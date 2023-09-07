32 комментария

Пропала связь с ВАР.

Вы наверняка уже видели фото, где главный арбитр разговаривает по телефону прямо во время матча. И это не низшие дивизионы локальных чемпионатов – это высшая лига Португалии и матч самого «Порту»!

Так что же случилось?

«Порту» еле спасся дома против «Аруки» (1:1), сравняв счет на 109-й минуте. Гости вели благодаря голу Кристо Гонсалеса на 83-й минуте, а на 90-й судья Мигел Ногейра поставил пенальти в ворота «Аруки» за нарушение на Мехди Тареми. Потом началось безумие.

• Судьи ВАР не согласились с решением Ногейры. Выяснилось, что связь с ВАР пропала – повтор не посмотреть, монитор не работал.

Решение вскоре нашли – Ногейра позвонил коллегам по телефону. Да, прямо во время матча! Причем судья Руй Оливера, которому звонил Ногейра, находился в 300 километрах от происходящего.

После пятиминутной консультации Ногейра отменил пенальти, а потом еще и добавил 17 минут ко второму тайму – из-за задержки с ВАР.

• На 105-й минуте «Порту» снова заработал пенальти, который уже не аннулировали – но Галено не переиграл вратаря Игнасио де Арруабаррену.

И все же хозяева сравняли – на 109-й минуте! Эванилсон поймал матч внутри штрафной и прошил де Арруабаррену с близкого расстояния. Ничья на «Эштадиу ду Драгау» длиной 112 минут.

«Порту» недоволен и подал протест. Клуб считает, что эта ошибка могла повлиять на ход игры

«Порту» потребовал аннулировать результат игры с «Арукой»: «Это основано на действиях судьи во время изменения решения и телефонного звонка без доступа к кадрам эпизода с назначенным пенальти за нарушение на Мехди Тареми.

Действия Мигела Ногейры представляют собой нарушение правил игры и ошибку, которая могла серьезно повлиять на ход игры».

Помощник главного тренера «Порту» Витор Бруно тоже недоволен: «Не хочу проявить неуважение к кому-либо, но то, что произошло в конце матча, карикатура на португальский футбол. Не думаю, что менять решение по происходящему на поле по телефону – это подходящий способ. Если мы хотим сохранить репутацию нашего футбола, нельзя так делать».

Тренер «Аруки» Даниэл Рамос пожаловался на другое: «Я тренирую более 20 лет, и никогда не видел такого большого компенсированного времени – 22 минуты! Что в конечном итоге раздражает, так это то, что даже 17 добавленных минут теперь приемлемы, я думаю, это рекорд лиги. Потом были еще три минуты, которые превратились в пять. Логично, это вызывает недовольство».

На послематчевой пресс-конференции Рамос передал слова главного героя встречи, Мигела Ногейры, в эпизоде с отменой пенальти: «Судья подозвал нас и сказал, что у них пропала связь и нет возможности пересмотреть эпизод, хотя все уже изучили судьи ВАР.

Я посчитал, что там не было пенальти, и нужно было верить видеоповторам. Ногейра сказал, что это было нелегкое решение для него, но он положился на судей ВАР, потому что они проанализировали ситуацию на основе повторов».

Фото: fcporto.pt