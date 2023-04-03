9 комментариев

Все-таки не волшебник...

Вот и закончилась история Грэма Поттера в «Челси» – английский тренер проработал в топ-клубе чуть меньше 7 месяцев. Чем нам запомнится этот период в истории «синих»? Прежде всего огромным потоком шуток про чародейство и волшебство в комментариях.

Что еще надо вспомнить из периода работы Поттера? Расскажем с помощью магических гифок!

Грэм Поттер и лондонский «Челси»

В сентябре американский бизнесмен Тодд Боули приехал в Брайтон, чтобы забрать молодого тренера Грэма Поттера в «Челси».

Поттера, конечно, удивило предложение, но долго он не думал.

Коуч быстро собрал чемоданы и сел на поезд в Лондон.

Особенно рад был Марк Кукурелья, который раскрылся именно в «Брайтоне» Поттера.

Правда, были и странные предостережения. В офисе «Челси» Поттер встретил уставшего немца, который посоветовал следить за здоровьем. Это был бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

Несмотря на дурные предзнаменования, Поттер начал в новом клубе очень красиво: 9 матчей без поражений, 6 побед!

Болельщики «Челси» радовались...

Тодд Боули тоже не грустил на трибунах «Стэмофрд Бридж».

А в ворота неожиданно вернулся Кепа Аррисабалага!

Все посыпалось после матча с «Брайтоном». Поттер вернулся в почти родной клуб и получил жесткое поражение 1:4.

После этого «Челси» затрясло.

Поттер и «Челси» вылетели из Кубка Лиги – их выбил «Манчестер Сити».

Перед чемпионатом мира у команды была серия из трех поражений подряд.

И вот болельщики уже не так тепло встречают тренера.

Даже победа над «Борнмутом» в Boxing Day не спасла Поттера от невыгодных сравнений. После 17 туров у «Челси» было всего 24 очка. Год назад было 37.

Но вот Новый год – время чудес и трансферного окна. Есть время исправить проблемы.

Тодд Боули выдал тренеру больше 300 млн фунтов на трансферы. У Поттера глаза расширились от таких сумм!

За 70+30 млн у «Шахтера» взяли Михаила Мудрика. Парня увели из-под носа у «Арсенала»

«Бенфике» заплатили 120 млн фунтов за молодого героя чемпионата мира Энцо Фернандеса.

А для того, чтобы команда начала забивать, арендовали Жоау Феликса за 11 млн.

Но потом оказалось, что Поттер просто не знает, что делать со всеми этими новичками.

Атмосфера в команде была так себе. Кукурелья и Мудрик, играющие на одном фланге, были очень недовольны друг другом.

В феврале «Челси» с трудом разродился одним голом. В конкурсе лучших голов месяца даже выбирать не из чего!

По итогам неудачного месяца Поттер жаловался: его семье угрожают, а на него самого оказывается серьезное давление.

А в Лиге чемпионов попали на крепкую «Боруссию», которая в этом сезоне очень симпатична и борется за победу в Бундеслиге. Дортмундцев даже считали фаворитами.

Но как раз немецкую команду обыграли вполне уверенно. После поражения в первом матче – уверенная победа в ответке.

Но в Премьер-лиге ситуация все еще оставалась турбулентной. Победы чередовались с не самыми убедительными матчами. Было ощущение, что Поттер просто не знает, что делать.

А дорогие новички смотрели за этим со скамейки.

Терпение Тодда Боули не выдержало после поражения от «Астон Виллы». Он попрощался с Поттером. Вот и сказке конец.