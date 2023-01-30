Не забыли про Шюррле? Он взошел на гору высотой 1,6 км – в шортах, кроссовках и шапке (при минус 19!)

Дрогба им гордится.

Андре Шюррле закончил карьеру еще в 2019-м, но продолжает держать себя в форме – и помогают ему удивительный метод. Немец справился с холодом и покорил гору без верхней одежды.

Поход Шюррле в гору – часть испытания от известного спортсмена-экстремала

Бывший игрок «Спартака» и сборной Германии приехал на границу Польши и Чехии и взошел на гору Снежка, ее высота – 1603 метра. Шюррле поделился фотографией в соцсетях, где на нем были только шорты, кроссовки и шапка. За плечами рюкзак, а спереди – только голый торс (никакой верхней одежды!).

Шюррле поднимался по заснеженной дороге, покрытой льдом, а температура, по словам Андре, достигала -19 градусов. Экс-футболист проходит испытание холодом от Вима Хофа – спортсмен-экстремал из Нидерландов легко выдерживает мороз, ему принадлежит мировой рекорд по плаванию подо льдом.

Шюррле пока далек от голландца, но старается привыкать к низкой температуре. «Самое сложное дело в плане психологии и физики, которое я выполнил. Последние минуты я ничего не чувствовал, и мне пришлось найти что-то глубоко внутри себя, чтобы продолжать! Никогда это не забуду.

Минус 19, ветер дует в лицо со скоростью 100 километров в час, сильный снег с дождем. Я понял, что мое тело и я сильнее, чем я думал», – написал экс-футболист.

Дидье Дрогба (Шюррле пересекался с ним в «Челси») гордится немцем. «Неделя высокой моды от Андре. Горжусь тобой. Мое тело сразу бы перестало функционировать», – признал Дрогба в комментариях.

Шюррле уже давно испытывает себя

К походу в горы немец готовился в ледяной ванне.

И описывал процесс так.

«ЭГО: не делай этого! Тебе это не нужно! Возвращайся в свою теплую уютную квартиру!

Я: ❄️❄️💧💧 Ощущение, когда выходишь из зоны комфорта, невероятное 🤩🤩🤩

Недавно слышал цитату: самые лучшие вещи и моменты в жизни находятся на противоположной стороне страха».

Уже выходил в горы без одежды – правда, в более теплую погоду.

Поправлял здоровье не только холодом, но и дыхательными упражнениям.

«Испытание холодом было частью нашего опыта! Другой частью были сеансы глубокого дыхания! Эмоции и ощущения от этих сеансов были невероятными! Я плакал, я смеялся и я расслаблялся! Я прощал людей и чувствовал удивительную благодарность за свою жизнь и вселенную».

Шюррле закончил карьеру в России

Немец удивительно рано вышел из дела – в 29 лет. Прощальный матч – за «Спартак» против «Ростова» (1:4). Сначала чемпион мира-2014 объявил, что не вернется к красно-белым на оставшуюся часть сезона, а потом и расторг контракт с «Дортмундом», которому принадлежал.

В России Шюррле толком не заиграл – мешали травмы и болезни (подхватил бронхит).

При этом проблемы начались задолго до «Спартака» – Андре много пропускал уже несколько лет.

Многие связывали его проблемы с отказом от мяса (в России его все же ел). Но на это были причины – в 2014-м Шюррле на сборах с национальной командой заболел сальмонеллезом, съев зараженную курятину. Мясо могло ненадлежащим образом храниться или было плохо прожарено. Сам Андре описывал произошедшее довольно ярко: «Во время болезни потерял около пяти килограммов, долго не мог восстановить силы. Я был не в состоянии даже встать с кровати». После такого он не мог даже смотреть на мясо.

Вторым шагом к балансу для Шюррле стал отказ от футбола, который и правда приносил ему много боли.

Надеемся, теперь Андре действительно посвежел.

Фото: instagram.com/andreschuerrle; РИА Новости/Алексей Куденко