Тейлор Свифт
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Не забыли про Шюррле? Он взошел на гору высотой 1,6 км – в шортах, кроссовках и шапке (при минус 19!)

Андре Шюррле Андре Шюррле
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Дрогба им гордится.

Андре Шюррле закончил карьеру еще в 2019-м, но продолжает держать себя в форме – и помогают ему удивительный метод. Немец справился с холодом и покорил гору без верхней одежды.

Поход Шюррле в гору – часть испытания от известного спортсмена-экстремала

Бывший игрок «Спартака» и сборной Германии приехал на границу Польши и Чехии и взошел на гору Снежка, ее высота – 1603 метра. Шюррле поделился фотографией в соцсетях, где на нем были только шорты, кроссовки и шапка. За плечами рюкзак, а спереди – только голый торс (никакой верхней одежды!).

Шюррле поднимался по заснеженной дороге, покрытой льдом, а температура, по словам Андре, достигала -19 градусов. Экс-футболист проходит испытание холодом от Вима Хофа – спортсмен-экстремал из Нидерландов легко выдерживает мороз, ему принадлежит мировой рекорд по плаванию подо льдом.

Шюррле пока далек от голландца, но старается привыкать к низкой температуре. «Самое сложное дело в плане психологии и физики, которое я выполнил. Последние минуты я ничего не чувствовал, и мне пришлось найти что-то глубоко внутри себя, чтобы продолжать! Никогда это не забуду.

Минус 19, ветер дует в лицо со скоростью 100 километров в час, сильный снег с дождем. Я понял, что мое тело и я сильнее, чем я думал», – написал экс-футболист.

Дидье Дрогба (Шюррле пересекался с ним в «Челси») гордится немцем. «Неделя высокой моды от Андре. Горжусь тобой. Мое тело сразу бы перестало функционировать», – признал Дрогба в комментариях.

Шюррле уже давно испытывает себя

К походу в горы немец готовился в ледяной ванне. 

И описывал процесс так.

«ЭГО: не делай этого! Тебе это не нужно! Возвращайся в свою теплую уютную квартиру!

Я: ❄️❄️💧💧 Ощущение, когда выходишь из зоны комфорта, невероятное 🤩🤩🤩

Недавно слышал цитату: самые лучшие вещи и моменты в жизни находятся на противоположной стороне страха».

Уже выходил в горы без одежды – правда, в более теплую погоду.

Поправлял здоровье не только холодом, но и дыхательными упражнениям. 

«Испытание холодом было частью нашего опыта! Другой частью были сеансы глубокого дыхания! Эмоции и ощущения от этих сеансов были невероятными! Я плакал, я смеялся и я расслаблялся! Я прощал людей и чувствовал удивительную благодарность за свою жизнь и вселенную».

Шюррле закончил карьеру в России

Немец удивительно рано вышел из дела – в 29 лет. Прощальный матч – за «Спартак» против «Ростова» (1:4). Сначала чемпион мира-2014 объявил, что не вернется к красно-белым на оставшуюся часть сезона, а потом и расторг контракт с «Дортмундом», которому принадлежал.

В России Шюррле толком не заиграл – мешали травмы и болезни (подхватил бронхит). 

При этом проблемы начались задолго до «Спартака» – Андре много пропускал уже несколько лет. 

Многие связывали его проблемы с отказом от мяса (в России его все же ел). Но на это были причины – в 2014-м Шюррле на сборах с национальной командой заболел сальмонеллезом, съев зараженную курятину. Мясо могло ненадлежащим образом храниться или было плохо прожарено. Сам Андре описывал произошедшее довольно ярко: «Во время болезни потерял около пяти килограммов, долго не мог восстановить силы. Я был не в состоянии даже встать с кровати». После такого он не мог даже смотреть на мясо. 

Вторым шагом к балансу для Шюррле стал отказ от футбола, который и правда приносил ему много боли. 

Надеемся, теперь Андре действительно посвежел. 

Шюррле закончил карьеру в 29. «Спартак» – его последний клуб, а одна из причин травм – диета

Фото: instagram.com/andreschuerrle; РИА Новости/Алексей Куденко

23 комментария

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evgshk
Ответ Северный болельщик
Не понимаю, в чем прикол? Яйца отморозить?
Ты статью читал?
0
0
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Фёдор Молчанов
Ответ МТБ
Я и раньше о нём не сильно помнил, а сейчас просто забыл. В целом побоку, чем он занимается, после футбола
держи в курсе
+2
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nicknametoyou
Ответ Sekor
Ну то есть вся проблема была в мясе оказывается...
в cвининe
+1
0
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Антон Мамонтов
В сезоне 12/13 он в Челси еще не играл.
0
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rb_10
Второй год придерживаюсь методики Вима Хофа, каждый день дыхательная практика + ледяной душ несколько минут. Этой зимой еще начал иногда выходить по вечерам и стоять босым в снегу (пока он был). Во-первых, иммунитет взлетел до небес. Когда все ёжатся от лёгкого морозца, сопливят в слякоть и начинают кашлять от намокших ног, ты этой "непогоды" просто не замечаешь. Во-вторых, это только кажется сумасшедствием, страшно только первые пару раз, думаешь, что я делаю. Но очень быстро ты начинаешь ловить кайф от этого. После пары минут под ледяными струями, чувствуешь себя будто отлитым из железа, тебе всё нипочём, сразу становишься бодрым и энергичным. В-третьих, улучшается фигура. Холод заставляет организм расходовать больше энергии и работать оптимальнее. Я в свои 35 выгляжу лучше, чем был в 20.
Наверное, не обязательно придерживаться методики именно Вима Хофа, но всем рекомендую применять дыхательные практики для улучшения ментального здоровья, и тренировки холодом для поднятия иммунитета!
+2
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a-fon
зато морды наших бывших футболистов не всегда в экран помещаются, когда они выступают экспертами на одном известном спортивном телеканале.
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Александр Попов
Ответ Tocuk
Ветер 100 км/ч?? Я вас умоляю...
Ну так-то это 27 метров в секунду. Хотя да, скорость не хилая всё равно
+1
0
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МТБ
Я и раньше о нём не сильно помнил, а сейчас просто забыл. В целом побоку, чем он занимается, после футбола
+1
-3
-2
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garp
Материал про восхождение на гору в -19 выходил месяц назад. Теперь его дополнили графикой двух-летней давности и выпустили снова.

ок((
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Владимир Данилов
У нас в Ростове-на-Дону мужик в таком же прикиде ходил, бутылки собирал. Зимой и летом одним цветом: кроссовки, шорты, мешок за спиной. Причем судя по тем точкам, где я его видел, он обслуживал чуть ли не весь город. Пешком.
+1
-1
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Sevuska
Так вот какой-то - снежный человек!
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prus_3
Приехали в Спартак и стал есть много мяса. Что тут удивительного?
+2
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RootRude
Ответ Tocuk
Ветер 100 км/ч?? Я вас умоляю...
28 м/с — для сильного шторма вполне реально. Это даже не ураган.
Впрочем, судя по фото, он всё же каааапельку так преувеличил :)
+3
0
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Северный болельщик
Не понимаю, в чем прикол? Яйца отморозить?
0
-1
-1
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Tocuk
Ветер 100 км/ч??
Я вас умоляю...
0
0
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Nogoi89
1.6 км? В Киргизии, например, даже некоторые ямы выше, чем эта гора.
0
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efremovms@gmail.com
После КМ14,где он был один из лучших у немцев,видимо,потерял мотивацию.
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0
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Бухгалтер2021
респект,многим на заметку
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vfrc14
А на фига? Все горы в трусах и шляпе не обойдешь, хоть валенки что-ли добудь.
0
0
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demai
и здесь никак не обойтись от анал_итики от Глебчика 🤣
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rigobersong
Главное, что в шапке. Мамка не отругает:)
+9
-1
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Sekor
Ну то есть вся проблема была в мясе оказывается...
+5
-1
+4
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Владимир Молявин
Молодец!!!
+2
0
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