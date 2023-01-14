Фото дня: Месси в образе святого

Подыграла разметка на поле.

В середине недели Лео Месси ярко вернулся из отпуска: забил «Анжеру» (2:0) и получил лучшую оценку в «ПСЖ» от L’Equipe и Le Parisien – 7 из 10.

Пожалуй, запомнится даже не очередная хорошая игра, а фотография, сделанная на разминке перед игрой. Поймали ангельский образ Месси.

Рядом с головой аргентинца виднеется 11-метровая отметка – она похожа на божественный нимб, светящийся круг, расположенный над святыми.

Лео, как и остальные игроки «ПСЖ», вышел на разминку в футболке с портретом Пеле и подписью «Король вечен». Так парижане почтили память легенды.

Месси часто сравнивают с богом. Так делали Райкард, Беккенбауэр и даже Федун

Многие называли Месси богом – в том числе Франк Райкард, Виктор Вальдес и Джорджо Кьеллини.

А вот папа Римский Франциск еще в 2019-м пришел в эфир каталонского телеканала La Sexta и усомнился в божественном статусе Лионеля. Он считает это оскорблением святыни: «Нельзя так говорить. Разве он бог? Я в это не верю».

Кстати, Франциск – первый в истории глава римской католической церкви из Нового света, он аргентинец с итальянскими корнями. Известен как большой любитель футбола, болельщик аргентинского «Сан-Лоренсо».

Франциск – не единственный, кто считал, что так говорить неправильно. Пеле указывал на это не из религиозных убеждений – просто считал, что Марадона разностороннее Месси. В футбольном мире гораздо чаще Месси называют не богом, а инопланетянином – так, например, считают Эрнесто Вальверде и Малком.

Фото: Tomaas De Micheli