71 комментарий

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За Хакими зарплату получает мама (все имущество на ней)! Из-за этого у жены игрока проблемы при разводе

Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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Ашраф Хакими проходит подозреваемым по делу об изнасиловании в Париже – и на фоне этого развелся с актрисой Хибой Абук. И у этой истории есть неожиданный поворот.

И дело не в изнасиловании. Хотя бы по заявлению самой Хибы Абук: «Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того, как мы подали на развод и прекратили жить вместе, помимо боли от расставания и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором?»

Девушка (она, кстати, старше защитника «ПСЖ» на 12 лет) сразу подала в суд по вопросам раздела имущества. По закону она претендовала на половину имущества Хакими.

Однако после обращения в суд выяснился любопытный факт: у Хакими нет ни денег, ни имущества в собственности. Как так получилось?

Все накопления футболиста записаны на его мать. Более того, даже зарплата из «ПСЖ» формально падает именно на ее банковский счет, а Ашраф просто берет у нее деньги на собственные нужды.

Конечно, в справедливом мире суд должен это учесть, но мы не знаем, как будет на самом деле. 

После обнаружения таинственной информации Хиба опубликовала философский пост в инстаграме: «Помните: вы не можете контролировать все в жизни, но вы можете контролировать то, как вы на это реагируете. Отбросьте потребность в совершенстве, примите красоту настоящего момента и верьте, что Вселенная прикрывает вашу спину».

Кто такая Хиба Абук?

Ей 37 лет, она испанка тунисского-ливийского происхождения. Хиба родилась в Мадриде в семье мигрантов из Туниса (они переехали в Испанию вскоре после свадьбы) и была младшим ребенком из четверых.

В детстве Хиба занималась фламенко, училась во французском лицее, в университете изучала арабскую филологию, закончила Королевскую школу драматического искусства в столице Испании.

В 2008 году Хиба сыграла эпизодическую роль в телесериале «Синдром Улисес» – и ее затянуло. В 2010-м началась настоящая актерская карьера: сейчас в ее резюме значатся семь полнометражных фильмов и восемь сериалов. В 2014 году актриса получила награду «Икона красоты» на Cosmopolitan Beauty Awards.

Ашраф и Хиба познакомились в 2018 году – тогда Хакими еще играл за дортмундскую «Боруссию». В 2020-м сыграли свадьбу, тогда же у пары родился сын Амин. В конце 2022-го на свет появился второй – его имя до сих пор держат в секрете.

Когда всплыла история с подозрениями Хакими в изнасиловании, Хиба отдыхала с детьми в Дубае. Она не поддержала супруга, а напротив, встала на сторону пострадавшей девушки: «В своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая серьезность обвинений, остается надеяться лишь на справедливость правосудия».

Главное о деле об изнасиловании

В конце февраля Хакими выдвинули обвинения в изнасиловании (а через неделю его допросили и поместили под судебный надзор). Как сообщало издание Le Parisien, девушка приехала в полицию, однако не хотела подавать заявление. Сотрудник полиции, с которым она общалась, доложил об этом начальству – и дело все-таки возбудили.

По предварительным данным, 16 января Хакими пообщался с девушкой в инстаграме, а 25 февраля она на такси, которое он ей вызвал, приехала к его дому в Булонь-Бийанкур, коммуне в западном пригороде Парижа.

В доме Ашрафа «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами. Все это произошло без согласия девушки. Она оттолкнула его и смогла отправить сообщение другу, который приехал забрать ее.

Адвокат игрока Фанни Колен заявила, что он «твердо опровергает все обвинения и сам стал жертвой попытки вымогательства», «ПСЖ» поддержал игрока и призвал доверять системе правосудия.

Адвокат девушки Рашель Флоре-Пардо подтверждала факт обращения в полицию: «Моя клиентка придерживается всего, что сказала. Она предпочла общаться исключительно со следствием и не ставит целью медийность, в первую очередь ради защиты собственной безопасности».

Расследование все еще ведется – о закрытии дела не сообщали.

Как выглядит жена Ашрафа Хакими, которая старше на 12 лет

Фото: AFP/Fadel Senna; eastnews.ru/LOIC VENANCE/AFP; globallookpress.com/Panoramic; Instagram/hiba_abouk_

71 комментарий

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Имя Фамилия
Где-то была инфа, что она теперь тоже должна свою половину. Делить так делить.
+72
-5
+67
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Arty Novikoff
Законы идиотские и несправедливые. Особенно по отношению к хорошо зарабатывающим мужчинам.

Вот талантливый футболист ( может быть и тракторист, программист, бизнесмен, you name it) женился по молодости и глупости, пара детей, все ок. Он очень много зарабатывает, а она среди нянь, бабушек и по маникюрам, педикюрам, массажам (по внешности видно)

И тут развод. Причины тут не важны даже (бывают и женские измены, прикиньте).

Алименты на детей. Разумеется. Какое-то содержание на первое время (если инициатор не она). Допустим.

НО С КАКОГО РОЖНА половина имущества должна отойти козе, которая к процессу получения этого имущества не имеет никакого отношения ?
+67
-8
+59
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Михаил Рыбкин
Ответ Арсений Чернобаев
к успеху шла
Об свекровь споткнулась
+50
0
+50
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АРХАТ
Прям как один мой знакомый железнодорожник (элитная профессия для провинции) - обе квартиры на маме)
+26
-1
+25
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klint
Ответ Arty Novikoff
Законы идиотские и несправедливые. Особенно по отношению к хорошо зарабатывающим мужчинам. Вот талантливый футболист ( может быть и тракторист, программист, бизнесмен, you name it) женился по молодости и глупости, пара детей, все ок. Он очень много зарабатывает, а она среди нянь, бабушек и по маникюрам, педикюрам, массажам (по внешности видно) И тут развод. Причины тут не важны даже (бывают и женские измены, прикиньте). Алименты на детей. Разумеется. Какое-то содержание на первое время (если инициатор не она). Допустим. НО С КАКОГО РОЖНА половина имущества должна отойти козе, которая к процессу получения этого имущества не имеет никакого отношения ?
Законы не идиотские, просто они антимужские
+29
-4
+25
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klint
Ответ Александр Рабонов
За каждым сильным мужиком стоит женщина посильнее) Так что половина при разводе это еще мало)) Хорошо-бы что бы женщины забирали все имущество за то что они отдали нн количество лет своей жизни какому-то мужлану!
Мужененавистничество какое-то. Вас явно мужчины обидели
+17
0
+17
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Арсений Чернобаев
к успеху шла
+17
-1
+16
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Syndycate
Ответ Имя Фамилия
Где-то была инфа, что она теперь тоже должна свою половину. Делить так делить.
Да, тоже видел, у нее состояние около 3 млн кажется, и она должна будет отдать половину при разводе. А хотела половину от состояния Хакими, которое составляет 70 млн, но на имени матери оказалось)
+17
-1
+16
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Al561
Какая содержательная статья!
Тут и мама, и жена, и еще развод с изнасилованием.
Стоит человеку разбогатеть, его жизнь наполняется яркими событиями)))
+17
-1
+16
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Виктор Войнов
Так ведь по большой любви замуж выходила. Зачем ей деньги? Свои то заработки она не спешит делить , судя по всему
+11
0
+11
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Александр Кот
Как сообщает издание, девушка приехала в полицию, но не хотел подавать заявление, 🙄🙄🙄
А зачем то приезжала?)
+7
0
+7
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ВладимирНеПутин
Ответ Кабан Иванов
А я рад, что наконец-то опустили этих молоденьких ******, которые сидят на шее и при первой же возможности сваливают, забрав с собой половину имущества
Но она не молоденькая. Старше Хакими на 12 лет
+7
0
+7
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Кабан Иванов
А я рад, что наконец-то опустили этих молоденьких ******, которые сидят на шее и при первой же возможности сваливают, забрав с собой половину имущества
+9
-3
+6
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Лютик
Ответ klint
Мужененавистничество какое-то. Вас явно мужчины обидели
Это сарказм. Зря человеку минусов налепили)
+7
-1
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Adeen
Ответ Super Objectively
Не верб в такой бред)) у них 2 детей !! после развода ...у детей как минимум должен быть такой же уровень жизни как и прежде )! будет выплачивать алименты ..никуда он не денется )) это новость предназначена для людей с низким IQ....в Европе , любой студент первокурсник докажет что этот футболист зарабатывает зп ) А то кто ее получает ...другой вопрос ... ну ок ) может он и правда так сможет спрятать пару миллионов..Но на фоне его реальной зп ..это копейки а для всех кто радуется что наказал жену -- в цивилизованном мире уже давно придумали брачный контракт )))) хакими типичный каблук )) То жена на 12 лет старше ..то зп маме переводит))) )) те кто восхищается им ..такие же ... радоваться тому что отец кинул своих 2 детей ..да уж ..очень достойный поступок
Ещё неизвестно, с кем останутся дети после развода(двусмысленно:))
Непонятно, какие юридические права у "брачного контракта". В России, например, этот контракт - бумажка.
Очень разумно поступил, на самом деле. Зря ты так. Женой она ему не стала, судя по этим всем движениям. Человек пока не виновен и вряд ли будет. А она уже кончилась.
+6
0
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klint
Ответ Super Objectively
Не верб в такой бред)) у них 2 детей !! после развода ...у детей как минимум должен быть такой же уровень жизни как и прежде )! будет выплачивать алименты ..никуда он не денется )) это новость предназначена для людей с низким IQ....в Европе , любой студент первокурсник докажет что этот футболист зарабатывает зп ) А то кто ее получает ...другой вопрос ... ну ок ) может он и правда так сможет спрятать пару миллионов..Но на фоне его реальной зп ..это копейки а для всех кто радуется что наказал жену -- в цивилизованном мире уже давно придумали брачный контракт )))) хакими типичный каблук )) То жена на 12 лет старше ..то зп маме переводит))) )) те кто восхищается им ..такие же ... радоваться тому что отец кинул своих 2 детей ..да уж ..очень достойный поступок
"будет выплачивать алименты"

Бывшей. Которая будет их тратить на что захочет и куда захочет. И причем здесь дети?
+6
-1
+5
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San San
Ответ ВладимирНеПутин
Но она не молоденькая. Старше Хакими на 12 лет
и на старуху бывает проруха
+5
0
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ВладимирНеПутин
Найс жена, конечно. Она не допустила мысли, что на мужа наговаривают? Может, это вовсе и подстава, ей нужен был повод развестись, содрать денег? Как-то она резко приняла позицию против мужа, хотя обвинения с доказательствами, фактами ещё не были, только расследование ведется.
+5
0
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klint
"Из-за этого у жены игрока проблемы при разводе"

Так и должно быть
+6
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San San
Ответ Александр Кот
Как сообщает издание, девушка приехала в полицию, но не хотел подавать заявление, 🙄🙄🙄 А зачем то приезжала?)
просто полицейский - крыша её сут.нера.
+4
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Насчёт насилия не знаю, но в вопросе развода Хакими просто гений.
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atomio
Ответ Arty Novikoff
Законы идиотские и несправедливые. Особенно по отношению к хорошо зарабатывающим мужчинам. Вот талантливый футболист ( может быть и тракторист, программист, бизнесмен, you name it) женился по молодости и глупости, пара детей, все ок. Он очень много зарабатывает, а она среди нянь, бабушек и по маникюрам, педикюрам, массажам (по внешности видно) И тут развод. Причины тут не важны даже (бывают и женские измены, прикиньте). Алименты на детей. Разумеется. Какое-то содержание на первое время (если инициатор не она). Допустим. НО С КАКОГО РОЖНА половина имущества должна отойти козе, которая к процессу получения этого имущества не имеет никакого отношения ?
Так еще все суды всегда на стороне женщин, особенно если судья женщина (а в РФ в подавляющем количестве именно так) - и всегда дети по суду остаются с матерью, ты ничего никому не докажешь.
+4
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klint
Ответ Азамат Зайнигабдинов
Ну вообще то так не по честному, так по закону идиотам просто сложно открыть законодательство и прочесть. Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши и в законодательстве франции есть аналогичная позиция. Поэтому ей будет очень сложно доказать что она внесла свой вклад.
Он делился с ней своей мужской энергией, вдохновлял ее, исключительно благодарю ему она сумела заработать свои сколько-то там миллионов (три?). Я уж не говорю, что он потратил на нее свои лучшие годы. Теперь она ему всегда должна
+3
0
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arustanjan@icloud.com
Для людей не сведущих в юриспруденции, может показаться, что он невероятно хитер, но если поделить имущество будет еще сложно, то зарплата, которая приходит на маму однозначно будет учитываться при расчете алиментов и при разделении банковских счетов, не важно, куда ты прячешь получаемые средства, важно, что этот доход твой личный, а не мамы, так что жена в накладе не останется.
+3
0
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BananaMama
Ответ Александр Рабонов
За каждым сильным мужиком стоит женщина посильнее) Так что половина при разводе это еще мало)) Хорошо-бы что бы женщины забирали все имущество за то что они отдали нн количество лет своей жизни какому-то мужлану!
Толсто
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