Молнии «Ман Сити», цветы «Фиорентины» и футболка «Спортинга» в честь Криша. Галерея третьих форм 🤩

У некоторых команд есть даже четвертые.

Третий комплект формы – он же альтернативный – излюбленное поле для экспериментов у футбольных экипировщиков. Кто-то наполняет его отсылками к важным датам, кто-то – делает максимально оригинальным, ярким или таким, какой болельщикам нравилось бы носить в повседневной жизни.

Большинство таких форм представляют уже в августе-сентябре, так что пора собирать урожай. Вот самые оригинальные и симпатичные альтернативные формы европейских клубов. Смотрим!

«Арсенал». Неожиданный зеленый комплект – отсылка к гостевой форме сезона-1982/83. Атмосферный фотосет с эстетикой 80-х прилагается.

«Брентфорд». Необычный узор на третьей форме лондонского клуба – крыло пчелы по микроскопом. Надо напоминать, какое насекомое на лого «Брентфорда»?

«Бернли». Клуб вернулся в Премьер-лигу и представил форму, вдохновленную прожекторами стадиона «Терф Мур».

«Челси». У клуба Тодда Боули третий комплект будет непривычного мятного цвета. На самом деле оттенок называется «итонский голубой» – его носили члены спортивных команд известного колледжа.

«Кристал Пэлас». Черный комплект украсили лондонские граффити – так «Пэлас» отдает дань уважения родному району.

«Эвертон». Форма такая же серая, как будни болельщиков ливерпульской команды. Из интересного – минималистичный дизайн логотипа в форме башни.

«Ливерпуль». Выбрал необычный лавандовый цвет. Особенно цвет нравится Юргену Клоппу – на все матчи выходит в фиолетовом худи из третьего комплекта.

«Манчестер Сити». Молнии символизируют скорости, на которых играет в футбол команда Гвардиолы, и живенькую атмосферу Манчестера. Но и в пейзажи Токио во время азиатского турне вписались идеально.

«Манчестер Юнайтед». Достаточно классическую белую форму украшает минималистичное лого. Вместо полного клубного герба – только красный дьявол. Рою Кину нравится!

«Тоттенхэм». Этот сезон для «шпор» стал обновлением. Вот и первая в истории темно-бежевая форма тоже в новинку для команды. В ней, правда, уже проиграли «Фулхэму» в Кубке Лиги – и болельщики посчитали футболки несчастливыми.

«Барселона». Третий комплект каталонского клуба выполнен в мятных цветах с сине-гранатовым тиснением. И символизирует «таланты Ла Масии, которые вдохновляют всех нас».

У «Барсы» есть и четвертый комплект в желто-красных цветах саньеры – каталонского флага. Он остался с прошлого сезона.

«Реал Мадрид». Черный футболка, желтые детали – беспроигрышное сочетание.

«Реал Сосьедад». У Арсена Захаряна в этом сезоне третья форма – это просто белая версия гостевой синей футболки. Главная деталь – полоса в виде трехмерного столба.

«Милан». Выбрал неожиданно мягкую цветовую гамму для третьего комплекта – градиент из нежно-розового в нежно-голубой. Смотрится симпатично и на футболистах, и на болельщицах.

«Рома». Черная футболка с деталями в клубных цветах – красном, оранжевом и желтом. Эмблема, как водится, минималистичная – волчок.

«Фиорентина». В этом сезоне радует цветочными формами. Третья продолжает дело основного и гостевого комплектов – чуть темнее, чем основная и с полосой из лилий.

«Интер». Непривычные для клуба цвета – оранжевый и черный. В такой же гамме Nike делал для «Интера» форму в начале 00-х. Дэнзел Думфрис явно оценил.

«Ювентус». Вся выдумка, похоже, ушла на бело-серо-розовый гостевой комплект, вдохновленный горами Пьемонта. Третий – черный с белыми деталями. Классика.

«Наполи». Третий комплект от Армани радует узором на рукавах и вокруг эмблемы на груди. Вы тоже подумали про татуировки жителей островов Самоа?

«Удинезе». Эту форму для команды из Удине и Macron придумал молодой дизайнер из Милана Марчело Пипитоне. Выглядит стильно и свежо.

«Бавария». У мюнхенцев есть и третий комплект, и специальная форма в честь Октоберфеста. Начнем с третьего комплекта (он же называется лигочемпионским): светлая футболка с логотипом образца 1923 года и узором из растений органично дополняется темно-красными шортами.

Версия для Октоберфеста похожа на третий комплект, но оливкового цвета.

«Байер». Внешне очень легкий небесно-голубой комплект для обычно черно-красного клуба из Леверкузена. Белые линии на нем символизируют реки, которые протекают в регионе.

«Боруссия Менхенгладбах». Симпатичная третья форма – самое приятное впечатление от ужасного старта сезона.

«Боруссия Дортмунд». Официально у клуба нет третьей формы, зато есть кубковый комплект. Он выглядит вот так.

«РБ Лейпциг». Уже в привычных сине-красно-желтых цветах и с геометрическим узором. Хави Симонсу идет.

«Лилль». Форма с геральдической лилией. Все, кажется, логично.

«Монако». Третий комплект официально называется Oceano – морская тематика органично вписана в привычный дизайн формы клуба с диагональным делением футболки. С продажи каждой футболки 5 евро уйдут Институту океанографии.

«Метц». Третья форма – очевидная отсылка к шахтерскому прошлому. На футболках буквально изображен уголь. Формы от Kappa отличаются оригинальностью.

«Лион». Печальное начало сезона болельщики могут скрасить такой вот цветастой формой. В создании дизайна футболки adidas помогал французский уличный художник Симон Потер. Официально комплект еще не представили, но в магазины уже поступил.

«Марсель». Огонь и лава на форме – отсылка к страстной поддержке болельщиков на трибунах «Велодрома». Пока что фанаты даже слишком близко к сердцу принимают результаты на старте сезона.

«ПСЖ». Третья форма по традиции выходит в коллаборации с брендом Air Jordan. В этом году это чисто черная футболка, но с паттерном, которым отличались многие модели кроссовок «Джорданов».

«Брест». Бодро начавший сезон клуб тоже сделал третий комплект формы черным. Но узоры как будто бы повеселее.

«Тулуза». Видите цифры, оформленные в виде ромбов? Это номера девяти департаментов региона Аквитания – такая вот дань уважения родине от футбольного клуба.

«Янг Бойз». У участника Лиги чемпионов от Швейцарии есть специальный комплект для кубковых матчей – с силуэтом городского пейзажа.

«Селтик». Чемпион Шотландии в этом году отпраздновал 120-летие зеленых полос на форме. По такому случаю adidas выпустил вот такую форму без спонсоров, а эмблема и логотип немецкого экипировщика практически не видны.

«Рейнджерс». А вот у соседей по Глазго форма не такая изящная. Зато сочетание оранжевого и синего цветов нравится болельщикам.

«Аякс». В прошлые сезоны амстердамский клуб радовал нас и яркими формами, и красивым футболом. В этом сезоне у клуба большие проблемы на поле, третья форма тоже не впечатляет.

«Спортинг». Третьи формы «Порту» и «Бенфики» не особенно впечатляют, а вот «Спортинг» выделился. Альтернативный комплект – отсылка ко временам в начале 2000-х, когда за клуб еще играл Криштиану Роналду. Симпатичный черный с золотым.

Какая форма впечатлила вас больше?

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; Andreas Gora/dpa/Global Look Press; instagram.com/Borussia Dortmund, Napoli, Real Sociedad, Real Madrid , BSC Young Boys, Monaco, Manchester United, Internazionale Milano, Brentford, Stade Brestois , Sporting, Udinese Calcio, Arsenal, Borussia Monchengladbach, Liverpool, Juventus, Roma, Everton, Olympique Lyonnais, Bayern Munchen, ACF Fiorentina, Ajax, Celtic Football Club, Bayer 04, Crystal Palace, Milan, Toulouse, Olympique de Marseille, Burnley Football Club, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Football Club de Metz, Chelsea, Rangers, LOSC Lille, Manchester City