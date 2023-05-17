25 комментариев

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С перлами Черданцева полуфинал ЛЧ веселее! Путался в географии, правилах и даже обыкновенных дробях

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И мирил народы.

Ответный матч «Интера» и «Милана» получился не очень событийным. Героического камбека у «россонери» не получилось, команда Симоне Индзаги оформила выход в финал Лиги чемпионов.

Зато зрители «Матч ТВ» наслаждались работой Георгия Черданцева! Перлов он выдал больше, чем команды – опасных моментов!

Перепутал счет финала ЛЧ

Комментатор начал еще в эфире «Матч Футбол 1» – перепутал счет одного из прошлых финалов ЛЧ.

🗯️ «Индзаги уже играл и забивал в финале Лиги чемпионов – причем отметился дублем – и принес своей команде кубок европейских чемпионов. Это был, конечно же, не Симоне, а его старший брат Филиппо. Который в составе «Милана» играл в финале с «Ливерпулем» в Афинах и победил 2:0. Филиппо Индзаги тогда забил два гола».

Фактчек: на самом деле тот матч закончился победой «Милана» 2:1 – Пиппо Индзаги действительно оформил дубль, но в самом конце один мяч отыграл Дирк Кюйт (на исход тот гол не повлиял, нетрудно забыть).

Ошибся в арифметике

Георгий математически не очень точно объяснил соотношение на трибунах.

🗯️ «За «Интер» сегодня болеют 3/4 стадиона «Сан-Сиро». Оставшаяся треть болеет за «Милан».

Фактчек: записываем обыкновенные дроби из пятого класса вместе

Назначил удар от ворот за офсайд

На 13-й минуте «Интер» провел опасную атаку: Майк Меньян отбил удар, но ассистент все равно зафиксировал офсайд у нападающих. А комментатор оригинально трактовал правила:

🗯️ «Мне кажется, что здесь будет удар от ворот, потому что положение вне игры зафиксировал арбитр».

Фактчек: после офсайда судьи назначают свободный удар с места, где было зафикировано положение «вне игры», а для удара от ворот нужно, чтобы мяч вышел за лицевую линию от игрока соперника.

Назвал Стамбул столицей Турции и помирил армян и турок

Через полчаса Георгий продолжил колбаситься и начал урок географии. А ведь начиналось как похвала Хакану Чалханоглу. 

🗯️ «Для Чалханоглу вы понимаете, какая мотивация – поехать играть в столицу своей родины, в Стамбул на финал Лиги чемпионов.

Ну и вообще, вот эта пара Мхитарян и Чалханоглу, армянин и турок, не просто в одной команде, но и в одном сочетании. Играют рука об руку – настоящий пример того, что спорт объединяет, не на словах, а на деле».

Фактчек: красиво конечно, но Чалханоглу родился и вырос в Германии, так что Турцию родиной он может назвать с натяжкой (хотя он и капитан сборной этой страны). Но вот Стамбул как столица Турции – ошибка, за которую на уроке географии влепили бы двойку, ведь на самом деле столица Турции – Анкара.

Кстати, чуть раньше Черданцев красиво и правда трогательно рассказал про родителей Генриха Мхитаряна. А через минуту скаламбурил про Матео Дармиана.

«Мхитарян... Дармиан... Дармиан тоже мог быть в какой-то жизни армянином».

Уменьшил Аспиликуэту

Матео Дармиан стал героем еще одного комментаторского хайлайта – и поводом вспомнить рост Сесара Аспиликуэты.

🗯️ «Кто выигрывает борьбу? Дармиан! Правый – в некоторых случаях атакующий даже – защитник. Но это не первый случай, когда мы видим, как тренер... 

А одним из первых это сделал Антонио Конте. Который в «Челси» поставил в тройку защитников Аспиликуэту с ростом ниже там 170 сантиметров. Все недоумевали, как можно ставить в тройку низкорослого футболиста».

Фактчек: да, Сесар не гигант, но все же в нем 178 см (рост Фабио Каннаваро – 176), а у Дармиана – 182 см.

Удивился, что в полуфинале ЛЧ не играет Де Кетеларе (взгляните на статистику)

До перерыва Черданцев назвал Рафу Леау самым дорогим футболистом Серии А (если верить Transfermarkt, он третий за 100-миллионными Осимхеном и Хвичей). И вот так оценил форварда Шарля Де Кетеларе.

🗯️ «Мальдини и Массаре придется отчитываться за полный провал с Шарлем Де Кетеларе, который здоров и не играет. И в таком матче, когда казалось бы, можно дать футболисту шанс, вместо него выходит Мессиас».

Фактчек: на самом деле Георгий предлагал выпустить в полуфинале человека, у которого 0+1 за 38 матчей во всех турнирах сезона. 

Перепутал соперника «Интера» по финалу Кубка

Во втором тайме комментатор «Матч ТВ» назвал не того соперника «Интера» по кубковому финалу.

🗯️ «У «Интера» же еще финал Кубка Италии с «Ювентусом» в конце сезона. Симоне Индзаги, если все у него получится, может добиться большущего результата».

Фактчек: «Интер» сам уже выбил «Юве» в полуфинале Кубка, а сыграет с «Фиорентиной». Через минуту Черданцев это осознал тоже, исправил ошибку и назвал верного соперника.

***

Для болельщиков «Милана» вдвойне обидно, что не сработала магия Черданцева. В конце первого тайма комментатор заявил, что «только невероятное стечение обстоятельств может помешать «Интеру» сохранить победный счет». И ничего не случилось, никакой дополнительной интриги – даже обидно. 

Напоследок в послематчевой студии Георгий заявил, что состав этого «Милана» в РПЛ боролся бы за топ-5. И заодно защитил Стефано Пиоли: «У «Интера» на скамейке Лукаку, а у «Милана» – никто» (и это после того, как весь матч призывал выпустить Дивока Ориги).

Спасибо комментатору за веселый вечер!

«Меня даже жена ругает: «Никогда не говори ничего заранее». А год назад Черданцев устроил камбэк «Реала»!

«Интер» – в финале ЛЧ! Впервые с той победы при Моуринью

Прошлый финал ЛЧ «Интер» выиграл. Помните плей-офф имени Жозе и Милито?

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Nigel Keene; Gettyimages.ru/Marco Luzzani

25 комментариев

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TaR
Это стыд и позор просто. Черданцев абсолютно проф не пригоден. Мало того что не готовится к матчам, так еще и память уже подводит.

Это жесть, конечно. У нас ругаются на футболистом, на судей, на менеджеров - но что тут скажешь, если даже комментатор просто не профессионален.
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juki_puki
ничего нового
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Aleksandr Bogachev
Это единственный комментатор, матчи с которым просто не могу смотреть. Бесит
+11
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Bugy
он всегда ахинею нёс, ничего удивительного в принципе
+7
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Wesley
Комментарий был где-то на уровне игры Милана в этом матче
+6
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Сергей Орлов
Черданцев, конечно, чудак, но, справедливости ради, когда он говорил о "провале Де Кетеларе", он имел в виду его покупку, а не то, что он здоров и сидит в запасе.
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ПьяныйКот
Что этот профи делает на матч тв?)
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Мишка Синайский
Тупые шутки на грани самоиронии были у Черданцева давно, он будто и сам не обращает на них внимание. Но главный вопрос тут в другом. Лично мне его голос и ритм комментатора отлично заходит под любой матч. Так вот неужели другие гнусавые и занудные Шмакин, Генич, Нагучев и иже с ними прочие матчевские комментаторы не делают ляпов? Где обзоры их ереси в прямом эфире, там набрать не сложно подборочки. Чего все так приелись к Черданцеву? Его голос хотя бы можно слушать фоном под матч без рвотного рефлекса занудства. По крайней мере на матч.тв.
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vulturecrow
Ответ TaR
Это стыд и позор просто. Черданцев абсолютно проф не пригоден. Мало того что не готовится к матчам, так еще и память уже подводит. Это жесть, конечно. У нас ругаются на футболистом, на судей, на менеджеров - но что тут скажешь, если даже комментатор просто не профессионален.
а в какой сфере в России сейчас своё дело делают профессионалы, а не блатные и приспособленцы? уж сколько Жора-Ипотека в своей карьере туалетной бумаги сэкономил правильным людям.
+1
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treeeurotrophy
Ответ TaR
Это стыд и позор просто. Черданцев абсолютно проф не пригоден. Мало того что не готовится к матчам, так еще и память уже подводит. Это жесть, конечно. У нас ругаются на футболистом, на судей, на менеджеров - но что тут скажешь, если даже комментатор просто не профессионален.
У нас все такие комментаторы. Кто там серию а комментит, забыл его фамилию, он тоже постоянно позорится, но ему в личку пишет фаны ромы "спасибо что на гимне молчал"...
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Максим Черкашин
Ответ juki_puki
ничего нового
Поддержим молодого коментатора.😅
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h4ww7xkqkz
Соответствует своей фамилии)
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Lavinka
Классический Черданцев .
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LaffyTaffy
от отсутствия конкуренции комментаторы на Матче деграднули за последний год вообще знатно. + некоторые ушли. В итоге Черданцев уже полностью в маразме, хотя ему даже 60-ти нет, Неценко/Нагучев/Трушечкин за год будто сильно постарели, и стали бубнить, не особо получая удовольствия от футбола, и это понятно почему : они комментируют слишком много матчей, бывает по 3 раза в неделю, естественно просто выгорают и перестают получать удовольствие от игр.
Особенно чувствовалось дно комментаторов на ЧМ-2022. Вспоминаешь старые ЧМ, с комментариями Стогниенко, Розанова, Уткина и прочих мэтров, да даже недавние Гутцайт и Казанский уже с долей ностальгии вспоминаются. А тут был просто провал, один Минин только вроде более менее всех порадовал.
Всё-таки несменяемость - это всегда плохо)) даже в комментаторской стезе.
Пора бы Матчу запустить конкурс комментаторов, да добрать в штат 3-4 молодых и голодных, свежих, глядишь и "старые" бы зашевелились.
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AERN
Ну 178 см роста для цз я считаю тоже не очень. Ведь противник может от навесов сыграть, мне только Каннаваро и Мартинес(из МЮ) в голову и приходят, в основном цз 185 минимум.
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dendi76
Когда мы были молодые
И чушь прекрасную несли,
Наш Жора хаос всех опередил,
И репортаж свой просто провалил!
На самом деле иногда лучше проспать, даже полуфинал.
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Bugy
в принципе уровень коментатора соответствовал уровню игры милана, как не горько об этом говорить
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Ibra Meji
И назвал Онану лучшим игроком матча... В защиту Пиоли, что-ли.
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Ibra Meji
надо бы подтянуться, но куда ещё
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