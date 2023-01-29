Тейлор Свифт
Блог

Берлускони обещал «автобус со шлюхами», если «Монца» победит «Юве» или «Милан». Вуаля – 2:0 против «Юве»

серия А Италия серия А Италия
Монца Монца
Ювентус Ювентус
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Сильвио Берлускони Сильвио Берлускони
Футбол Футбол

Уникальная мотивация.

«Монца», принадлежащая Сильвио Берлускони, обыграла «Ювентус» 2:0. Оба гола команда Раффаэле Палладино забила в первом тайме, отличились Патрик Чурриа и Дани Мота.

У этого результата есть забавный бэкграунд. 

14 декабря 2022-го: Берлускони пообещал «автобус, полный шлюх», если «Монца» победит сильную команду

Президент «Монцы» в середине декабря дал интервью, в котором презентовал оригинальный способ мотивации: «Мы дали шанс новому тренеру [Раффаэле Палладино], который был в нашей молодежной команде. Он хороший, умный, добрый и способен мотивировать наших ребят.

Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому сказал ребятам, что если они обыграют одну из больших команд, например, «Милан» или «Ювентус», я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный шлюх».

С тех пор «Монца» не проигрывает, хотя были серьезные соперники: 1:1 против «Фиорентины», 2:2 с «Интером», 3:2 с «Кремонезе», 1:1 с «Сассуоло».

И теперь «Ювентус».

29 января 2023-го: «Монца» побеждает «Ювентус» 2:0

«Монца» благодаря победе над «Ювентусом» обошла туринцев в таблице и подвинула их на 12-е место (25 очков против 23, но у «Юве» матч в запасе). Это, конечно, не отражает уровень силы – не надо забывать, что «Ювентус» остался без 15 очков из-за финансовых махинаций.

«Не думаю, что мы вообще когда-либо играли так плохо в первом тайме, и нам следует подумать над этим. После перерыва все пошло лучше, но мы должны признать ответственность за игру в целом», – сказал после игры Макс Аллегри.

Вообще-то это уже вторая победа «Монцы» над «Ювентусом» за сезон, в первом круге (18 сентября) новичок Серии А победил 1:0. Удивительное достижение: «Монца» стала первой командой-новичком Серии А с 1930 года, которая дважды обыграла «Ювентус» в первых двух матчах.

У «Ювентуса» все не очень здорово: после неплохой серии в лиге потеряли те самые 15 очков, так еще и три матча без побед. Причем «Юве» до этого 8 матчей отыграл на ноль, а теперь запустил аж 10 голов за эти три матча – 1:5 от «Наполи», 3:3 с «Аталантой» и теперь 0:2 от «Монцы».

Теперь ждем, как Берлускони встретит «Монцу» дома. Соцсети «Монцы» отработали результат, выложив фото с автобусом.

Ювентус – Монца 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
29 января, 17.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18 Чурриа, 0:2 – 39 Мота.
ЮвентусШченсны, Де Шильо (Влахович, 65), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Айлинг, 46), Паредес (Локателли, 46), Рабьо, Фаджоли (Соуле, 46), Ди Мария, Кин (Милик, 58).
МонцаДи Грегорио, Кальдирола (Марлон, 70), Мари, Иццо, Карлос Аугусто, Пессина, Мачин (Раноккия, 77), Ровелла (Сенси, 59), Чурриа (Биринделли, 77), Капрари (Петанья, 70), Мота.
Предупреждения:
Капрари (69), Сенси (78).

Что мутил «Ювентус»? Почему «Челси» не накажут за закупку на 500 млн? Объясняем всю магию учета трансферов!

Фото:Gettyimages.ru/Valerio Pennicino; globallookpress.com/Oliver Weiken

53 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис Энгельгардт
по итогу этот автобус выкатил Аллегри)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Будет прикольно, если он отправит жён футболистов Монцы на автобусе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мансур Нохчо
Старина Берл все сделает в лучшем виде ему не впервой такие темы проворачивать 🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<=Ubriaco_Belloccio=>
Мой друг…. в общем вы поняли. Буду очень благодарен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Никитенко
все таки берлускони топ управленец,в отличие от его плешивого дружка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ unkle13
Ванда Нара уже заняла место в автобусе
Хэ-хэ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Вон как скачут. Автобус со шлюхами увидели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ unkle13
Ванда Нара уже заняла место в автобусе
Кондуктора
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xm.md
Ответ Слава Гамбарин
По факту Ювентус в середине таблицы
Все увидели "шлюхи" в заголовке, а дальше не важно. То, что это не сильная команда никому уже не интересно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Genius Alex
Ответ wojtech66
Аллегри перед матчем попросился быть водителем этого автобуса.
Неплохо.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентин Шишкин
Ответ Maksim Shangichev
гораздо дешевле чем тратить 200млн на Роналду
А ведь разница между Роналду и оравой шлюх не так и велика )
Просто Роналду обычно приезжает не автобусом.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wasilij Petrow
Новое в ставках: "поставить автобус".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MosesPray
Шевченко он яхту обещал, помню
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergei Shabrov
Ответ Несусветный Папаша
Нет Спартак Москва
Красавчик.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Берлускони хитрец. Только встретить же должен автобус, ничего более. Встретят и поедут на виллу к Берлускони.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serhio Roberto
Ответ Daylight
Автобус со шлюхами - туда "Интер" что ли привезут?
При чем здесь Интер, otsosal же Ювентус.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антидепрессанты для овощей
Ответ Max Payne
Так что же это, не бинарные итальянцы получается не итальянцы??
При Сталине был мемчик "безродные космополиты", а эти, получается, бесполые
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AVSamaranch
Ответ Несусветный Папаша
Нет Спартак Москва
во ты дебил, конечно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rubilov
Фото (видео) отчёт будет? Друг (фанат Монцы) спрашивает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wojtech66
Аллегри перед матчем попросился быть водителем этого автобуса.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AVSamaranch
Ответ Дмитрий Калашников
я думаю, жёны игроков будут против автобуса со шлюхами!
их никто не спрашивает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Uralbary
Ответ Несусветный Папаша
Нет Спартак Москва
Да скорее Зенит)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
unkle13
Ванда Нара уже заняла место в автобусе
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Калашников
я думаю, жёны игроков будут против автобуса со шлюхами!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Лоншаков
Ответ Daylight
Автобус со шлюхами - туда "Интер" что ли привезут?
Скорее тебя, одного на всех
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий