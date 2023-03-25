71 комментарий

За Хакими зарплату получает мама (все имущество на ней)! Из-за этого у жены игрока проблемы при разводе
Ашраф Хакими проходит подозреваемым по делу об изнасиловании в Париже – и на фоне этого развелся с актрисой Хибой Абук. И у этой истории есть неожиданный поворот.
И дело не в изнасиловании. Хотя бы по заявлению самой Хибы Абук: «Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того, как мы подали на развод и прекратили жить вместе, помимо боли от расставания и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором?»
Девушка (она, кстати, старше защитника «ПСЖ» на 12 лет) сразу подала в суд по вопросам раздела имущества. По закону она претендовала на половину имущества Хакими.
Однако после обращения в суд выяснился любопытный факт: у Хакими нет ни денег, ни имущества в собственности. Как так получилось?
Все накопления футболиста записаны на его мать. Более того, даже зарплата из «ПСЖ» формально падает именно на ее банковский счет, а Ашраф просто берет у нее деньги на собственные нужды.
Конечно, в справедливом мире суд должен это учесть, но мы не знаем, как будет на самом деле.
После обнаружения таинственной информации Хиба опубликовала философский пост в инстаграме: «Помните: вы не можете контролировать все в жизни, но вы можете контролировать то, как вы на это реагируете. Отбросьте потребность в совершенстве, примите красоту настоящего момента и верьте, что Вселенная прикрывает вашу спину».
Кто такая Хиба Абук?
Ей 37 лет, она испанка тунисского-ливийского происхождения. Хиба родилась в Мадриде в семье мигрантов из Туниса (они переехали в Испанию вскоре после свадьбы) и была младшим ребенком из четверых.
В детстве Хиба занималась фламенко, училась во французском лицее, в университете изучала арабскую филологию, закончила Королевскую школу драматического искусства в столице Испании.
В 2008 году Хиба сыграла эпизодическую роль в телесериале «Синдром Улисес» – и ее затянуло. В 2010-м началась настоящая актерская карьера: сейчас в ее резюме значатся семь полнометражных фильмов и восемь сериалов. В 2014 году актриса получила награду «Икона красоты» на Cosmopolitan Beauty Awards.
Ашраф и Хиба познакомились в 2018 году – тогда Хакими еще играл за дортмундскую «Боруссию». В 2020-м сыграли свадьбу, тогда же у пары родился сын Амин. В конце 2022-го на свет появился второй – его имя до сих пор держат в секрете.
Когда всплыла история с подозрениями Хакими в изнасиловании, Хиба отдыхала с детьми в Дубае. Она не поддержала супруга, а напротив, встала на сторону пострадавшей девушки: «В своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая серьезность обвинений, остается надеяться лишь на справедливость правосудия».
Главное о деле об изнасиловании
В конце февраля Хакими выдвинули обвинения в изнасиловании (а через неделю его допросили и поместили под судебный надзор). Как сообщало издание Le Parisien, девушка приехала в полицию, однако не хотела подавать заявление. Сотрудник полиции, с которым она общалась, доложил об этом начальству – и дело все-таки возбудили.
По предварительным данным, 16 января Хакими пообщался с девушкой в инстаграме, а 25 февраля она на такси, которое он ей вызвал, приехала к его дому в Булонь-Бийанкур, коммуне в западном пригороде Парижа.
В доме Ашрафа «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами. Все это произошло без согласия девушки. Она оттолкнула его и смогла отправить сообщение другу, который приехал забрать ее.
Адвокат игрока Фанни Колен заявила, что он «твердо опровергает все обвинения и сам стал жертвой попытки вымогательства», «ПСЖ» поддержал игрока и призвал доверять системе правосудия.
Адвокат девушки Рашель Флоре-Пардо подтверждала факт обращения в полицию: «Моя клиентка придерживается всего, что сказала. Она предпочла общаться исключительно со следствием и не ставит целью медийность, в первую очередь ради защиты собственной безопасности».
Расследование все еще ведется – о закрытии дела не сообщали.
Как выглядит жена Ашрафа Хакими, которая старше на 12 лет
Фото: AFP/Fadel Senna; eastnews.ru/LOIC VENANCE/AFP; globallookpress.com/Panoramic; Instagram/hiba_abouk_
Вот талантливый футболист ( может быть и тракторист, программист, бизнесмен, you name it) женился по молодости и глупости, пара детей, все ок. Он очень много зарабатывает, а она среди нянь, бабушек и по маникюрам, педикюрам, массажам (по внешности видно)
И тут развод. Причины тут не важны даже (бывают и женские измены, прикиньте).
Алименты на детей. Разумеется. Какое-то содержание на первое время (если инициатор не она). Допустим.
НО С КАКОГО РОЖНА половина имущества должна отойти козе, которая к процессу получения этого имущества не имеет никакого отношения ?
Тут и мама, и жена, и еще развод с изнасилованием.
Стоит человеку разбогатеть, его жизнь наполняется яркими событиями)))
А зачем то приезжала?)
Непонятно, какие юридические права у "брачного контракта". В России, например, этот контракт - бумажка.
Очень разумно поступил, на самом деле. Зря ты так. Женой она ему не стала, судя по этим всем движениям. Человек пока не виновен и вряд ли будет. А она уже кончилась.
Бывшей. Которая будет их тратить на что захочет и куда захочет. И причем здесь дети?
Так и должно быть