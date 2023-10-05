Футболка Мбаппе – трофей сына Триппьера. Добыл в конкуренции с партнерами!

Двойная победа.

Достижение Кирана Триппьера в матче с «ПСЖ» – не только ассист на третий гол «Ньюкасла». Даже важнее то, что он исполнил мечту сына.

Шестилетний Джейкоб фанатеет от Килиана Мбаппе. Вечер он заканчивал в футболке француза.

Вышел в ней даже в эфир французского телевидения вместе с папой.

На эту же футболку, кстати, претендовал и Шон Лонгстафф – партнер, которому Киран как раз отдал голевую. Но тут Триппьер сыграл на опережение.

После матча Лонгстафф в интервью TNT Sports признался, что хочет раздобыть сувенир для младшего брата (Мэтти 23 года, он тоже принадлежит «Ньюкаслу», но играет по арендам), тогда он еще рассчитывал.

Во время матча Шон даже подходил к Мбаппе, чтобы договориться о сделке.

Не знал, что Триппьер ради сына провернет операцию быстрее.

После матча Триппьер-младший уже рассекал по стадиону в футболке кумира.

Когда они вместе с папой оказались в эфире Canal+, ведуший отдельно спросил у ребенка, расстроен ли он поражением «ПСЖ» из-за Килиана или больше все-таки счастли за папу.

Вместе постановили, что радость за отца перевешивает!

Прямо во время интервью сынишка снял футболку Мбаппе – и мы увидели, что под ней черно-белый «Ньюкасл», цвет победителей этого вечера.

Джейкоб Триппьер – настолько фанат Мбаппе, что предпочел бы выходить за руку с французом, а не с папой:

«Он сказал, что хочет выйти на поле с Мбаппе, а не со мной. Мне это не понравилось! – такая шуточная злость отца. – Но он настоящий фанат Мбаппе, постоянно смотрит видео с ним на ютубе. Сказал ему: «Если выйдешь с Мбаппе, то на меня в туннеле даже не смотри». Всем захочется заполучить футболку Килиана – это нормально, но я об этом не думаю я хочу заполучить три очка».

У Триппьера получилось и то, и другое!

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; East News/Cal Sport Media via AP Images