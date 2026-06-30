Асхабадзе считает, что региональные клубы в России не могут существовать без госфинансирования: «Может, кому-то этот ответ не понравится, но он честный»

Асхабадзе считает, что клубы в России не могут существовать без поддержки регионов.

Бывший генеральный директор «Факела » Роман Асхабадзе высказался о том, могут ли клубы в России обходиться без финансирования от регионов.

– Может ли региональный клуб существовать без помощи региона, если это не «Краснодар» и не «Акрон»?

– Сегодня – нет. Может быть, кому-то этот ответ не понравится, но он честный.

Регион-учредитель клуба несет социальную ответственность. С одной стороны, это может гарантировать определенную стабильность, с другой – из субсидии, которая в разные годы составляла от 270 до 340 миллионов рублей, большую часть «Факел» тратил на развитие академии. Это 15-17% бюджета клуба в РПЛ. До вычета налогов в последний сезон РПЛ наш бюджет составлял 1,3 млрд рублей.

Здесь как раз есть интересный момент. Регион дает субсидию на развитие клуба. При правильном расходовании этих средств не только улучшаются спортивные результаты основной команды, но и появляются рабочие места, дети начинают заниматься футболом, тренеры – получать образование.

У нас кое-что получилось – в РПЛ мы получали деньги с ТВ-контракта, с беттингового соглашения. Но это же не чистые деньги – клуб должен заплатить налоги. В итоге размер этих налогов больше размера субсидии, выделяемой регионом. Это же хорошая история для города. Плюс началось развитие туризма: болельщики других клубов начали ездить в Воронеж, оставлять там определенные деньги.

Поэтому мне кажется, что и клуб положительно повлиял на регион. Но я очень благодарен Александру Викторовичу Гусеву, наблюдательному совету за помощь на каждом этапе в «Факеле». С самого начала мы договорились, что финансовая история – под контролем области, а в спортивную часть наблюдательный совет не будет влезать. Так и было, поэтому решения по спортивной части в «Факеле» принимались очень быстро. В «Спартаке» все происходило дольше, хотя клуб был частным.

– Вы упомянули ТВ- и беттинговый контракты в РПЛ. На деньги от лиги можно выжить?

– А мы это не доказали? Без громких трансферов, без больших контрактов, но поступательно развиваться можно.

Скажу больше: если бы в 2022-м в РПЛ не появилось новых контрактов, «Факел», даже оказавшись в лиге, не мог бы гарантировать свое существование на следующий год. Из-за этого, возможно, «Факел» и не заявлялся бы в РПЛ , – сказал Асхабадзе в интервью Спортсу’’.

Интервью Романа Асхабадзе: как жил «Факел» последние семь лет?

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