарскую форму от adidas – но для испанца свитер наоборот был слишком мешковатым. Видимо, комплект на 2023/24 сделали с учетом пожеланий Давида, а вместо него приехал раскачанный Онана, которому в такой форме неудобно.

По словам источника Daily Mail, новую экипировку клуб получит в течение месяца – производитель внесет «легкие изменения». Может, тогда и игра наладится? 

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Фото: Gettyimages.ru/Gareth Copley, Catherine Ivill, Jan Kruger, George Wood; Tom Weller/dpa/Global Look Press

39 комментариев

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Случайно заскочил
Это ещё раз подтверждает слова Тен Хага о том, что команда растёт и развивается.
+48
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AntonIQ
В "официальном онлайн-сторе", серьёзно? Как жаль, что не переводится на русский никак
+43
-12
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Артур Иванов
Ответ AntonIQ
В "официальном онлайн-сторе", серьёзно? Как жаль, что не переводится на русский никак
сейчас придут лингвисты-клоуны, которые будут объяснять что "слово store невозможно перевести на русский без потери значения", что "store - это не просто магазин, это нечто большее"
+21
-11
+10
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Konservator
Ответ medraiz
Так магазин тоже не русское слово... Но, я постарался, получается: "Объект розничной торговли с удаленным способом оформления заказов"
К сожалению, Объект и оформления - тоже заимствованные слова))
+9
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Егор Шетик
Плохому танцору..
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medraiz
Ответ AntonIQ
В "официальном онлайн-сторе", серьёзно? Как жаль, что не переводится на русский никак
Так магазин тоже не русское слово...
Но, я постарался, получается:
"Объект розничной торговли с удаленным способом оформления заказов"
+9
-2
+7
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kot_letova
Плохому танцору и ноги мешают
+7
-2
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Андрей Балабаев
Гранаты у них не той системы
+3
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внучок Бэйхайма
Только одно не понятно, почему они играют в «реплике», если это совершенно разные комплекты гетр? Реплика - это немного другое…
Аффтар учи мат часть
+3
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medraiz
Ответ Konservator
К сожалению, Объект и оформления - тоже заимствованные слова))
тогда остается только пальцем показывать:((
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Юрий Костыгин
Abibas forever! А так, да. Можно вернуться к легендарным размахайкам-оверсайз из 90-х.
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Sergey Kuznetsov
Ответ ManchesteR
А до этого как он оправдывался?
забиваете в поиске Тен Хаг, поиск выдает статьи, открываете любую, читаете
неужели поиску информации в наше время учить нужно?)
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romankoucher
То есть, с августа до ноября было с формой все хорошо, и вдруг.....К слову, выездная форма МЮ ужасна. То ли чёрная, то ли зелёная...
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red hikkikomori
Ощущение что весь клуб стал репликой самого себя прошлого
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Рома Политов
Ответ AntonIQ
В "официальном онлайн-сторе", серьёзно? Как жаль, что не переводится на русский никак
Как разница онлайн-стор или интернет-магазин? И там и там все состоит из заимствований. Что плохого в том, что появляются синонимы?
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JENNINGS
Для меня «МЮ» - это Nike. Американцы делали нереально крутые формы для них, особенно на стыке 00-х и 10-х. adidas особенно с титульным спонсором Chevrolet, прямо скажем, отдыхал на них.
Nike - конечно, не панацея, но мб задуматься о смене технического спонсора?
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Timur_A
По мнению Адидаса, форма должна не быть удобной, а должна выглядеть стильно-модно и хорошо продаваться. От игроков требуется надевать предоставленную форму на матчи в целях рекламы этой формы и не бухтеть. Адидас им именно за рекламу и платит. А как они в футбол играют, Адидас не волнует абсолютно. Популярность (и рекламная привлекательность) клуба зависит не от нынешних успехов, а от успехов прошлого. От нынешних успехов зависит популярность через пару десятков лет, а к тому времени контракт МЮ с Адидас истечёт.
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swerh
Вот оно че, Михалыч... В труселях дело то.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
сейчас форма придет и игра тут же попрет😁😁😁
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Министерство Правды!
Какая игра, такая и форма
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SergioRamos92
У мю прям все через одно место
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Алекс Май
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
сейчас форма придет и игра тут же попрет😁😁😁
нет. Им надо будет два месяца адаптироваться к новой форме, а потом два месяца востонавливаться.
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vladimir.kostrichko
Плохому танцору и форма мешает.
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CJ7
Так может надо просто взять на размер больше?………

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Антон Суровый
Вариант научиться танцевать- не рассматривается ими похоже))))
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