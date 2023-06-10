11 комментариев

Доставалось «Челси», «Ливерпулю» и, конечно, «Тоттенхэму».

«Вест Хэм» – единственная команда АПЛ, которая этим летом еще никого не купила. И это несмотря на рекордную выручку после продажи Деклана Райса (105 миллионов фунтов).

Неудачи лондонцев на трансферном рынке – повод для шуток болельщикам других команд. Теперь к троллингу присоединилась даже сеть пиццерий Domino’s.

Магуайр, Мактоминей, Галлахер, Уорд-Проуз и молодой талант из «Ман Сити». Этим летом «Вест Хэм» упускает всех

«Только что снова приходил «Вест Хэм»... и ничего не купил», – пошутила в твиттере компания Domino’s, точнее ее британское подразделение.

Подкол оценили многие, но только не фаны лондонской команды. Один из пользователей в ответ намекнул на высокие цены в Domino’s: «Вест Хэм» ненавидит переплачивать». А другой заявил, что не зря всегда предпочитал конкурента компании – Papa John’s.

Некоторые все же отнеслись к твиту с юмором: «Мы предложили заплатить за пиццу в рассрочку?»

В прошлом сезоне «Вест Хэм» впервые за 43 года выиграл трофей – покорилась Лига конференций. Но за неделю до первого тура у Дэвида Мойеса в команде нет ни одного новичка. Клуб предлагает за футболистов недостаточно много, при этом все остальные на рынке знают, что после продажи Райса у лондонцев точно есть деньги. Вот упущенные этим летом варианты для усиления:

• Предлагали 20 млн фунтов за Харри Магуайра, но «МЮ» рассчитывает выручить за экс-капитана в два раза больше. Клубы также не сошлись в трансферной стоимости Скотта Мактоминея.

• Давали 37+3 млн фунтов за Конора Галлахера, но в «Челси» тоже посчитали такую оценку заниженной. За воспитанника клуба ждут не меньше 50 миллионов.

• «Саутгемптон» отклонил предложение в 30 млн фунтов за Уорд-Проуза, которого «Вест Хэм» рассматривал на замену Райсу.

• С «Аяксом» по Эдсону Альваресу тоже не договорились. А еще амстердамцы в последний момент перехватили у «Вест Хэма» 19-летнего вингера Карлуша Боржеша, выкупив его у «Ман Сити» за 14+5 млн евро.

Британский Domino’s постоянно веселится. Высмеивали форму «Ливерпуля», неудачи «Тоттенхэма», «Челси» и Нуньеса

Если вы зайдете в твиттер британского Domino’s, то сразу увидите несколько мемов. Сммщики шутят по любому поводу – и часто затрагивают футбол.

Этим летом «Ливерпуль» выкатил зеленую выездную форму, а Domino’s тут же сравнил ее со своим чесночным соусом.

Какой футбольный юмор без шутки про «Тоттенхэм»? Когда в финале прошлого сезона клуб остался без Конте и его сменщика Кристиана Стеллини, не попадал в еврокубки, а «Челси» договорился с их бывшим тренером Почеттино, Domino’s добил фанатов издевательским твитом:

«Извините, если ваша пицца задерживается сегодня вечером – это из-за наводнения, вызванного слезами болельщиков «шпор».

В таком же стиле сеть пиццерий троллила в январе Дарвина Нуньеса – за плохую реализацию: «Извините, если мы пропустили какие-либо заказы сегодня вечером, у нас только что появился этот парень».

Прошлым летом доставалось «Челси», когда клуб долго оставался без новичков из-за того, что трансферные цели Тодда Боули регулярно выбирали другие команды.

«Мы доставили около 852 609 пицц с тех пор, как «Челси» в последний раз объявил об успешном трансфере», – отчитывался тогда Domino’s.

Иногда компания переходит и на представителей других видов спорта. Когда британский боксер Конор Бенн объяснил положительные тесты на кломифен повышенным содержанием в диете яиц, Domino’s не удержался.

«Представляем нашу эксклюзивную пиццу в стиле Конора Бенна».

Боксер в ответ респектнул главному конкуренту Domino’s: «Вообще-то я предпочитаю Pizza Hut».

Фото: Gettyimages.ru/David Rogers