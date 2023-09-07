32 комментария

Арбитр в Португалии отменил пенальти после... звонка по телефону! «Порту» требует аннулировать результат
Пропала связь с ВАР.
Вы наверняка уже видели фото, где главный арбитр разговаривает по телефону прямо во время матча. И это не низшие дивизионы локальных чемпионатов – это высшая лига Португалии и матч самого «Порту»!
Так что же случилось?
«Порту» еле спасся дома против «Аруки» (1:1), сравняв счет на 109-й минуте. Гости вели благодаря голу Кристо Гонсалеса на 83-й минуте, а на 90-й судья Мигел Ногейра поставил пенальти в ворота «Аруки» за нарушение на Мехди Тареми. Потом началось безумие.
• Судьи ВАР не согласились с решением Ногейры. Выяснилось, что связь с ВАР пропала – повтор не посмотреть, монитор не работал.
Решение вскоре нашли – Ногейра позвонил коллегам по телефону. Да, прямо во время матча! Причем судья Руй Оливера, которому звонил Ногейра, находился в 300 километрах от происходящего.
После пятиминутной консультации Ногейра отменил пенальти, а потом еще и добавил 17 минут ко второму тайму – из-за задержки с ВАР.
• На 105-й минуте «Порту» снова заработал пенальти, который уже не аннулировали – но Галено не переиграл вратаря Игнасио де Арруабаррену.
И все же хозяева сравняли – на 109-й минуте! Эванилсон поймал матч внутри штрафной и прошил де Арруабаррену с близкого расстояния. Ничья на «Эштадиу ду Драгау» длиной 112 минут.
«Порту» недоволен и подал протест. Клуб считает, что эта ошибка могла повлиять на ход игры
«Порту» потребовал аннулировать результат игры с «Арукой»: «Это основано на действиях судьи во время изменения решения и телефонного звонка без доступа к кадрам эпизода с назначенным пенальти за нарушение на Мехди Тареми.
Действия Мигела Ногейры представляют собой нарушение правил игры и ошибку, которая могла серьезно повлиять на ход игры».
Помощник главного тренера «Порту» Витор Бруно тоже недоволен: «Не хочу проявить неуважение к кому-либо, но то, что произошло в конце матча, карикатура на португальский футбол. Не думаю, что менять решение по происходящему на поле по телефону – это подходящий способ. Если мы хотим сохранить репутацию нашего футбола, нельзя так делать».
Тренер «Аруки» Даниэл Рамос пожаловался на другое: «Я тренирую более 20 лет, и никогда не видел такого большого компенсированного времени – 22 минуты! Что в конечном итоге раздражает, так это то, что даже 17 добавленных минут теперь приемлемы, я думаю, это рекорд лиги. Потом были еще три минуты, которые превратились в пять. Логично, это вызывает недовольство».
На послематчевой пресс-конференции Рамос передал слова главного героя встречи, Мигела Ногейры, в эпизоде с отменой пенальти: «Судья подозвал нас и сказал, что у них пропала связь и нет возможности пересмотреть эпизод, хотя все уже изучили судьи ВАР.
Я посчитал, что там не было пенальти, и нужно было верить видеоповторам. Ногейра сказал, что это было нелегкое решение для него, но он положился на судей ВАР, потому что они проанализировали ситуацию на основе повторов».
В РПЛ тоже недавно был случай проблем со связью на ВАР! Помните?
Фото: fcporto.pt
— Да да?
— Ну как там с деньгами?
- какими пенальти, ты куда звонишь, сынок
Значит, что делать по мнению Порту? Ногейра зная, что ВАР с ним не согласен, все равно указывает на точку? Или.... Как-то по другому связывается с ВАР-судьей для изучения ситуации(как? варианты?), или все просто ждут N-количество времени, пока связь с ВАР заработает стандартно(и заработает ли?). Да, момент с телефоном - это кринж, но я не вижу альтернатив, кроме того, что Ногейра забивает болт на ВАР и решает эпизод сам согласно своему видению.
p.s. Но вообще, если Вы не можете обыграть какую-то Аруку и Вас смущает отмененный пенальти, это все равно вопросы к Порту и их безалаберности. Ни о каком "судейством убийстве" тут речи идти не может, это лишь одна "ошибка"(и с точки зрения футбола не ошибка, пенальти отменен верно). Что мешало Порту забивать другой пенальти или забить больше голов с игры? Имхо, результат оставить в силе, Порту нытики.
Регламент обращения к ВАР есть. Со связью получились проблемы. Судьи вышли из ситуации.
С гостайной и персданными они не работали в это время.
Неужели так сложно понять, что сейчас судьи принимая решение все равно делают сноску на то, что их может поправить вар. Сами по себе они решение поменять не могут.