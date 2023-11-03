«МЮ» недоволен формой от adidas. Гетры тесные, вратарский свитер жмет Онана
Играют в реплике.
Кого винить в поражениях «Манчестер Юнайтед»: тренера, футболистов, владельцев? Если верить инсайдам от Daily Mail, одна из причин плохой игры команды – проблемная форма от adidas.
Тесные гетры – проблема для полевых
Майк Киган из Daily Mail рассказал, что футболисты «МЮ» еще в начале сезона сменили аутентичные игровые гетры от adidas на реплику. Оригинальные были слишком тесными и сжимали ноги – игроки жаловались.
Единственная игра, на которую «Манчестер Юнайтед» вышел в оригинальных носках от домашнего комплекта – матч первого тура против «Вулвз» (1:0). С тех пор играют в реплике. На фото ниже видна разница: слева гетры Маркуса Рэшфорда в первом туре, справа – в дерби против «Сити».
У оригинальных носков есть белый узор по всей поверхности, у реплики – нет. В онлайн-магазине «Юнайтед» аутентичные гетры от домашней формы стоят 23 евро, но игроки выходят в простой модели Adi 23 Socks – на официальном сайте adidas их можно купить за 15 евро, в магазине «МЮ» они не продаются.
Есть вероятность, что проблема не только в гетрах для домашней формы. Зеленые гетры с красно-белыми полосами от гостевого комплекта надевали два раза – против «Арсенала» и «Баварии». Потом перешли на белые, но хотя бы с символикой клуба.
Красные, которые значатся основными для третьего комплекта, не надевали ни разу – правда, и сыграли в белом комплекте только один матч. Чаще всего футболисты «МЮ» используют модели, которых в официальном онлайн-сторе нет.
Особенно неудобно Онана – ему жмет вратарский свитер
Если полевые игроки сменили только гетры, то вратарю Андре Онана пришлось сменить футболку – с недавних пор играет в реплике. Да, потому что официальный комплект от adidas тоже очень тесный.
По данным Daily Mail, матч против «Шеффилд Юнайтед» (2:1) – последний в желтом. На следующие игры Онана выходил в зеленой форме.
Если изучить ассортимент онлайн-магазина «Манчестер Юнайтед», то можно найти косвенное подтверждение этой версии. Желтого свитера в продаже нет (можно допустить, что adidas изъял его из-за проблем), зеленый продается за 110 евро (83 – со скидкой).
У вратарской формы, в отличие от полевой, в магазине нет маркировки аутентичная/реплика. Но стоимость зеленой формы совпадает с ценой реплики для полевых – та продается за 100 евро (разница в 10 евро – из-за длинных рукавов).
Впрочем, здесь по поводу инсайда Daily Mail есть сомнения. Желтый вратарский комплект считается гостевым, зеленый – домашним. Матч с «Шеффилд Юнайтед» был последним на данный момент выездным, следующие три – домашними. Все три раза Онана играл в зеленом.
Да и до этого Андре часто чередовал комплекты сериями по два-три матча – возможно, дело просто в ротации формы, а не в предпочтениях вратаря. Но это все равно не объясняет, куда пропал желтый свитер из официального магазина (желтые шорты на месте).
Забавно, что в прошлом сезоне Давид Де Хеа тоже жаловался на вратарскую форму от adidas – но для испанца свитер наоборот был слишком мешковатым. Видимо, комплект на 2023/24 сделали с учетом пожеланий Давида, а вместо него приехал раскачанный Онана, которому в такой форме неудобно.
По словам источника Daily Mail, новую экипировку клуб получит в течение месяца – производитель внесет «легкие изменения». Может, тогда и игра наладится?
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