32 комментария

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Арбитр в Португалии отменил пенальти после... звонка по телефону! «Порту» требует аннулировать результат

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Пропала связь с ВАР.

Вы наверняка уже видели фото, где главный арбитр разговаривает по телефону прямо во время матча. И это не низшие дивизионы локальных чемпионатов – это высшая лига Португалии и матч самого «Порту»! 

Так что же случилось? 

«Порту» еле спасся дома против «Аруки» (1:1), сравняв счет на 109-й минуте. Гости вели благодаря голу Кристо Гонсалеса на 83-й минуте, а на 90-й судья Мигел Ногейра поставил пенальти в ворота «Аруки» за нарушение на Мехди Тареми. Потом началось безумие.

• Судьи ВАР не согласились с решением Ногейры. Выяснилось, что связь с ВАР пропала – повтор не посмотреть, монитор не работал.

Решение вскоре нашли – Ногейра позвонил коллегам по телефону. Да, прямо во время матча! Причем судья Руй Оливера, которому звонил Ногейра, находился в 300 километрах от происходящего.

После пятиминутной консультации  Ногейра отменил пенальти, а потом еще и добавил 17 минут ко второму тайму – из-за задержки с ВАР.

• На 105-й минуте «Порту» снова заработал пенальти, который уже не аннулировали – но Галено не переиграл вратаря Игнасио де Арруабаррену.

И все же хозяева сравняли – на 109-й минуте! Эванилсон поймал матч внутри штрафной и прошил де Арруабаррену с близкого расстояния. Ничья на «Эштадиу ду Драгау» длиной 112 минут.

«Порту» недоволен и подал протест. Клуб считает, что эта ошибка могла повлиять на ход игры

«Порту» потребовал аннулировать результат игры с «Арукой»: «Это основано на действиях судьи во время изменения решения и телефонного звонка без доступа к кадрам эпизода с назначенным пенальти за нарушение на Мехди Тареми.

Действия Мигела Ногейры представляют собой нарушение правил игры и ошибку, которая могла серьезно повлиять на ход игры».

Помощник главного тренера «Порту» Витор Бруно тоже недоволен: «Не хочу проявить неуважение к кому-либо, но то, что произошло в конце матча, карикатура на португальский футбол. Не думаю, что менять решение по происходящему на поле по телефону – это подходящий способ. Если мы хотим сохранить репутацию нашего футбола, нельзя так делать».

Тренер «Аруки» Даниэл Рамос пожаловался на другое: «Я тренирую более 20 лет, и никогда не видел такого большого компенсированного времени – 22 минуты! Что в конечном итоге раздражает, так это то, что даже 17 добавленных минут теперь приемлемы, я думаю, это рекорд лиги. Потом были еще три минуты, которые превратились в пять. Логично, это вызывает недовольство».

На послематчевой пресс-конференции Рамос передал слова главного героя встречи, Мигела Ногейры, в эпизоде с отменой пенальти: «Судья подозвал нас и сказал, что у них пропала связь и нет возможности пересмотреть эпизод, хотя все уже изучили судьи ВАР.

Я посчитал, что там не было пенальти, и нужно было верить видеоповторам. Ногейра сказал, что это было нелегкое решение для него, но он положился на судей ВАР, потому что они проанализировали ситуацию на основе повторов».

В РПЛ тоже недавно был случай проблем со связью на ВАР! Помните?

Фото: fcporto.pt

32 комментария

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Владислав Сабельников
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с деньгами?
+76
-5
+71
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Liquidozz
Из 50|50 или звонка другу судья выбрал второе.
+52
0
+52
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Арсен Венгер (копия)
- алло, ну что там с пенальти?
- какими пенальти, ты куда звонишь, сынок
+47
0
+47
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Лимит Лимитович
Это должно было случиться в российском чемпионате первым, давайте объективно)
+24
-2
+22
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Pasta
А что предлагало Порту сделать в этой ситуации? Они конечно хотели бы, чтобы Ногейра не отметил своего первичного решения и поставил пенальти. Но с точки зрения футбола и справедливости - нужно изучать повторы и смотреть ВАР, согласно чему, ВАР-судья пришел к выводу, что пенальти назначен ОШИБОЧНО.

Значит, что делать по мнению Порту? Ногейра зная, что ВАР с ним не согласен, все равно указывает на точку? Или.... Как-то по другому связывается с ВАР-судьей для изучения ситуации(как? варианты?), или все просто ждут N-количество времени, пока связь с ВАР заработает стандартно(и заработает ли?). Да, момент с телефоном - это кринж, но я не вижу альтернатив, кроме того, что Ногейра забивает болт на ВАР и решает эпизод сам согласно своему видению.

p.s. Но вообще, если Вы не можете обыграть какую-то Аруку и Вас смущает отмененный пенальти, это все равно вопросы к Порту и их безалаберности. Ни о каком "судейством убийстве" тут речи идти не может, это лишь одна "ошибка"(и с точки зрения футбола не ошибка, пенальти отменен верно). Что мешало Порту забивать другой пенальти или забить больше голов с игры? Имхо, результат оставить в силе, Порту нытики.
+22
-4
+18
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antineutrino
Ответ Арсен Венгер (копия)
- алло, ну что там с пенальти? - какими пенальти, ты куда звонишь, сынок
- пе.. пенальти прожиточного минимума
+13
0
+13
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majestic1980
Ответ Liquidozz
Из 50|50 или звонка другу судья выбрал второе.
А ведь мог мы ещё подсказкой мнение зала/трибун воспользоваться
+13
0
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HaLaVa666
Ответ Лимит Лимитович
Это должно было случиться в российском чемпионате первым, давайте объективно)
смотрю другие чемпионаты и скажу честно - российские судьи по сравнению с португальскими и испанскими просто космос
+13
-2
+11
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Kuryanin
Алло, это Володька.
+5
0
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Zver
Ответ Cearvm
А в чем проблема-то, как правила игры нарушены? Он обратился к арбитрам на VAR, когда имел на это право. Использовал телефон только из-за неисправности системы связи, они передали ровно то, что могли. Чем для тренера телефон отличается от гарнитуры, по которой бы он точно так же поменял решение? Буквоедство бредовое от Порту, попытка хоть как-то зацепиться.
проблема в том, что судья обязан смотреть видеоповтор при отмене пенальти. Без обращения к монитору он может только офсайды фиксировать веря на слово ВАР
+5
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bevooch
Ответ Pueblo
А говорили, что с ВАР всё будет чётко
А что не_чёткого произошло?
Регламент обращения к ВАР есть. Со связью получились проблемы. Судьи вышли из ситуации.

С гостайной и персданными они не работали в это время.
+4
0
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Shock In
Скоро в Грозном
+5
-1
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Андрей Антонов
Надо в рпл взять на вооружение. пригодится
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Cearvm
А в чем проблема-то, как правила игры нарушены? Он обратился к арбитрам на VAR, когда имел на это право. Использовал телефон только из-за неисправности системы связи, они передали ровно то, что могли. Чем для тренера телефон отличается от гарнитуры, по которой бы он точно так же поменял решение? Буквоедство бредовое от Порту, попытка хоть как-то зацепиться.
+4
0
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mr kovalsky
Ответ Владислав Сабельников
— Алё! — Да да? — Ну как там с деньгами?
ало это Володька, вы там кроме просмотров вар делаете что то?
+4
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majestic1980
’Без меня не бить!" - попросил известный португальский форвард судью по телефону
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dimi3
Ответ Владислав Сабельников
— Алё! — Да да? — Ну как там с деньгами?
— Ты кому звонишь? Отменяй пенальти.
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Давид Agabekyan
Ответ Pasta
А что предлагало Порту сделать в этой ситуации? Они конечно хотели бы, чтобы Ногейра не отметил своего первичного решения и поставил пенальти. Но с точки зрения футбола и справедливости - нужно изучать повторы и смотреть ВАР, согласно чему, ВАР-судья пришел к выводу, что пенальти назначен ОШИБОЧНО. Значит, что делать по мнению Порту? Ногейра зная, что ВАР с ним не согласен, все равно указывает на точку? Или.... Как-то по другому связывается с ВАР-судьей для изучения ситуации(как? варианты?), или все просто ждут N-количество времени, пока связь с ВАР заработает стандартно(и заработает ли?). Да, момент с телефоном - это кринж, но я не вижу альтернатив, кроме того, что Ногейра забивает болт на ВАР и решает эпизод сам согласно своему видению. p.s. Но вообще, если Вы не можете обыграть какую-то Аруку и Вас смущает отмененный пенальти, это все равно вопросы к Порту и их безалаберности. Ни о каком "судейством убийстве" тут речи идти не может, это лишь одна "ошибка"(и с точки зрения футбола не ошибка, пенальти отменен верно). Что мешало Порту забивать другой пенальти или забить больше голов с игры? Имхо, результат оставить в силе, Порту нытики.
Это нарушение регламента использования вар. Какая разница кого они обыграть не могут
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Mephisto_BLR
Ответ Pasta
А что предлагало Порту сделать в этой ситуации? Они конечно хотели бы, чтобы Ногейра не отметил своего первичного решения и поставил пенальти. Но с точки зрения футбола и справедливости - нужно изучать повторы и смотреть ВАР, согласно чему, ВАР-судья пришел к выводу, что пенальти назначен ОШИБОЧНО. Значит, что делать по мнению Порту? Ногейра зная, что ВАР с ним не согласен, все равно указывает на точку? Или.... Как-то по другому связывается с ВАР-судьей для изучения ситуации(как? варианты?), или все просто ждут N-количество времени, пока связь с ВАР заработает стандартно(и заработает ли?). Да, момент с телефоном - это кринж, но я не вижу альтернатив, кроме того, что Ногейра забивает болт на ВАР и решает эпизод сам согласно своему видению. p.s. Но вообще, если Вы не можете обыграть какую-то Аруку и Вас смущает отмененный пенальти, это все равно вопросы к Порту и их безалаберности. Ни о каком "судейством убийстве" тут речи идти не может, это лишь одна "ошибка"(и с точки зрения футбола не ошибка, пенальти отменен верно). Что мешало Порту забивать другой пенальти или забить больше голов с игры? Имхо, результат оставить в силе, Порту нытики.
Ну вообще Арука в том сезоне финишировала 5й. Зачем такое пренебрежение. С остальным согласен.
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Ilya Chistyakov
Ответ antineutrino
- пе.. пенальти прожиточного минимума
Олдскулы свело)
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Zver
Ответ majestic1980
А ведь мог мы ещё подсказкой мнение зала/трибун воспользоваться
ну ответ слишком очевидный, чтобы пользоваться помощью зала)
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bbear4ks
Ответ Cearvm
А в чем проблема-то, как правила игры нарушены? Он обратился к арбитрам на VAR, когда имел на это право. Использовал телефон только из-за неисправности системы связи, они передали ровно то, что могли. Чем для тренера телефон отличается от гарнитуры, по которой бы он точно так же поменял решение? Буквоедство бредовое от Порту, попытка хоть как-то зацепиться.
Проблема в том, что согласно регламенту, главный судья должен принимать решение, вар может только сказать "эй, чувак, нам кажется, ты не прав, на, посмотри еще раз" (если это не касается оффсайдных линий). Да, как правило, главные судьи соглашаются с рекомендациями вар, но не в 100% случаев. Так что думаю, что суть претензий Порту именно в этом и они обоснованы
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hardy33
Алё, чё по ставкам?🤨
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Vadim Medvedev
Ответ Давид Agabekyan
Это нарушение регламента использования вар. Какая разница кого они обыграть не могут
ну нарушил регламент судья, ему выпишут штраф 500 евро, это внутреннее дело судейского комитета, порту то чем недовольны? какой спортивный принцип против них нарушен?
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Mephisto_BLR
Ответ Давид Agabekyan
Это нарушение регламента использования вар. Какая разница кого они обыграть не могут
Регламент завтра послезавтра поменяют. А по вашему нужно было наплевать на то, что нарушения не было и ставить пенальти?
Неужели так сложно понять, что сейчас судьи принимая решение все равно делают сноску на то, что их может поправить вар. Сами по себе они решение поменять не могут.
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