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  4. Канцлер Германии Мерц после вылета сборной с ЧМ-2026: «Тот, кто носит эмблему с орлом на груди, заслуживает нашей поддержки, а не насмешек»

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Канцлер Германии Мерц после вылета сборной с ЧМ-2026: «Тот, кто носит эмблему с орлом на груди, заслуживает нашей поддержки, а не насмешек»
Канцлер Германии прокомментировал вылет с ЧМ-2026.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал поддержать сборную страны после вылета с ЧМ-2026.

Команда Юлиана Нагельсманна уступила сборной Парагвая в 1/16 финала турнира (1:1, пен. 3:4).

«Успехи мы празднуем вместе. И при поражениях мы остаемся вместе. Это делает нас сильными.

Тот, кто носит эмблему с орлом на груди, заслуживает нашей поддержки, а не наших насмешек», – написал Мерц. 

Канцлер Германии Мерц о вылете сборной с ЧМ-2026: «Какая игра, несмотря на поражение! Вы порадовали страну благодаря самоотдаче и командному духу. Гордимся вами»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фридриха Мерца
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Комментарии

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Мерц с поддержкой около 10% даже тут не понимает, что выглядит максимально нелепо с этими патриот-лозунгами после обсера бундестим.
ОтветBBMSK2021
Мерц с поддержкой около 10% даже тут не понимает, что выглядит максимально нелепо с этими патриот-лозунгами после обсера бундестим.
А что ему понимать, чисто марионетка, читающая по бумажке. Сегодня он, завтра другой😄
у сборной Германии должен быть не орел на груди, а курица без яиц
Там в комментариях шутка про Мерца набрала больше лайков, чем твит самого Мерца. Это всё, что нужно знать)
И вскинул руку вверх!
Поддержали уже людей с орлом в 39м году :)) так себе получилось
Ну, орлом они точно сели🚽
Звучит как троллинг
Это он о гестаповцах?
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