Берлускони обещал «автобус со шлюхами», если «Монца» победит «Юве» или «Милан». Вуаля – 2:0 против «Юве»

Уникальная мотивация.

«Монца», принадлежащая Сильвио Берлускони, обыграла «Ювентус» 2:0. Оба гола команда Раффаэле Палладино забила в первом тайме, отличились Патрик Чурриа и Дани Мота.

У этого результата есть забавный бэкграунд.

14 декабря 2022-го: Берлускони пообещал «автобус, полный шлюх», если «Монца» победит сильную команду

Президент «Монцы» в середине декабря дал интервью, в котором презентовал оригинальный способ мотивации: «Мы дали шанс новому тренеру [Раффаэле Палладино], который был в нашей молодежной команде. Он хороший, умный, добрый и способен мотивировать наших ребят.

Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому сказал ребятам, что если они обыграют одну из больших команд, например, «Милан» или «Ювентус», я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный шлюх».

С тех пор «Монца» не проигрывает, хотя были серьезные соперники: 1:1 против «Фиорентины», 2:2 с «Интером», 3:2 с «Кремонезе», 1:1 с «Сассуоло».

И теперь «Ювентус».

29 января 2023-го: «Монца» побеждает «Ювентус» 2:0

«Монца» благодаря победе над «Ювентусом» обошла туринцев в таблице и подвинула их на 12-е место (25 очков против 23, но у «Юве» матч в запасе). Это, конечно, не отражает уровень силы – не надо забывать, что «Ювентус» остался без 15 очков из-за финансовых махинаций.

«Не думаю, что мы вообще когда-либо играли так плохо в первом тайме, и нам следует подумать над этим. После перерыва все пошло лучше, но мы должны признать ответственность за игру в целом», – сказал после игры Макс Аллегри.

Вообще-то это уже вторая победа «Монцы» над «Ювентусом» за сезон, в первом круге (18 сентября) новичок Серии А победил 1:0. Удивительное достижение: «Монца» стала первой командой-новичком Серии А с 1930 года, которая дважды обыграла «Ювентус» в первых двух матчах.

У «Ювентуса» все не очень здорово: после неплохой серии в лиге потеряли те самые 15 очков, так еще и три матча без побед. Причем «Юве» до этого 8 матчей отыграл на ноль, а теперь запустил аж 10 голов за эти три матча – 1:5 от «Наполи», 3:3 с «Аталантой» и теперь 0:2 от «Монцы».

Теперь ждем, как Берлускони встретит «Монцу» дома. Соцсети «Монцы» отработали результат, выложив фото с автобусом.

Фото:Gettyimages.ru/Valerio Pennicino; globallookpress.com/Oliver Weiken