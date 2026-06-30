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  4. Асхабадзе считает, что региональные клубы в России не могут существовать без госфинансирования: «Может, кому-то этот ответ не понравится, но он честный»

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Асхабадзе считает, что региональные клубы в России не могут существовать без госфинансирования: «Может, кому-то этот ответ не понравится, но он честный»
Асхабадзе считает, что клубы в России не могут существовать без поддержки регионов.

Бывший генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о том, могут ли клубы в России обходиться без финансирования от регионов. 

– Может ли региональный клуб существовать без помощи региона, если это не «Краснодар» и не «Акрон»?

– Сегодня – нет. Может быть, кому-то этот ответ не понравится, но он честный. 

Регион-учредитель клуба несет социальную ответственность. С одной стороны, это может гарантировать определенную стабильность, с другой – из субсидии, которая в разные годы составляла от 270 до 340 миллионов рублей, большую часть «Факел» тратил на развитие академии. Это 15-17% бюджета клуба в РПЛ. До вычета налогов в последний сезон РПЛ наш бюджет составлял 1,3 млрд рублей. 

Здесь как раз есть интересный момент. Регион дает субсидию на развитие клуба. При правильном расходовании этих средств не только улучшаются спортивные результаты основной команды, но и появляются рабочие места, дети начинают заниматься футболом, тренеры – получать образование.

У нас кое-что получилось – в РПЛ мы получали деньги с ТВ-контракта, с беттингового соглашения. Но это же не чистые деньги – клуб должен заплатить налоги. В итоге размер этих налогов больше размера субсидии, выделяемой регионом. Это же хорошая история для города. Плюс началось развитие туризма: болельщики других клубов начали ездить в Воронеж, оставлять там определенные деньги. 

Поэтому мне кажется, что и клуб положительно повлиял на регион. Но я очень благодарен Александру Викторовичу Гусеву, наблюдательному совету за помощь на каждом этапе в «Факеле». С самого начала мы договорились, что финансовая история – под контролем области, а в спортивную часть наблюдательный совет не будет влезать. Так и было, поэтому решения по спортивной части в «Факеле» принимались очень быстро. В «Спартаке» все происходило дольше, хотя клуб был частным. 

– Вы упомянули ТВ- и беттинговый контракты в РПЛ. На деньги от лиги можно выжить?

– А мы это не доказали? Без громких трансферов, без больших контрактов, но поступательно развиваться можно. 

Скажу больше: если бы в 2022-м в РПЛ не появилось новых контрактов, «Факел», даже оказавшись в лиге, не мог бы гарантировать свое существование на следующий год. Из-за этого, возможно, «Факел» и не заявлялся бы в РПЛ, – сказал Асхабадзе в интервью Спортсу’’.

Интервью Романа Асхабадзе: как жил «Факел» последние семь лет?

***

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoденьги
logoРоман Асхабадзе
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
logoАкрон
logoКраснодар

Комментарии

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Пока российские клубы на госфинансировании, им и нет смысла существовать как-то по-другому
российский футбол без госфинансирования не умрет. просто будет жить по средствам. так и должно быть.
Ответzidane467554
российский футбол без госфинансирования не умрет. просто будет жить по средствам. так и должно быть.
Куча клубов исчезнет
Ответzidane467554
российский футбол без госфинансирования не умрет. просто будет жить по средствам. так и должно быть.
Успокойтесь уже с этой популисткой ерундой. Невозможно заработать денег футбольному клубу в России, чтобы быть на хорошем уровне. Горстка частных клубов и со всех сторон гос деньги - будь то прямые инвестиции в качестве владельцев или через тв контракт с федеральным каналом
А что у столичных клубов как будь-то нет госфинвнсирования?
ОтветМихаил Блинов
А что у столичных клубов как будь-то нет госфинвнсирования?
3 из 4 столичных клубов находятся на полном гос.финанфировании. Каждому из них государство построило стадион, что с учётом цены московской землицы + цена работ - космические вложения.
ОтветOwen_the_Simple
3 из 4 столичных клубов находятся на полном гос.финанфировании. Каждому из них государство построило стадион, что с учётом цены московской землицы + цена работ - космические вложения.
слава богу, что Зенит всё сам сделал без властей - и землю привезли из Сибири, чтобы у города не забирать, и игроки стадион сами строили после тренировок, спонсора у клуба вообще нет
Вы вообще видите, что в стране происходит? Из этих худых бюджетом еще сотни миллионов выделять на всякие факелы с шинниками? Чтобы потом деревянные колченогие кудесники из первой команды долларовыми миллионерами становились? Да нафиг нужен такой футбол!
ОтветЕбздрогыч
Вы вообще видите, что в стране происходит? Из этих худых бюджетом еще сотни миллионов выделять на всякие факелы с шинниками? Чтобы потом деревянные колченогие кудесники из первой команды долларовыми миллионерами становились? Да нафиг нужен такой футбол!
Если бы ты смотрел Первую лигу - понял бы что и тренеры есть свои, и футболисты. И что футбол пока жив. Просто мы не смотрим и не говорим об этом
ОтветРоман Грожан
Если бы ты смотрел Первую лигу - понял бы что и тренеры есть свои, и футболисты. И что футбол пока жив. Просто мы не смотрим и не говорим об этом
Так это и здорово, и живут они там по средствам. Но когда игроки не сильно большой разницы, один получает сотни миллионов в год, другой живет на 100-200 тысяч в месяц, и все это платится на наши налоги - зачем это? Во всем мире футбол это бизнес, а у нас социальная нагрузка на бюджет. Мне как налогоплательщику такая нагрузка вообще не сдалась. Есть бизнес, вот пускай и содержит команды (ну кроме всяких Газпромов и Лукойлов, которые на общих недрах поднялись)
Это скорее проблема того, что весь региональный бизнес выкуплен Москвой и никакое спосорство, меценатство итд из альтруистских побуждений не может существовать, потому что не одобряется главным дядей из Мск. А из таких вещей клубы и начинают появляться
ОтветAsfrid Vigman
Это скорее проблема того, что весь региональный бизнес выкуплен Москвой и никакое спосорство, меценатство итд из альтруистских побуждений не может существовать, потому что не одобряется главным дядей из Мск. А из таких вещей клубы и начинают появляться
Комментарий удален модератором
Ответd55780
Комментарий удален модератором
Нетупой, в пунктуацию сначала научись
Удивительно, как клубы в частном порядке пережили 90-е, а потом всем резко понадобилось гос финансирование
Ответdimonivanov
Удивительно, как клубы в частном порядке пережили 90-е, а потом всем резко понадобилось гос финансирование
тащемта, удивительно, что страна пережила 90-е, а ты про футбольные клубы
ОтветEgobrain
тащемта, удивительно, что страна пережила 90-е, а ты про футбольные клубы
Тут речь про страну или про футбольные клубы? Прочти новость
Асхабадзе говорит правду. Которая хуже самой наглой лжи. Без госфинансирования (регионы, госкомпании (Ростех, Газпром), квазичастные Акроны и Лукойлы) СЕГОДНЯ клубы существовать не могут. В футбольной Европе есть еще 3 похожие страны – Казахстан, Азербайджан, Турция (с оговорками). Страны победившего народовластия. Интересное соседство.
Разумеется, в какой-дь Норвегии или Франции (низшие лиги) муниципалитеты какие-то НЕБОЛЬШИЕ деньги давать могут. Но, там за каждую копейку отчитываться придется ПУБЛИЧНО. Филькиными грамотами от РПЛ не обойдешься.
В Италии, к примеру, нет госфинансирования футбольных клубов, а уровень футбола и достижения даже смешно сравнивать с отечественным. Не можете найти источники финансирования, оставайтесь любителями. По мощам и елей, как говорится.
ОтветИван Оклахома
В Италии, к примеру, нет госфинансирования футбольных клубов, а уровень футбола и достижения даже смешно сравнивать с отечественным. Не можете найти источники финансирования, оставайтесь любителями. По мощам и елей, как говорится.
Там по другому называется.А суть одна.
И у Зенита есть госфинансирование, даже если это сделано завуалировано
ОтветРубин2003
И у Зенита есть госфинансирование, даже если это сделано завуалировано
Так Зенит- тоже региональный клуб 🤣🤣
ОтветРубин2003
И у Зенита есть госфинансирование, даже если это сделано завуалировано
Комментарий скрыт
Ну так у нас в стране госкапитализм, чего удивляться что спортивные клубы не могут выжить без гос денег или денег, аффилированных с государством. И эта система абсолютно кривая, косая и созданная только ради обеспечения вертикали власти.
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