Канцлер Германии Мерц после вылета сборной с ЧМ-2026: «Тот, кто носит эмблему с орлом на груди, заслуживает нашей поддержки, а не насмешек»

Канцлер Германии прокомментировал вылет с ЧМ-2026.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал поддержать сборную страны после вылета с ЧМ-2026.

Команда Юлиана Нагельсманна уступила сборной Парагвая в 1/16 финала турнира (1:1, пен. 3:4).

«Успехи мы празднуем вместе. И при поражениях мы остаемся вместе. Это делает нас сильными.

Тот, кто носит эмблему с орлом на груди, заслуживает нашей поддержки, а не наших насмешек», – написал Мерц.

Канцлер Германии Мерц о вылете сборной с ЧМ-2026: «Какая игра, несмотря на поражение! Вы порадовали страну благодаря самоотдаче и командному духу. Гордимся вами»