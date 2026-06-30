Канцлер Германии Мерц после вылета сборной с ЧМ-2026: «Тот, кто носит эмблему с орлом на груди, заслуживает нашей поддержки, а не насмешек»
Канцлер Германии прокомментировал вылет с ЧМ-2026.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал поддержать сборную страны после вылета с ЧМ-2026.
Команда Юлиана Нагельсманна уступила сборной Парагвая в 1/16 финала турнира (1:1, пен. 3:4).
«Успехи мы празднуем вместе. И при поражениях мы остаемся вместе. Это делает нас сильными.
Тот, кто носит эмблему с орлом на груди, заслуживает нашей поддержки, а не наших насмешек», – написал Мерц.
Канцлер Германии Мерц о вылете сборной с ЧМ-2026: «Какая игра, несмотря на поражение! Вы порадовали страну благодаря самоотдаче и командному духу. Гордимся вами»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фридриха Мерца
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