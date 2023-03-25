71 комментарий

Ашраф Хакими проходит подозреваемым по делу об изнасиловании в Париже – и на фоне этого развелся с актрисой Хибой Абук. И у этой истории есть неожиданный поворот.

И дело не в изнасиловании. Хотя бы по заявлению самой Хибы Абук: «Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того, как мы подали на развод и прекратили жить вместе, помимо боли от расставания и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором?»

Девушка (она, кстати, старше защитника «ПСЖ» на 12 лет) сразу подала в суд по вопросам раздела имущества. По закону она претендовала на половину имущества Хакими.

Однако после обращения в суд выяснился любопытный факт: у Хакими нет ни денег, ни имущества в собственности. Как так получилось?

Все накопления футболиста записаны на его мать. Более того, даже зарплата из «ПСЖ» формально падает именно на ее банковский счет, а Ашраф просто берет у нее деньги на собственные нужды.

Конечно, в справедливом мире суд должен это учесть, но мы не знаем, как будет на самом деле.

После обнаружения таинственной информации Хиба опубликовала философский пост в инстаграме: «Помните: вы не можете контролировать все в жизни, но вы можете контролировать то, как вы на это реагируете. Отбросьте потребность в совершенстве, примите красоту настоящего момента и верьте, что Вселенная прикрывает вашу спину».

Кто такая Хиба Абук?

Ей 37 лет, она испанка тунисского-ливийского происхождения. Хиба родилась в Мадриде в семье мигрантов из Туниса (они переехали в Испанию вскоре после свадьбы) и была младшим ребенком из четверых.

В детстве Хиба занималась фламенко, училась во французском лицее, в университете изучала арабскую филологию, закончила Королевскую школу драматического искусства в столице Испании.

В 2008 году Хиба сыграла эпизодическую роль в телесериале «Синдром Улисес» – и ее затянуло. В 2010-м началась настоящая актерская карьера: сейчас в ее резюме значатся семь полнометражных фильмов и восемь сериалов. В 2014 году актриса получила награду «Икона красоты» на Cosmopolitan Beauty Awards.

Ашраф и Хиба познакомились в 2018 году – тогда Хакими еще играл за дортмундскую «Боруссию». В 2020-м сыграли свадьбу, тогда же у пары родился сын Амин. В конце 2022-го на свет появился второй – его имя до сих пор держат в секрете.

Когда всплыла история с подозрениями Хакими в изнасиловании, Хиба отдыхала с детьми в Дубае. Она не поддержала супруга, а напротив, встала на сторону пострадавшей девушки: «В своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая серьезность обвинений, остается надеяться лишь на справедливость правосудия».

Главное о деле об изнасиловании

В конце февраля Хакими выдвинули обвинения в изнасиловании (а через неделю его допросили и поместили под судебный надзор). Как сообщало издание Le Parisien, девушка приехала в полицию, однако не хотела подавать заявление. Сотрудник полиции, с которым она общалась, доложил об этом начальству – и дело все-таки возбудили.

По предварительным данным, 16 января Хакими пообщался с девушкой в инстаграме, а 25 февраля она на такси, которое он ей вызвал, приехала к его дому в Булонь-Бийанкур, коммуне в западном пригороде Парижа.

В доме Ашрафа «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами. Все это произошло без согласия девушки. Она оттолкнула его и смогла отправить сообщение другу, который приехал забрать ее.

Адвокат игрока Фанни Колен заявила, что он «твердо опровергает все обвинения и сам стал жертвой попытки вымогательства», «ПСЖ» поддержал игрока и призвал доверять системе правосудия.

Адвокат девушки Рашель Флоре-Пардо подтверждала факт обращения в полицию: «Моя клиентка придерживается всего, что сказала. Она предпочла общаться исключительно со следствием и не ставит целью медийность, в первую очередь ради защиты собственной безопасности».

Расследование все еще ведется – о закрытии дела не сообщали.

Фото: AFP/Fadel Senna; eastnews.ru/LOIC VENANCE/AFP; globallookpress.com/Panoramic; Instagram/hiba_abouk_